“โก๊ะตี๋” เผยชีวิตเคยงัดกับ “ต๋อย ไตรภพ” เพราะหลงในความดัง ยอมรับเข้าสู่วงจรยา! ถึงขั้นเสพวันละ 30 เม็ด

อีกบทเรียนชีวิตของผู้ชายที่ชื่อว่า “โก๊ะตี๋ อารามบอย”จากเด็กทั่วไปสู่ซุป'ตาร์ตลกดังระดับประเทศ ไม่มีใครไม่รู้จักผู้ชายคนนี้ ด้วยคาแรกเตอร์น่ารัก ตัวเล็กน่าทะนุถนอมที่มาพร้อมกับมุขฮาๆ จนทำให้เขากลายเป็นตำนานในทุกวันนี้ แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ก็ฝ่าดรามา รวมไปถึงเจ้าตัวยอมรับผ่านรายการ คน ล้ม ลุก ว่าเคยดังแล้วลืมตัว ถึงขั้นเคยงัดกับ “ต๋อย ไตรภพ ลิมปพัทธ์” มาแล้ว พร้อมยังเล่ามุมดาร์กสุดของชีวิตเมื่อหันไปสู่วงจรยา ถึงขั้นเสพวันละ 30 เม็ดต่อวันเลย
ย้อนกลับไปตอนนั้นที่ดังสุดๆ จาก “ลิเก” มาเป็น “ลิเกตลก”
“รวยเลยพี่ เพราะมีงานทุกวัน จากหนูอยู่กระท่อมปลายนา หนูส่งเงินให้แม่ซื้อที่ได้ 4 ไร่ คิดว่าชีวิตน่าจะจบที่วงการลิเก แต่หนูไปอยู่กับเขาโดยที่หนูไม่มีพี่มีน้อง ไปเรียกเขาพ่อ เรียกเขาแม่ สุดท้ายวันนึงหนูเป็นคนขี้น้อยใจ หนูทะเลาะกับลูกเขา เขาตีเรา เขาไม่ตีลูก เขาบอกใครก็แล้วแต่ นี่ลูกเขา แต่ถึงเวลาเราทะเลาะกับลูกเขา เขาตีเรา เขาไม่ตีลูกเขา ไม่เป็นไรถ้าชีวิตเราไม่สำคัญ ตอนนั้นหนูมั่นใจว่าหนูเป็นตัวเงินตัวทองสำหรับเขา หนูออก หนูมีเงินก้อนนึงไปหาพี่สะใภ้ หนูไปขายผัก ขายพริกแกงอยู่ตลาดที่พิจิตร แล้วพ่อเพ้ง ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่พิมพา เห็นแววว่าเด็กคนนี้มันขายผัก ร้องลิเก ถามว่าไอ้หนูอยากเป็นดาราไหม อยากพ่อ เขาเลยพาหนูไปฝากหลวงปู่พิมพา เข้าเป็นเด็กวัด คือหลวงปู่พิมพา เขามีลูกศิษย์คือ แม่นกน้อย อุไรพร, พ่อดอน สอนระเบียบ, พี่เอก สรพงษ์ ชาตรี, กรุง ศรีวิไล,โน๊ต เชิญยิ้ม, อาเป็ด เชิญยิ้ม, เอ็ดดี้ ผีน่ารัก หลวงปู่พิมพาเป็นคนฝากหนูมากับอาเอ็ดดี้ นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการ
ความดังตอนนั้นมันหาเงินไม่ทันได้ใช้พี่ วันนึง 3-4 รายการ (แต่ก็หลงระเริงกับมัน?) มันช่วยไม่ได้ มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ หนูว่าเด็กอายุ 16-17-18-19 ยังไม่ได้บวชด้วยซ้ำ มันจัดการกับความรู้สึกความดังไม่ได้หรอก จะบอกว่าลืมตัวก็ได้ หลงระเริงก็ได้ เสือว่าโหดร้ายไหม แต่เสือติดปีกมันน่ากลัวแค่ไหน หนูคิดว่าตัวเองคือเสือติดปีก กูเจ๋ง กูเก่ง ณ ตอนนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าหนูพูดไปได้ยังไง ดีที่เรื่องนี้มันไม่ถึงหูอาต๋อย หนูงัดกับคุณไตรภพ ลิมปพัทธ์
และคือพี่ลัก เลขาอาต๋อย โทร.มาหาหนู แล้วหนูก็คิวเลื่อม แล้วอยากพักด้วย เลยบอกไม่ได้ ไม่ว่าง มาให้หน่อยไม่ได้เหรอ พี่ต๋อยอยากให้โก๊ะมาตรงนี้มากเลยนะ ไม่ได้ๆ นี่ต้องให้อาต๋อยโทร.มาขอคิวเองเลยไหมเนี่ย อาต๋อยก็ไม่ได้ อาต๋อยไม่ใช่พ่อหนู หนูพูดแบบนี้กับเลขาอาต๋อย (อาต๋อยรู้ไหมว่าเราเคยพูดคำนี้?)ไม่รู้
ถามว่าเคยคุยกับอาไหมในเรื่องนี้ ก็เคย หนูมาให้สัมภาษณ์นี่แหละ แล้วพี่ลักบอกว่าโก๊ะเคยพูดนะ แต่พี่ลักไม่เคยบอกประโยคนี้กับอาต๋อย เพราะเขาก็รักเรา ลองคิดดูถ้าพี่ลักเอาประโยคนี้ไปพูดกับคุณไตรภพ ลิมปพัทธ์ ไม่มีครัวคุณต๋อย ไม่มีโก๊ะตี้ แน่นอน คือผู้ใหญ่เขารู้ว่าเราไม่ใช่สันดานเป็นแบบนั้น แต่ ณ ช่วงนั้นมันทำให้เราเหลิง หลงระเริงไป ยิ่งหนูออกจากอาเอ็ดดี้ กลายเป็นหนู ไอ้เด็กอกตัญญู”
จุดเปลี่ยนเข้าไปสู่วงการยาเสพติด
“จริงๆ หนูอยู่กับมันตั้งแต่เด็ก ต้องใส่เครื่องดื่มชูกำลัง พอเป็นดารามันต้องรักษาภาพลักษณ์ เราก็ไม่ได้ยุ่งอะไรตรงนั้นก็ห่างหายไปช่วงพักใหญ่ๆ แต่รู้สึกว่าวันนึงมันทำงานหลายที่ ทำรายการ 3-4 รายการ มันเป็นข้ออ้างแหละ ณ ตอนนั้นพอมีเงินไม่รู้จะทำอะไรก็ลอง (หนักสุดวันละกี่เม็ด?) 30 เม็ด
มันทำให้ร่างกายมันทรุดโทรม เราสูบเหมือนบุหรี่ เติมตัวต่อตัว 2 คืน 2 วันไม่ได้นอน ร่างกายอยู่ยังไง สมองมันไม่ทำงาน มันทำให้เราไม่หลับก็จริง แต่มันคิดอะไรไม่ออก ทุกอย่างเละ
มันหนักมากๆ แล้ว ตอนนั้นมีพี่แฮ็คมาอยู่ที่บ้าน เราทำรายการด้วยกัน เขาดูแลทุกอย่าง เรารู้สึกรักและผูกพันผู้ชายคนนี้ แต่เขาไม่มายุ่งเรื่องยา แต่มันหนักตรงที่ว่าหนูพกขึ้นเครื่อง จะไปซื้อต่างจังหวัด ซื้อยังไงเดี๋ยวเขารู้ เดี๋ยวเขารู้ว่าโก๊ะตี๋ดูดม้า เดี๋ยวเขารู้ว่าโก๊ะตี๋ติดยา
สุดท้ายวันที่เป็นจุดล้มแล้วลุกกลับมาก็คือโรงแรมที่หาดกะตะ จ.ภูเก็ต อาละวาดใส่ผู้จัดการเรา สุดท้ายพี่หมี่โทร.หาพี่แฮ็ค บอกไอ้หมูอาละวาด พี่แฮ็คก็โทร.มา ยังไม่เลิกเหรอ ยัง มีอะไร มึงต้องเลือก ถ้ามึงเลือกมันพี่จะออกจากชีวิตมึง แต่ถ้ามึงเลือกพี่ไปจากมันซะ
ร้อยกว่าเม็ดโยนใส่ชักโครก แล้วบอกกับมันเหมือนในละครเลย กูเลือกพี่กู เพราะฉะนั้น มึงกับกูไม่ต้องเจอกันอีกชาตินี้ แล้วหนูก็โยนใส่ชักโครกร้อยกว่าเม็ด เสียดายก็เสียดายนะ ดูมันร่วงลงไปละกดชักโครก หนูกลับมาหาพี่แฮ็คแล้วบอกว่าหนูเลือกพี่นะ หนูหักดิบอยู่ในห้อง
พอผ่านไปเริ่มอยาก น้ำลายเริ่มเหนียว สั่น ตัดสินใจกราบตีนพี่แฮ็คขอดูดก่อนได้ไหม เดี๋ยวหนูจะเลิก ขอให้หนูนะพี่นะ เขากอดหนูมึงทำได้ มึงเก่ง เชื่อพี่มึงทำได้ เชื่อไหมมันเป็นเส้นแบ่งระหว่างตายกับไม่ตาย กระดูกหนูเหมือนใครเอามาหักเล่น ปวดทรมานบอกไม่ถูก 3 วัน 2 คืนที่ทรมานที่สุดในชีวิต
เชื่อไหมหลังจากที่หนูเลิกแล้ว หนูกลายเป็นเกลียดมันเจ้ากระดูกดำ เพราะมันทำลายชีวิตหนูไป ช่วงที่หนูควรมีชีวิตที่ดี มันทำลายชีวิตหนูไปตลอดกาล และมันทำลายชีวิตคนรอบตัวหนู
และใครที่ติดยาอยู่ หนูบอกเลยว่าคุณไม่มีทางเลิกได้ เพราะอันนั้น เพราะอันนี้ คุณต้องเลิกได้ด้วยตัวคุณเองเท่านั้น ใจของคุณที่บอกให้คุณเลิก แล้วใครที่อยากจะลองอย่าเข้าไป มันคือนรกจริงๆ”