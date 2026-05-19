“ณวัฒน์” รับไม่แอ๊บ อยู่ได้เพราะกระแส ดึง “ทราย สก๊อต” นั่งกรรมการ MGI ALL STAR ยกเป็นบุคคลต้นแบบ

“ณวัฒน์” ยอมรับแบบไม่แอ๊บ อยู่ได้เพราะกระแส ดึง “ทราย สก๊อต” นั่งเก้าอี้กรรมการ MGI ALL STAR ลั่นประทับใจในความคิดความอ่าน ยกให้เป็นบุคคลต้นแบบที่น่าเชื่อถือ
ทำโซเชียลฮือฮา หลังจากที่ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล”ประกาศแต่งตั้ง “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” ให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการคนล่าสุดของเวที MGI ALL STAR โดยณวัฒน์เผยว่าประทับใจตั้งแต่ทรายเป็นกรรมการ MUT ปทุมธานี ยิ่งได้ฟังสัมภาษณ์ล่าสุด ยิ่งรู้สึกว่าทรายคือบุคคลต้นแบบ
“จริงๆ ติดต่ออยู่พอสมควร เพียงแค่ว่าเกรงใจกระแสตอนนี้ เราอยู่ได้เพราะกระแสครับ หลายคนอาจจะบอกว่าพอเขาดังก็หยิบเขาเลย ก็มีส่วน เราไม่แอ๊บ เรายอมรับจริงๆ ก็หยิบเขามาพักนึงแล้วตอนเรื่องเกิด ก็นึกถึงตอนที่น้องเป็นกรรมการ miss universe thailand ปทุมธานี แต่ว่าจะประกาศตอนไหนดี เรื่องมันก็เกิดไปเรื่อยๆ อาจจะยังไม่ใช่
แต่พอเราฟังเรื่องที่เขาสัมภาษณ์เรารู้สึกว่าเขาคือบุคคลต้นแบบอีกรูปแบบนึงที่ใช้พลังของตัวเอง มีความคิดความอ่านที่เกินกว่าเราจะคาดเดาได้ว่าปริมาณของเขาจะประมาณไหน เขาทำความน่าเชื่อถือได้เยอะมาก
ก็เลยกลับไปคุยกับเขา น้องงานหินหน่อยนะ ที่สำคัญต้องมาร่วมงาน 3 วันนะ ห้ามเบี้ยวนะ น้องบอกได้เลยยินดีมากก็เลยรีคอนเฟิร์นหลังจากน้องออกโหนกระแส ย้ำกับน้องยังไหวนะ ถ้าไม่ไหวบอกพี่ได้นะ น้องก็บอกไปแน่ ไม่มีปัญหา ผมก็เชื่อมั่นว่าน้องเวลาเขาเยสก็คือเยส”