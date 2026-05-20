FIFA ปล่อยทีเซอร์ Goals เพลงบอลโลก 2026 ที่คว้า ลิซ่า-Anitta-Rema ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ (คลิป)

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) สร้างความฮือฮาให้กับการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026 ด้วยการประกาศเปิดตัวซิงเกิลอย่างเป็นทางการในชื่อ “Goals” ซึ่งเป็นการร่วมงานครั้งประวัติศาสตร์ของ 3 ศิลปินผู้ทรงอิทธิพลแห่งยุค ได้แก่ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ศิลปินระดับโลกชาวไทย, Anitta ศิลปินดังชาวบราซิล และ Rema แรปเปอร์ดังไนจีเรีย โดยมีกำหนดการปล่อยให้แฟนๆ ได้รับฟังพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้
สำหรับบทเพลง ‘Goals’ ได้รับการโปรดิวซ์โดย Tropkillaz ศิลปินดูโอ้จากบราซิล ซึ่งจะนำเสนอมิติใหม่ของดนตรีผ่านการหลอมรวมวัฒนธรรมทางเสียงเพลงที่หลากหลาย ทั้ง K-pop, Latin และ Afrobeats สะท้อนถึงความเป็นหนึ่งเดียวของมวลมนุษยชาติภายใต้ธีม ‘Three continents. One sound.’ ที่สะกดความสนใจของชาวเน็ตทันทีหลังจากเปิดตัวทีเซอร์
นอกจากความคาดหวังของแฟนๆ ที่ตั้งเป้าให้ผลงานชิ้นนี้ก้าวขึ้นเป็นเพลงระดับตำนานประจำการแข่งขันแล้ว ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่า ลิซ่า, Anitta และ Rema มีกำหนดการที่จะเข้าร่วมแสดงในพิธีเปิดมหกรรมฟุตบอลโลก 2026 ที่โซไฟสเตเดียม ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา ในช่วงเช้าวันที่ 13 มิ.ย. เวลา 08.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)