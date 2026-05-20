นีเวีย ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมดูแลผิว ฉลองความสำเร็จ “NIVEA LUMINOUS SKIN GLOW” เซรั่มจบปัญหาทุกจุดด่างดำ ยอดขายอันดับ 1 จัดงาน “LET’S GLOW ALL OUT” ชูนวัตกรรม “ไทอามิดอล” ต่อยอดสู่การดูแลผิวอย่างครบวงจร

นีเวีย เดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการดูแลผิวหน้า ผ่านความสำเร็จของ “NIVEA LUMINOUS SKIN GLOW SERUM” ผลิตภัณฑ์เซรั่มลดปัญหาฝ้ากระ จุดด่างดำ และรอยสิว ที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรม “ไทอามิดอล” (Thiamidol®) สารไบรท์เทนนิ่งเอกสิทธิ์เฉพาะจากนีเวีย ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างโดดเด่นจากผู้บริโภค พร้อมครองยอดขายอันดับ 1 ทุกช่องทางออนไลน์*** และคว้ารางวัล Watsons HWB Awards ในฐานะ “สุดยอดสินค้าเติบโตโดดเด่น” ในกลุ่มเซรั่มบำรุงผิวหน้า สะท้อนความสำเร็จของนวัตกรรมดูแลปัญหาจุดด่างดำที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างตรงจุด
เบื้องหลังความสำเร็จของ NIVEA LUMINOUS SKIN GLOW SERUM คือ “ไทอามิดอล” (Thiamidol®) นวัตกรรมสารไบรท์เทนนิ่งเอกสิทธิ์เฉพาะจากนีเวีย ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาโดย Beiersdorf Research & Development ประเทศเยอรมนี ผ่านการศึกษายาวนานกว่า 10 ปี และการคัดกรองสารมากกว่า 50,000 ชนิด จนค้นพบสารที่สามารถจัดการต้นตอของปัญหาเม็ดสีผิวได้โดยตรง ผ่านกลไกการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดฝ้ากระ จุดด่างดำ และรอยสิว พร้อมช่วยลดโอกาสการกลับมาเกิดซ้ำของปัญหาเม็ดสีผิว โดยผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการของ Beiersdorf Research & Development ประเทศเยอรมนี ยังระบุว่า ไทอามิดอลมีประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาจุดด่างดำได้ทรงพลังกว่าวิตามินซีถึง 60 เท่า* ทั้งยังช่วยลดเลือนรอยเม็ดสีฝังลึก พร้อมเผยผิวดูกระจ่างใสอย่างเห็นได้ชัด
คุณภูมิ วิสุทธิ์จินดาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ ร่วมให้ข้อมูลว่า “ปัจจุบัน ปัญหาจุดด่างดำ ฝ้า และรอยสิว ถือเป็นหนึ่งในปัญหาผิวที่พบได้บ่อยในคนไทย และเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินของผิว สิ่งที่น่าสนใจของไทอามิดอล คือ การเข้าไปจัดการที่ต้นตอของปัญหาผ่านกลไกการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเกิดจุดด่างดำ ขณะเดียวกันยังถูกพัฒนาให้เหมาะกับการใช้บนผิวในชีวิตประจำวัน ในมุมของแพทย์ผิวหนัง สิ่งที่ทำให้ไทอามิดอลโดดเด่น ไม่ใช่เพียงการช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นในระยะสั้น แต่คือการเข้าไปจัดการกระบวนการเกิดเม็ดสีที่ต้นเหตุ การที่ Beiersdorf ใช้เวลาวิจัยยาวนานกว่า 10 ปี และคัดกรองสารมากกว่า 50,000 ชนิด สะท้อนถึงความจริงจังในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อจัดการปัญหาจุดด่างดำ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาผิวที่จัดการได้ยากและมีโอกาสกลับมาเกิดซ้ำได้ง่าย”
จากความเข้าใจปัญหาจุดด่างดำในเชิงลึก และการพัฒนานวัตกรรมที่จัดการปัญหาที่ต้นเหตุ NIVEA LUMINOUS SKIN GLOW SERUM จึงถือเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้าตัวแรกจากนีเวียที่นำไทอามิดอลมาใช้ในการดูแลปัญหาจุดด่างดำและรอยสิว พร้อมผสานไนอาซินาไมด์และอโลเวรา เพื่อช่วยฟื้นบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใสและโกลว์สุขภาพดี โดยผลการทดสอบความพึงพอใจในกลุ่มอาสาสมัคร อายุ 20-35 ปี จำนวน 110 คน ในประเทศเยอรมนี พบว่า 98% ยืนยันว่าช่วยลดจุดด่างดำและทำให้ผิวดูโกลว์ใสขึ้นจริง และ 97% ยืนยันว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้**
จากความสำเร็จของเซรั่ม นีเวียยังได้ต่อยอดนวัตกรรม NIVEA LUMINOUS SKIN GLOW สู่การดูแลผิวกระจ่างใสอย่างครบวงจร ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดูแลผิว ตั้งแต่การทำความสะอาด บำรุง และปกป้องผิว เพื่อช่วยจัดการทุกปัญหาจุดด่างดำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ ได้แก่
• NIVEA Instant Glow Daily Fluid SPF50+ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมอบผิวโกลว์ใสแบบ 3 มิติ ให้ผิวชุ่มชื้น ช่วยลดจุดด่างดำ พร้อมปกป้องผิวจากแสงแดดด้วย SPF50+ PA+++
• NIVEA Luminous Skin Glow Micellar Water เซรั่มอินฟิวส์ไมเซลลาร์ ผสานเซรั่มเข้มข้น 5% มี PHA และไฮยารูลอนช่วยบำรุงผิวหน้า ลบเมคอัพกันน้ำ สารกันแดด และฝุ่นมลภาวะได้อย่างหมดจด
• NIVEA Luminous Skin Glow Gel-to-Foam คลีนเซอร์เนื้อเจลเปลี่ยนเป็นโฟม ช่วยทำความสะอาดล้ำลึก ลดความมันส่วนเกิน พร้อมผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน เพื่อผิวดูเรียบเนียนและสีผิวสม่ำเสมอขึ้น
เพื่อฉลองความสำเร็จของ NIVEA LUMINOUS SKIN GLOW SERUM และต่อยอดนวัตกรรมสู่การดูแลผิวอย่างครบวงจร นีเวียได้จัดงาน “NIVEA LUMINOUS SKIN GLOW LET’S GLOW ALL OUT” พร้อมเปิดประสบการณ์การดูแลผิวโกลว์ใสในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ โดยภายในงานได้รับเกียรติจากพรีเซ็นเตอร์สาว “ตู – ต้นตะวัน ตันติเวชกุล” ร่วมด้วย “ปอนด์ – ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์” และ “ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน” มาร่วมแชร์เคล็ดลับการดูแลผิวและไลฟ์สไตล์การดูแลตัวเองให้ผิวดูสุขภาพดีและกระจ่างใสอย่างมั่นใจในแบบของตัวเอง พร้อมกันนี้ ยังมีการนำเสนอประสบการณ์การดูแลผิวในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อสะท้อนแนวคิดของการเผยผิวโกลว์ใสอย่างมั่นใจ และตอกย้ำภาพลักษณ์ของนีเวียในฐานะแบรนด์ที่เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมการดูแลผิวอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ในทุกขั้นตอนของการดูแลผิว