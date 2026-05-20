“อุ้ม ลักขณา” ถือฤกษ์ดี เปิดตัว “Laks Cafe & SRILAKSHAKTI - DEVI” (ศรีลัคศักติเทวลัย) สุดยิ่งใหญ่ พร้อมเผยปาฏิหาริย์องค์เทพจากอินเดีย

นักแสดงสาว ศรัทธาสายมู “อุ้ม ลักขณา” ถือฤกษ์งามยามดี จัดพิธี Grand Opening เปิดตัว “Laks Cafe & SRILAKSHAKTI - DEVI” หรือ “ศรีลัคศักติเทวลัย” อย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศสุดขลัง ศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นจากเหล่าเพื่อนพ้องคนบันเทิงที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง
ภายในงานมีพิธีบวงสรวงองค์เทพ พร้อมการรำถวายเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดย อุ้ม ลักขณา ร่วมด้วยการได้รับเกียรติจาก อาจารย์เชียง (ดร.ปัณณวิชญ์ พิบูลธนาภิรมย์), อาจารย์น้ำแข็ง และ หมอฝ้าย รัสรินทร์ ร่วมประกอบพิธีเสริมความเป็นสิริมงคล
นอกจากนี้ยังมีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมแสดงความยินดี อาทิ นิวเคลียร์ หรรษา, หมิง ชาลิสา, ชาร์ม โอสถานนท์, หญิงแย้ นนทพร, ลาล่า อาร์สยาม, ม่านฟ้า อรปภัตร ,ปาย สิตางค์ รวมถึงเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และแขกผู้มีเกียรติอีกมากมาย
โดย “อุ้ม ลักขณา” ยังได้เปิดใจเล่าถึงเรื่องราวปาฏิหาริย์ก่อนเปิดเทวลัยแห่งนี้ว่า มีความตั้งใจอัญเชิญองค์เทพหินอ่อนน้ำนมจากประเทศอินเดียมาประดิษฐาน ซึ่งแต่ละองค์มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม และใช้เวลาเดินทางจากอินเดียนานกว่า 3 เดือน กว่าจะมาถึงประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ ถือเป็นอีกหนึ่งความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ และเป็นแรงผลักดันสำคัญในการสร้าง “ศรีลัคศักติเทวลัย” แห่งนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นสถานที่แห่งศรัทธาและพลังบวกให้กับผู้ที่เข้ามาสักการะ
งานเปิดตัวครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยทั้งความอบอุ่น ความศักดิ์สิทธิ์ และพลังแห่งศรัทธาที่อบอวลไปทั่วทั้งงาน ท่ามกลางเสียงชื่นชมจากผู้ร่วมงานที่ต่างร่วมอนุโมทนาและอวยพรให้ “Laks Cafe & SRILAKSHAKTI - DEVI”
ศรีลัคศักติเทวลัย กลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสายมูแห่งใหม่ย่านลาดพร้าว 35 ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ
