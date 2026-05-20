“จ้าวลู่ซือ, ไป๋ลู่, หวังเฮ่อตี้” โดนวิจารณ์เป็นนักแสดงไม่มีทักษะด้านดนตรีทำไมกล้าเปิดทัวร์คอนเสิร์ต

กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยสำหรับเหล่าพระ-นางตัวท็อปที่ไม่ขอจัดมีทแอนด์กรี๊ดแต่เลือกเปิดโชว์คอนเสิร์ตเพื่อแฟนๆได้ชมแทน งานนี้เลยมีคนออกมาวิจารณ์ถึงความสามารถว่าไร้ทักษะด้านดนตรีแต่กลับจัดคอนเสิร์ตใหญ่ทั้งนางเอกดัง “จ้าวลู่ซือ” และ “ไป๋ลู่” รวมถึงพระเอกหนุ่มอย่าง “หวังเฮ่อตี้”
ตามรายงานจาก QQ ระบุว่า ไป๋ลู่ เป็นนางเอกคนล่าสุดที่เพิ่งประกาศเปิเแสดงคอนเสิร์ตโดยมีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 27 มิ.ย. ณ. Suzhou Olympic Sports Center Gymnasium เพื่อฉลองครบรอบเดบิวต์งานแสดงครบ 10 ปี
การประกาศจัดคอนเสิร์ตดังกล่าวได้สร้างกระแสให้คนพูดถึงทันที โดยพากันถกเถียงในโลกออนไลน์ ชาวเน็ตหลายคนต่างไม่พอใจพากันแสดงความคิดเห็นว่า นักแสดงเหล่านี้ควรเอาเวลาไปพัฒนาทักษะการแสดงและการสื่ออารมณ์ของตัวละครก่อนจะดีกว่า อย่าเพิ่งพยายามอยากจะเป็นศิลปินที่เก่งรอบด้านแล้วเดินหน้าเข้าวงการดนตรีขนาดนั้น
การวิจารณ์ยังรุนแรงถึงขั้นที่ระบุว่า ความสามารถที่มีอยู่จำกัดของพวกเขามักทำให้คนดูผิดหวังกับการแสดงอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ผู้ชมกล่าวหาว่าพวกเขาทะเยอทะยานและโลภมากเกินไป
จ้าวลู่ซือ นางเอกสาวสวยก็เพิ่งเปิดการแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ Stay Romantic ที่ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานีไปเมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่ผ่านมา
งานนี้ จ้าวลู่ซือ โดนวิจารณ์หนักว่า ลิปซิงค์อย่างเห็นได้ชัดเพราะปากของเธอขยับไม่ตรงกับท่อนร้องอย่างชัดเจน
ผู้เข้าร่วมงานบางส่วนแสดงความผิดหวังหลังจากเสียเงินจำนวนมากไปกับตั๋ว แต่กลับได้รับประสบการณ์ทางดนตรีที่ไม่น่าประทับใจเท่าที่ควร ราคาตั๋วมีรายงานว่าอยู่ระหว่างประมาณ 488 ถึง 1,940 หยวน ขึ้นอยู่กับโซนที่นั่ง
นอกจากบ่นเรื่องการร้องแล้ว แม้แต่การเต้น บางคนก็บ่นว่า จ้าวลู่ซือ แสดงเหมือนคนไม่ได้ผ่านการฝึกแบบมืออาชีพ โปรดักชันเวทีก็เหมือนไม่มีทุนจัด รวมถึงระบบเสียงและแสงก็ไม่ดี แดนเซอร์ก็ไม่มากพอที่จะกลบข้อบกพร่องของ จ้าวลู่ซือ ได้เลย
ส่วนทางด้าน ไป๋ลู่ ที่เพิ่งประกาศจัดคอนเสิร์ต ก็โดนวิจารณ์ว่า ทั้งการร้องและการเต้นของเธอก็อยู่ในระดับเดียวกับ จ้าวลู่ซือ เช่นเดียวกัน
ดูจากการปรากฏตัวในงานอีเวนต์สิ้นปีของสถานีโทรทัศน์หรืองานครบรอบต่างๆ ผู้ชมต่างสัมผัสได้ถึงน้ำเสียงที่ไม่มั่นคง การเต้นอย่างกังวล และการแสดงที่ไร้พลังบนเวที จนถึงขั้นพากันตั้งคำถามว่า ไป๋ลู่ จะสามารถประสบความสำเร็จจากการจัดคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ของตนเองได้หรือไม่ บางส่วนถึงขั้นแนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นจัดงานแฟนมีทติงขนาดย่อมดูจะปลอดภัยและสมเหตุสมผลมากกว่า
นอกจาก จ้าวลู่ซือ และ ไป๋ลู่แล้ว นักแสดงหนุ่มอย่าง หวังเฮ่อตี้ ก็เพิ่งจัดการแสดงทั้งในไทยและจีนไปเช่นกัน
ก่อนหน้านี้ หวังเฮ่อตี้ ก็โดนวิจารณ์หนักเรื่องการแสดงบทพูดที่สื่อออกมาได้ไม่ดี โดยวิจารณ์ไปที่การออกเสียงรวมถึงสำเนียงท้องถิ่นของเขา ในส่วนของการร้องก็โดนวิจารณ์เรื่องเสียงร่องสด และเนื่อเพลงแร๊ปที่ของเขาที่ดูไปทางหยิ่งผยองและเยาะเย้ยศิลปินคนอื่นทางอ้อม
ในขณะเดียวกัน นักแสดงตลก อวี๋หยุนเผิง และพิธีกรรายการโทรทัศน์ เซี่ยนา ก็ได้จัดการแสดงดนตรีในสถานที่ที่สามารถรองรับผู้ชมได้มากถึง 15,000 คน
สื่อจีนหลายแห่งแสดงความคิดเห็นว่า นักแสดงและผู้ให้ความบันเทิงจำนวนมากในปัจจุบันพยายามสร้างภาพลักษณ์ของคนดังที่มีความสามารถหลากหลาย แม้ว่าจะมีทักษะทางศิลปะอย่างจำกัดนอกเหนือจากทักษะเดิมของตนก็ตาม
แม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ แต่ราคาบัตรคอนเสิร์ตของเหล่าคนดังก็ยังคงสูงมาก บางครั้งสูงถึงระดับเดียวกับคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังของจีน เช่น ลู่หาน, เจสัน จาง และ จางปี้เฉิน
ด้วยเหตุนี้ ผู้ชมจำนวนมากจึงตั้งคำถามว่า นักแสดงเหล่านี้มีผลงานทางดนตรีที่โดดเด่นเพียงพอที่จะตั้งราคาบัตรที่สูงเช่นนี้หรือไม่
จากข้อมูลของ QQ การเติบโตของโซเชียลมีเดียทำให้คนดังมีช่องทางมากขึ้นในการดึงดูดแฟนๆ ผ่านวิดีโอเต้น การร้องเพลงสด และคอนเทนต์ออนไลน์ เมื่อพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆ ทางออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ คนดังบางคนอาจเริ่มเชื่อว่าพวกเขามีความสามารถพอที่จะแสดงบนเวทีขนาดใหญ่ได้
พร้อมระบุว่าดาราชื่อดังเหล่านี้หลายคนยังขาดความสามารถในการแสดงสดและการควบคุมเวทีอย่างแท้จริง โดยพึ่งพาเทคโนโลยีการแก้ไขเสียงและทีมงานเบื้องหลังการแสดงเป็นอย่างมาก
ขณะที่การถกเถียงยังคงดำเนินต่อไปในโลกออนไลน์ ผู้ชมจำนวนมากยังคงยืนยันว่าคอนเสิร์ตที่นำโดยนักแสดงมักไม่สามารถมอบประสบการณ์ทางดนตรีที่มีคุณภาพสูงได้ แม้ว่าจะเรียกเก็บค่าบัตรคอนเสิร์ตในราคาสูงก็ตาม