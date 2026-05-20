ปิดฉากสวยงาม! “เอิร์ท-มิกซ์” กอดคอ “จอส-กวิน-อู๋-บูม” ส่งท้ายซีรีส์ “Only Friends : Dream On” สุดประทับใจในงาน “Only Friends : Dream On Final EP. FAN MEETING”

จบลงไปแล้วกับบทสรุปความสัมพันธ์ของทุกตัวแสดง ในซีรีส์รักรสร้อนแรง “Only Friends : Dream On” เล่นกับเพื่อนได้...มากกว่าเพื่อน จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่แฟนๆ แห่แชร์โมเมนต์ความรักสุดแซ่บระหว่าง “แจ็ค” รับบทโดย “เอิร์ท-พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ” กับ “ดีน” รับบทโดย “มิกซ์-สหภาพ วงศ์ราษฎร์” รวมถึงโมเมนต์หวานของคู่ “อาโนลด์” รับบทโดย “จอส-เวอาห์ แสงเงิน” กับ “ตั้ว” รับบทโดย “กวิน แคสกี้” และสัมพันธ์แซ่บซี๊ดของ “ราฟฟี่” รับบทโดย “อู๋-ธนบูรณ์ เกียรตินิรันดร์” กับ “โรม” รับบทโดย “บูม-ธราธร จันทรวรกาญจน์” กันสนั่นโซเชียล ในงาน “Only Friends : Dream On Final EP. FAN MEETING” ที่แฟนๆ ร่วมดูตอนจบซีรีส์กับเหล่านักแสดงนำ “เอิร์ท-มิกซ์-จอส-กวิน-อู๋-บูม” และผู้กำกับฯ คนเก่ง “นิว-ภิญญา จู่คำศรี” พร้อมเซอร์ไพรส์จาก “สุดยอด-พัฐสิฏ เพิ่มพูนสวัสดิ์” ที่แท็คทีมมาร่วมเสิร์ฟความสนุกให้แฟนๆ ซึ่งโกยกระแสตอบรับอย่างถล่มทลาย ส่ง #OnlyFriendsDreamOnFinalEP พุ่งขึ้นเทรนด์ X “อันดับ 1” ของโลก และอันดับอื่นๆ ในอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก เรียกว่ากระแสมาแรงในทุกตอนที่ออกอากาศ ติดลมบนชาร์ตตั้งแต่ EP.แรกจนถึง EP. สุดท้ายอีกด้วย และยังเต็มอิ่มไปกับโมเมนต์สุดฟินจากเหล่านักแสดงด้วย Special Show สุด Exclusive รวมทั้งสนุกสนานและฮ็อบอย่างแรงไปกับ “เกม ONLY FRIENDS ZONE” พร้อมเคมีไฟลุกที่แฟนๆ ไม่พลาดที่จะกดชัตเตอร์รัวๆ เก็บโมเมนต์สุดประทับใจพร้อมกับช่วงสัมภาษณ์พิเศษ ที่เจาะลึกเบื้องหลังซีรีส์แบบถึงพริกถึงขิง เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ
เปิดงานด้วยโชว์พิเศษ 3 เพลงคู่ กับเพลงประกอบซีรีส์ “Only Friends : Dream On” จาก “อู๋-บูม” ที่มาในเพลง “วงแหวนดาวเสาร์” (Saturn), “เอิร์ท-มิกซ์” ร้องเพลง “ปิดฉาก” (Dejavu) และ “จอส-กวิน” โชว์เพลง “Like The Tide” ที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ดังลั่นฮอลล์ จากนั้น “เลโอ โซสเซย์” ซึ่งรับหน้าที่พิธีกรวันนี้ชวนทั้ง 6 หนุ่มขึ้นบนเวทีกล่าวทักทายแฟนๆ พร้อมบทบาทตามคาแร็กเตอร์ที่ทุกคนได้รับ ต่อด้วยเล่น “เกม ONLY FRIENDS ZONE” เกมโซนที่ต้องพูดคำต่อ ๆ กัน ภายในเวลา 3 วินาที ถ้าตอบไม่ได้จะต้องโดนบีบแก้ม ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดลั่นฮอลล์ไม่หยุดเลยทีเดียว โดยโจทย์แรกเป็นโจทย์ ‘การกระทำที่มากเกินเพื่อน’ โดยเริ่มที่ “อู๋” ต่อด้วย “บูม, จอส, กวิน, เอิร์ท, มิกซ์” แล้วโจทย์นี้ “เอิร์ท” เป็นคนแพ้โดน “มิกซ์” บีบแก้มซะเลย ส่วนโจทย์สองเป็น ‘ประโยคบอกรักที่ไม่มีคำว่ารัก’ โดยเริ่มที่ “เอิร์ท” แล้วต่อด้วย “มิกซ์, อู๋, บูม, จอส, กวิน” ทำให้โจทย์นี้ “กวิน” เป็นคนแพ้เลยต้องถูกลงโทษโดน “จอส” บีบแก้ม และโจทย์สามเป็น ‘คำที่ใช้เรียกแฟน’ เริ่มด้วย “จอส” ส่งต่อให้ “กวิน, เอิร์ท, มิกซ์, อู๋, บูม” โจทย์นี้ “บูม” แพ้เลยโดน “อู๋” บีบแก้ม จากนั้นก็ไปฟินกันต่อด้วยการรีแคบผ่านกิมมิคของซีรีส์ โดยมีภาพเหตุการณ์ของแต่ละคู่ ให้ทายว่าภาพนั้นอยู่ในอีพีไหน ถ้าตอบผิดคู่จะต้องถูกทำโทษด้วยการต้องจุ่มแก้มกัน งานนี้ “อู๋-บูม” แพ้คู่เลยต้องจุ่มแก้มกันทั้ง 2 ข้างไปเลย ส่วนคู่ของ “เอิร์ท-มิกซ์” ตอบผิดไป 1 ข้อ เลยโดนทำโทษจุ่มแก้มข้างเดียว ทำเอาแฟนๆ ฮ็อบหนักและกรี๊ดลั่นอีกรอบ จากนั้นพิธีกร “เลโอ” ก็ชวนผู้กำกับฯ “พี่นิว” ขึ้นบนเวทีมาเล่าถึงเบื้องหลังซีรีส์ที่เล่นกับใจคนดูมากที่สุด และปล่อยภาพเบื้องหลังจากมุมมองของผู้กำกับที่อยู่ในความทรงจำ ก่อนจะชวน “สุดยอด” รับบท “ทิมมี่” หนึ่งในแก๊งเพื่อนของ “แจ๊ค” ขึ้นมาร่วมถ่ายภาพเก็บความประทับใจครั้งนี้ไปด้วยกันและร่วมดูตอนจบซีรีส์ “Only Friends : Dream On” พร้อมกัน แล้วปิดเวทีด้วยโชว์จาก 6 หนุ่ม “เอิร์ท-มิกซ์-จอส-กวิน-อู๋-บูม” ให้แฟนๆ ได้เต็มอิ่มทุกโมเมนต์ในเพลง “ไม่ใช่บังเอิญ” (Destined) และพูดถึงความรู้สึกหลังดูซีรีส์จบส่งท้ายงานสุดอบอุ่น พร้อมเซอร์ไพรส์แฟนๆ ด้วย Project ใหม่ของ “จอส-กวิน” กับผลงานซีรีส์ใหม่เรื่อง “Round One รักวนกับคนเดิม” ที่นำมาฝากให้แฟนๆ ได้ติดตามกันต่อไปอีกด้วย
ติดตามภาพความประทับใจของงาน “Only Friends : Dream On Final EP. FAN MEETING” ได้ทาง Facebook : www.facebook.com/gmmtvofficial และ Instagram & X & TikTok & YouTube & Weibo : GMMTV และสามารถรับชมซีรีส์ “Only Friends : Dream On” ครบทุกตอนแบบจุใจได้ที่แอป oneD ที่เดียวเท่านั้น