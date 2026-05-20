“ทราย สก๊อต” ขอบคุณแฟนๆ ที่เป็นความหวังให้ตน หลังจากใช้ความกล้าพูดทุกอย่างออกมา (คลิป)

หลังจากที่กล้าเปิดใจเล่าเรื่องราวปมปัญหาในชีวิตถูกล่วงละเมิดโดยพี่ชายในวัยเด็ก จนมีปัญหากับครอบครัว ขัดแย้งกันเรื่องมรดก ทำให้ชาวโซเชียลเห็นใจและโอบกอด “ทราย สิรณัฐ สก๊อต”มากมาย ไม่เพียงแค่คนไทย แต่ยังมีชาวเน็ตอีกหลายประเทศทั่วโลกส่งกำลังใจมาให้ทรายมหาศาล
ล่าสุดทราย ได้อัดคลิปของคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้เป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้…
“สวัสดีทุกคนครับ ผมแค่อยากจะกล่าวขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความมาหาผมในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นคำพูดที่ให้กำลังใจจากทั่วทุกมุมโลกเลยครับ
มันเป็นสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับผม และก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากเช่นกัน แต่พวกคุณทำให้ผมมีความหวังมากขึ้นครับ
ผมไม่รู้ว่าเรื่องราวต่างๆ จะดำเนินต่อไปอย่างไร แต่ผมทนปล่อยให้เวลาผ่านไปอีกวันโดยไม่ได้กล่าวขอบคุณพวกคุณไม่ได้จริงๆ ขอบคุณทุกคนมากนะครับ ขอบคุณที่มอบความหวังให้ผม ผมหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นครับ”
@seetrue_
#ทรายสก๊อต ขอบคุณแฟนๆ ที่เป็นความหวังให้ตน หลังจากใช้ความกล้าพูดทุกอย่างออกมา . . #ข่าวtiktok♬ เสียงต้นฉบับ - See True - See True