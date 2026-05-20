Malee COCO เปิดตัว “เฉิน เจ๋อหย่วน” ชวนเปิดโหมดดีๆ กับไลฟ์สไตล์สุขภาพดีกับความสดชื่นจากน้ำมะพร้าวแท้ 100% วัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ

“Malee COCO” แบรนด์น้ำมะพร้าวจากบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เปิดตัว “เฉิน เจ๋อหย่วน” นักแสดงหนุ่มชื่อดังจากประเทศจีน ในฐานะ แบรนด์แอมบาสเดอร์ของเอเชียแปซิฟิก ร่วมถ่ายทอดแคมเปญล่าสุด “เปิดโหมดดี ๆ กับมาลี โคโค่” ชวนผู้บริโภคดูแลตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ และเติมความสดชื่นให้ทุกวันผ่านน้ำมะพร้าวแท้ 100% ที่คัดสรรมาจากแหล่งคุณภาพ เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำมะพร้าว Malee COCO
การร่วมงานครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ Malee COCO ในการขยายการสื่อสารแบรนด์สู่ผู้บริโภคทั่วเอเชีย พร้อมสะท้อนแนวคิดของแบรนด์ที่ต้องการส่งต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี สดชื่น และมีความสุขในแบบของตัวเอง ผ่านผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากธรรมชาติ
ด้วยภาพลักษณ์ที่สดใส เป็นธรรมชาติ และเต็มไปด้วยพลังบวกของ “เฉิน เจ๋อหย่วน” ทำให้การร่วมงานในครั้งนี้สอดคล้องกับแบรนด์ Malee COCO อย่างลงตัว ทั้งในมุมของความสดชื่น ความสบายใจ และการดูแลตัวเองง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาทำงาน พักผ่อน ออกกำลังกาย หรือกิจกรรมระหว่างวัน
ภายใต้แคมเปญ “เปิดโหมดดี ๆ กับมาลี โคโค่”แฟน ๆ จะได้พบกับโมเมนต์ใหม่ ๆ ของ “เฉิน เจ๋อหย่วน” ผ่านภาพยนตร์โฆษณา แฟชั่นเซ็ต และกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงแบรนด์กับผู้บริโภครุ่นใหม่อย่างใกล้ชิด พร้อมชวนทุกคนเปิดรับโมเมนต์ดี ๆ และเติมความสดชื่นให้กับตัวเองในทุกวัน
นอกจากแคมเปญล่าสุด Malee COCO ยังเดินหน้าพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านผลิตภัณฑ์ใหม่ “มาลี โคโค่ น้ำมะพร้าว 100% (เครื่องหมายการค้า ไลโปซอส)” น้ำมะพร้าวที่เสริมคุณประโยชน์ด้วย LIPOSOS สารสำคัญสูตรเฉพาะจากมาลี มอบประสบการณ์เครื่องดื่มรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคสายแอคทีฟและผู้ที่ใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น