สุดอบอุ่น! “เพิร์ธ-แซนต้า” จับมือ “แซมมี่-เค” ปิดคลาสบทเรียนรัก แฟนๆ ฮีลใจส่งท้ายซีรีส์ “รักครูเท่าโลกเลย LOVE YOU TEACHER” กระแสแรงพุ่งขึ้นเทรนด์ X “อันดับ 1” ของโลก!!

ฮีลใจสุดๆ สำหรับซีรีส์ฟีลกู๊ดอารมณ์ดี “รักครูเท่าโลกเลย LOVE YOU TEACHER” ไม่ต้องรอถึงวันครู เพราะรักครูอยู่ทุกวัน จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย กับฝีมือการแสดงของคู่ฮอต เคมีปีศาจ “เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร” และ “แซนต้า พงศภัค อุดมโภชน์” ที่สร้างกระแสแรงเกินต้านประทับใจแฟนๆ ทั่วโลก จนทำให้ #LoveYouTeacherSeries ติดเทรนด์ X “อันดับ 1” ทุกอีพี ล่าสุดเดินทางมาถึง ตอนสุดท้าย โดย 2 หนุ่ม “เพิร์ธ-แซนต้า” จับมือ “แซมมี่ ซาแมนท่า เมลานี่ โค้ทส์, เค เลิศสิทธิชัย” มาร่วม ปิดคลาสส่งท้ายบทเรียนรัก พร้อมชวนแฟนๆ รับชมตอนจบไปด้วยกัน ในงาน “รักครูเท่าโลกเลย Final EP. FAN MEETINGNG” ร่วมด้วยผู้กำกับฯ คนเก่ง “จารุพัฒน์ กันนุลา” ที่มาร่วมพูดคุยถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังการทำงาน และพิเศษสุดๆ กับสเปเชียลโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเหล่านักแสดง พร้อมโมเมนต์ละมุนอบอุ่นมามอบให้แฟนๆ แบบเต็มอิ่ม ที่กระแสแรงแบบต่อเนื่อง ดัน #LoveYouTeacherSeriesFinalEP พุ่งขึ้น “อันดับ 1” ของโลก และประเทศไทย รวมถึงอันดับอื่นๆ ในอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2569 เวลา 19.30 น. ที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ที่ผ่านมา
เปิดเวทีด้วยเพลงเพราะๆ 3 เพลงรวด “ขีดเขียนเรื่องเรา” จาก “เพิร์ธ” เพลง “พบฟ้า” จาก “แซนต้า” และเพลง “อะ-รัก-อะ-รัก” (A-Rak-A-Rak) จาก “เพิร์ธ-แซนต้า” เพลงประกอบซีรีส์ “รักครูเท่าโลกเลย LOVE YOU TEACHER” จากนั้นพิธีกรอารมณ์ดี “เลโอ โซสเซย์” กล่าวต้อนรับแฟนๆ เปิดงานอย่างทางการและเชิญทีมนักแสดง “เพิร์ธ, แซนต้า, แซมมี่, เค” ขึ้นพูดคุยบนเวทีถึงบทบาทที่ได้รับ และข้อคิดที่ได้จากตัวละคร ต่อด้วย เล่นเกมเช็คไหวพริบของแต่ละคนว่าใครจะกู๊ดหรือกุดกับเกมคำสามคำ โดยเพื่อน 3 คน จะดูรูปแล้วมีสิทธิ์พูดได้ คนละคำ คนทายต้องฟังแล้วคิดตามว่าภาพนี้คืออะไร ถ้าทายผิดจะโดนลงโทษ ต่อด้วยเชิญผู้กำกับฯ “พี่โดม จารุพัฒน์” มาร่วมพูดคุยถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังการทำงาน และในโอกาสที่งานนี้เหมือนเป็นวันจบการศึกษา เปรียบเป็นนักเรียนก็ต้องมีมอบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นการการันตีให้กับนักแสดง โดย “พี่โดม” เป็นตัวแทนมอบให้ “เพิร์ธ” กับตำแหน่งบทบาท Green Flag ดีเด่น และ “แซนต้า” คว้าตำแหน่งบุคคลที่น่ารักและอบอุ่น ส่วน “แซมมี่” ได้ตำแหน่งนักผลิต Content ดีเด่น ปิดท้าย “เค” คว้าตำแหน่งครูดีเด่นด้านการมีวินัย จากนั้นทุกคนร่วม ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ ก่อนเข้าสู่ช่วงที่แฟนๆ ทุกคนรอคอยร่วมชมซีรีส์ “รักครูเท่าโลกเลย LOVE YOU TEACHER” ตอนสุดท้ายไปพร้อมกัน ท่ามกลางความอิ่มใจของผู้ชมตลอดทั้ง EP ก่อนจะส่งท้ายความน่ารัก ผ่านเพลง “เติมเธอ” ประกอบซีรีส์ “รักครูเท่าโลกเลย LOVE YOU TEACHER” จาก “เพิร์ธ-แซนต้า” ที่อบอวลไปด้วยความอิ่มเอมชวนจดจำไปนานแสนนาน แฟนๆ ที่คิดถึงสามารถรับชมย้อนหลังที่แอป oneD ที่เดียว