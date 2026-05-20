“หญิง นราวัลย์” ลุคใหม่ สวยสดใส หน้าเด็กลงมาก แชร์เคล็ดลับอัพความสวยแบบไม่โป๊ะ!!

เป็นอีกคู่ที่จูงมือกันมา “สวย-หล่อ” แบบแพ็กคู่กับโรงพยาบาลธีรพร โดยคุณหมอชลธิศ ซึ่งก่อนหน้านี้ “ลิฟท์ สุพจน์” ได้เผยลุคโอปป้าสุดละมุน หลังทำศัลยกรรมตาสองชั้นมาแล้ว วันนี้ถึงเวลาของ “หญิง” นราวัลย์ จันทร์เจริญ ภรรยาคนสวย ที่พร้อมมาโชว์ลุคใหม่หลังอัพความสวยครบ 6 เดือนให้ได้ชมกันบ้าง
หญิง นราวัลย์ อดีตผู้ประกาศข่าวและนักแสดงที่ยังคงมีผลงานให้ได้ชมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันยังผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์สายแคมปิ้งในช่อง StyleLift Family กับรายการ “Lift the Camper” นอกจากนี้ ยังทำลานกางเต็นท์บริเวณเขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ภายใต้ชื่อ YES Camp อีกด้วย
จุดเริ่มต้นจากการ “เปิดใจ” สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
หญิง นราวัลย์ ยอมรับว่า เดิมทีไม่เคยคิดจะทำศัลยกรรม แต่เมื่ออายุมากขึ้นก็เริ่มประสบปัญหา โดยเฉพาะช่วงแก้มและใต้ตาที่มีริ้วรอยมากขึ้น พยายามแก้ไขมาหลายวิธีแต่ไม่จบ จึงตั้งใจเข้ามาปรึกษาเรื่องการทำตา โดยพาคุณลิฟท์มาเป็นเพื่อน แต่สุดท้าย “ไปไกลกว่านั้นเยอะมากค่ะ” เธอเล่าพร้อมหัวเราะ
เช่นเดียวกับคุณสามีที่ปาดหน้าทำตาสองชั้นไปก่อนหน้า เนื่องจากคุณหมอแนะนำให้ทำ Face Lock ก่อน เพื่อช่วยให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ลง แต่ช่วงนั้นเธอยังมีคิวถ่ายละคร จึงต้องรอให้ปิดกล้องก่อน กระทั่งเมื่อ 6 เดือนที่แล้วจึงได้เริ่มทำ ซึ่งถือเป็นศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิต
“เดิมไม่เคยคิดทำศัลยกรรมอยู่แล้ว ในใจก็มีความกลัว แต่ตอนนั้นทุกอย่างกลับราบรื่น ไม่มีความกังวลเลย เพราะหญิงมั่นใจในทีมแพทย์ สิ่งเดียวที่กังวลคือเรื่องการแพ้ยา ไม่ว่าจะเป็นยาสลบหรือยานอนหลับ แต่พอทำเสร็จ ตื่นมาก็เป็นปกติ ไม่มีอาการข้างเคียงใด ๆ เลยค่ะ”
สำหรับการศัลยกรรมครั้งนี้ หญิง นราวัลย์ เล่าว่า เธอตัดสินใจทำทั้งหมด 3 หัตถการ ตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดูเป็นธรรมชาติและตอบโจทย์ที่สุด กับเทคนิค “สวยย้อนวัยแบบไม่โป๊ะ” ได้แก่
• Face Lock ยกกระชับใบหน้าส่วนที่หย่อนคล้อย
• เก็บหางตา โดยคงชั้นตาเดิม แต่ช่วยให้ดวงตาดูสดใสขึ้น
• Multi-Cell เติมเต็มหน้าผาก จมูก คาง และแก้ม เพื่อสร้างมิติให้ใบหน้า พร้อมฟื้นฟูผิวให้ดูชุ่มชื้น สุขภาพดี
“หลังผ่านไป 5-6 เดือน หญิงพอใจกับผลลัพธ์มาก เพราะใบหน้าดูเด็กลง เหมือนย้อนวัยไปช่วงอายุ 40 ปี จากหน้าที่แบนก็ดูมีมิติมากขึ้น ตรงกับความตั้งใจที่ไม่อยากให้ดู ‘ศัลยกรรมตะโกน’ แต่เน้นความเป็นธรรมชาติ เพื่อน ๆ รอบข้างทักว่าหน้าดูสดใสขึ้น เหมือนดูแลผิวมาดี และการที่ใบหน้ามีมิติ ก็ยิ่งทำให้มั่นใจมากขึ้น โดยเฉพาะเวลาอยู่หน้ากล้อง มั่นใจว่าดูดีทุกมุมเลยค่ะ”
นอกจากนี้ หญิง นราวัลย์ ยังเผยว่า สิ่งที่ทำให้มั่นใจมากคือความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ เพราะหลังผ่าตัดแทบไม่มีอาการเจ็บอย่างที่คิด “เป็นการทำศัลยกรรมที่สบายใจมากค่ะ แผลเล็ก มีรอยเขียวช้ำเล็กน้อย แต่ก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติ ที่สำคัญคือแผลเป็นแทบมองไม่เห็น และซ่อนตามไรผมได้อย่างเนียนมาก ที่ประทับใจอีกอย่างคือบริการสระผมทำผม หญิงรู้สึกสะอาด สบาย และไม่ต้องกังวลเรื่องแผลเลยค่ะ”
สุดท้าย เธอฝากแนวคิดเรื่องศัลยกรรมว่า ไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวัย 60-70 ปี หากเริ่มเห็นปัญหาในช่วงอายุ 40-50 ปี ก็สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์เพื่อแก้ไขทีละจุดได้ เพื่อคงความสวยและความมั่นใจไว้ให้นานที่สุด
สำหรับการตัดสินใจอัพความสวยแบบแพ็กคู่ครั้งนี้ ยังกลายเป็นไวรัลไปถึง “น้องพราว” ลูกสาวสุดที่รัก ที่ถึงกับขอจองคิวทำจมูกล่วงหน้าไว้แล้วค่ะ
