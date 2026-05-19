“ณวัฒน์” เผยผิดหวังที่สุดคือ “ต๊อด ปิติ” ไม่ยื่นมือช่วยเหลือ “ทราย สก๊อต”

“ณวัฒน์” ฟาดเดือดสิงห์ ให้ความเป็นธรรมกับทุกคน แต่ลืมให้ความยุติธรรมกับคนในครอบครัว เฉ่งแม่ “ทราย สก๊อต” อยู่สูง ทำตัวเหนือปัญหา ทำให้เด็กเกิดมาก็ต้องรับผิดชอบ แต่คนที่น่าผิดหวังที่สุดคือ “ต๊อด ปิติ” ไม่เป็นที่พึ่งให้เด็กหนีร้อน ไม่ยื่นมือช่วยเหลือ ลั่นไม่กลัว - ไม่ดื่มน้ำสิงห์
เป็นอีกคนที่ออกมาโพสต์เกี่ยวกับดรามา “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” รวมทั้งฉะแรงคุณแม่ของทรายรังแกลูก ล่าสุด “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” บอสมิสแกรนด์ฯ ได้เปิดใจว่าตนเองเห็นแล้วทนไม่ไหว แบรนด์ดังที่มีจริยธรรม ให้ความเป็นธรรมกับทุกคน แต่กลับลืมให้ความยุติธรรมกับคนในครอบครัว นอกจากนี้ณวัฒน์เผยคนที่ผิดหวังที่สุดคือ “ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี”
“ผมไม่โพสต์เรื่องอะไรทำนองนี้มานานมากแล้วนะ ตัวผมเป็นคนเลือดร้อนนะ จริงๆ ผมจะโพสต์ตั้งนานแล้วแต่เห็นคนโพสต์กันเยอะแล้ว คนช่วยน้องเยอะแล้วมันน่าจะดีแล้ว ผมก็เฉยๆ กลัวว่าจะไปจุ้นจ้าน ไหนบอกจะยุ่งเฉพาะการเมืองกับเรื่องที่กระทบตัวเรา นี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาไม่ใช่เหรอ จนมาดูรายการโหนกระแส และจากข้อมูลที่ผมเก็บมาทั้งหมดด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจ เรามีความรู้สึกว่าอันนี้มันทรานฟอร์มจากปัญหาส่วนตัวเป็นปัญหาสังคม
เพราะว่ากระบวนการของครอบครัวนึงซึ่งมันใหญ่ระดับสังคม มีแบรนด์ที่ดัง เป็นแบรนด์ที่มีบทบาทซัปพอร์ตกีฬา เอ็นเตอร์เทนเมนต์ การกุศล เราจะเห็นแบรนด์ของครอบครัวนี้ยืนหยัดเพื่อความมีคุณธรรม จริยธรรม และให้ความเป็นธรรมกับทุกอย่าง แต่เขาลืมที่จะให้ความยุติธรรมกับคนในครอบครัว ก็เลยลุกขึ้นมาโพสต์ว่าปังมาก ทายาทสิงห์ ขอสปอนเซอร์ช้างในการทำการกุศล ซึ่งเราก็ตกใจที่คนเข้ามากดไลก์กันถล่มทลาย
เรามีความรู้สึกว่าความเป็นครอบครัวมันต้องเอื้ออาทร อาศัยต่อกัน ไม่ใช่ลูกร้องเรียนแม่ไม่ได้ หรือแม่จะร้องเรียนลูกได้อย่างเดียว จากเหตุการณ์ที่ฟังมาทั้งหมดมีความรู้สึกว่าจริงๆ แล้วแม่ก็อาจจะอยู่สูงเกินไป ทำตัวเหนือปัญหาเกินไปที่จะดูแลลูก จะไปฟ้องลูกว่าทรพี เนรคุณ ผมเลยโพสต์ไปเป็นครั้งที่ 2 ว่าจริงๆ แล้วอยากจะให้แม่คิดนะครับว่าเด็กเขาไม่ได้มาเคาะมดลูกเพื่ออยากเกิด แต่คุณไปทำอะไรกับใครเขา มันสนุกแล้วมันเลยเกิดเด็ก มันเอ็นจอย มันไม่ใช่สปิริตของเด็กที่จะมาทะลุผ่านมดลูกคุณไปเกิด มันไม่ได้ คุณต้องดูครับว่าคุณทำอะไรกันมันถึงมีเด็ก คุณต้องรับผิดชอบเพื่อเด็ก และในการที่เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศกับคนในครอบครัว (ไม่กลัว?) เป็นเรื่องปกติครับ ธรรมดาเราก็ไม่ได้ดื่มน้ำสิงห์อยู่แล้ว”
เผยผิดหวังกับ “ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี” ลั่นไม่ผิด เพราะเป็นสิทธิ์ส่วนตัว แต่ตกใจ
“จริงๆ แล้วผมผิดหวังกับอีกคนนึงคือคุณต๊อด เรารู้จักกันนะครับ ที่น้องพูดผมก็ถามน้องนะว่ามันจริงใช่ไหม ก็รู้สึกผิดหวัง แต่ถามว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะ มันเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลที่เขาจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ได้ เราเป็นผู้ชมและผู้ฟังพอได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกผิดหวังจังเลย เพราะเราเคยเห็นเขาดูแลทุกคน เป็นสปอร์ตแมน เป็นคนที่โอบอ้อมในภาพของเรา แต่วันนี้รู้สึก... ยืนยันว่าเขาไม่ผิดนะ เขามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจทำอย่างไรก็ได้ มันเป็นสิทธิ์ส่วนตัว
เพียงแค่เรารู้สึกตกใจ อ้าว…นิดนึง ทำไมล่ะ อย่างน้อยๆ เวลาเด็กที่เขาหาหนทางไม่เจอ เขาเดินเข้ามานั่นหมายความว่ายังไงก็ต้องฟัง และเป็นที่พึ่งให้เขา ไม่ว่าระยะยาวหรือชั่วคราวก็ต้องให้พึ่ง อย่าผลักออกไปจนเด็กไม่รู้จะไปทางไหน กระเด็นกระดอนไปเรื่อยเปื่อย สิ่งที่เรารู้สึกแปลกคือเขาไม่ได้เอื้อมมือไปช่วยคนที่ถูกล่วงละเมิด กึ่งทารุณกรรมในครอบครัว ซึ่งถ้ารู้แล้วก็ควรจะหาวิธีการนำเสนอหรือหาวิธีการปกป้อง
คนหนีร้อนมาพึ่งเย็นก็ควรจะให้ความเย็นกับเขาเสียหน่อย ถึงไม่ได้เย็นเจี๊ยบ ไม่ใช่ผลักให้เขาไปหาความร้อนอีก ก็กลับไปคุยกับคุณแม่สิ มันจะร้อนยิ่งขึ้นไง เหมือนเรามาโรงพักตำรวจต้องให้ความช่วยเหลือไปบอกตำรวจว่าถูกผัวทำร้าย แล้วตำรวจกลับบอกว่าก็ไปขอโทษผัวสิ ตำรวจเขาก็ไม่ทำกัน ฉันท์ใดฉันท์นั้น ผู้ใหญ่ในครอบครัวเขาก็คงไม่น่าทำ ที่จะมาบอกก็กลับไปคุยกับแม่ ไปขอโทษแม่ ก็ฉันมาฟ้องเธอว่าเขาทำอย่างนี้กับฉัน ฉันอยู่ไม่ไหว ก็ต้องเรียกคุย ไม่ใช่ให้เขากลับไปขอโทษ
ผมว่านี่มันเป็นเคสสตัสดี้แค่เคสเดียว ผมว่าในประเทศไทยมีเรื่องพวกนี้อีกเป็นแสนครอบครัวที่เกิดการทารุณกรรมโดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศในบ้านอย่างหนัก ผมว่าหนักแน่นอน ทั้งพี่น้องแท้ๆ พ่อแท้ๆ ญาติแท้ๆ สารพัดลูกเลี้ยง พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง มันอลหม่านหมด นี่คือเสียงสะท้อนที่ทุกคนออกมา โซเชียลจะช่วยคุณ ให้คุณได้อยู่ในเซฟตี้โซนได้”