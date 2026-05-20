“ควิกแสบ” แจกหนักจุใจ เปิดแคมเปญ “World Cup 2026 แจกจริงคัพ รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท

“ควิกแสบ” สร้างความคึกคักให้แฟนบอลและสายกินทั่วประเทศอีกครั้งกับการปล่อยหมัดเด็ดเขย่าวงการครั้งใหญ่ส่งแคมเปญเด็ด แห่งปี “World Cup แจกจริงคัพ 2026” ชวนผู้บริโภคร่วมลุ้นโชคแบบจัดเต็ม แจกจริงกว่า 60 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 1,500,000 บาท ต้อนรับกระแสฟุตบอลโลกที่กำลังจะมาถึง ซึ่งสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 31 กรกฎาคม นี้
สำหรับ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ควิกแสบ” ที่เปิดตัวแคมเปญใหญ่แห่งปี งานนี้ไม่ได้เล่นๆ แต่ยังเตรียมสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสุดล้ำ ทั้ง รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy 2026 รุ่น Urban มูลค่า 50,600 บาท จำนวน 15 รางวัล iPhone 17 Pro 256GB มูลค่า 43,900 บาท จำนวน 15 รางวัล รวมไปถึง เสื้อทีมชาติฟุตบอลโลก ลิขสิทธิ์แท้ มูลค่า 4,600 บาท จำนวน 30 รางวัล
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2568 ผ่านร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ อาทิ 7-Eleven, Big C, CJ, Lawson, Go Wholesale, Gourmet, Jiffy, Max Mart, Lotus's, Tops, Makro และ Maxvalu หรือห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นและร้านค้าทั่วไป (ที่มีในเสร็จ/ในกำกับภาษีอย่างย่อ/ในกำกับทาษีเต็มรูปแบบ) ช่องทาง Online ที่ร่วมรายการ
สำหรับวิธีร่วมสนุกก็ง่ายแสนง่าย เพียงซื้อ ควิกแสบ “แบบซองหรือแบบคัพ” รสชาติใดก็ได้ อาทิ กุ้งนึ่งมะนาว, หมูสับต้มยำ, ต้มยำพริกเผา, ต้มยำมันกุ้ง, ต้มโคล้ง และต้มยำกุ้ง ทุกๆ 50 บาท รับ 1 สิทธิ์ (1 ใบเสร็จสามารถซื้อได้มากกว่า 1 สิทธิ์) จากนั้นลงทะเบียนรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล โดยเข้าไปที่ LINE Official Account : @QuickZabbofficial หรือค้นหา Line ID : @Quickzabbth จากนั้นกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, รสชาติที่ซื้อ และราคาสินค้า พร้อมอัปโหลดรูปใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หรือแคปหน้าจอเลขที่คำสั่งซื้อจากช่องทางออนไลน์ภายในระยะเวลากิจกรรมหลังอัปโหลดข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะทำการตรวจสอบภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ
นายยศสรัล แต้มคงคา ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแสบ กล่าวว่า “สำหรับแคมเปญ World Cup 2026 แจกจริงคัพ ในครั้งนี้ เราไม่ได้มองว่าเป็นเพียงแค่กิจกรรมส่งเสริมการขายทั่วไป แต่คือการแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจจากใจชาวควิกแสบถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มที่ให้การสนับสนุนและอยู่เคียงข้างเรามาโดยตลอดทั้งปี เราตระหนักดีว่าในยุคสมัยที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แบรนด์ของเราจะต้องเป็นมากกว่าแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีรสชาติอร่อย แสบซ่า และทันสมัย แต่เราต้องเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์และความตื่นเต้นในชีวิตประจำวันของลูกค้าด้วย
ในวาระที่มหกรรมฟุตบอลโลก 2026 กำลังจะมาถึง เราจึงตั้งใจที่จะสร้างสีสันและส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับผ่านของรางวัลที่เราคัดสรรมาอย่างดี เพื่อให้แฟนๆ ของควิกแสบได้สัมผัสถึงความคุ้มค่าแบบ ‘แจกจริง’ ซึ่งถือเป็น DNA หลักของแบรนด์เรามาโดยตลอด การจัดแคมเปญครั้งนี้เราต้องการเชื่อมโยงความอิ่มอร่อยเข้ากับความสนุกระดับโลก เพื่อให้ทุกคำที่รับประทานควิกแสบเต็มไปด้วยความหวังและความสุขที่ส่งตรงถึงมือทุกคนอย่างแท้จริง
ผมจึงอยากขอเชิญชวนทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นคอแฟนบอลตัวยง หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบความท้าทาย ตอนนี้ถือเป็นโอกาสทองที่คุณไม่ควรปล่อยให้หลุดมือ เพียงแค่เลือกซื้อควิกแสบไม่ว่าจะเป็นรสชาติใดก็ตาม คุณก็จะได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา และร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ไปพร้อมๆ กัน ยิ่งสะสมมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก ผมบอกได้คำเดียวว่างานนี้เราจัดหนักจัดเต็มเพื่อแฟนคลับจริงๆ ใครที่ยังลังเลอยู่ต้องรีบหน่อยนะครับ เพราะความสนุกและความโชคดีแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ ใครไม่เข้าร่วมแคมเปญนี้ ถือว่าพลาดโอกาสครั้งสำคัญที่สุดของปีไปอย่างน่าเสียดายครับ”
ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องเก็บใบเสร็จหรือหลักฐานคำสั่งซื้อไว้ใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดอย่างครบถ้วน หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ถือเป็นโมฆะ