สุดช็อก! เมื่อ “ทราย สก๊อต” สารภาพกับแม่ว่าเป็นเกย์ แต่โดนย้อนกลับ “นึกว่าเป็นเอดส์”

ช็อกในช็อก!! อะไรที่ไม่เคยได้ยิน หรือเห็นแต่ในละคร ตอนนี้ชีวิตจริง ที่ออกจากปากของผู้ชายที่ชื่อว่า “ทราย สิรณัฐ สก๊อต”หรือ “ทราย สมุทร”พูดได้คำเดียวว่ายิ่งกว่าละคร อย่างล่าสุดคนไปย้อนดูเพจที่เจ้าตัวไปออกรายการ ปั๊มหัวใจ มหาชนTalk ใน EP.7 ทราย สก๊อต เมื่ออดีตไม่เคยอ่อนโยน ชีวิต จึงต้องแข็งแกร่ง! ซึ่งออนแอร์ไปวันที่ 9 ม.ค. 2026 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา พร้อมกับเปิดใจในทุกเรื่อง แล้วที่บอกว่าช็อก! เจ้าตัวรับว่าเคยสารภาพกับแม่ว่าเป็น “เกย์” แต่สิ่งที่แม่ย้อนกลับ นึกว่าจะมาสารภาพว่าเป็น“เอดส์”
“เรื่องบาร์บี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพราะคุณตาเป็นคนเลี้ยงทรายมา เขารู้อยู่แล้วว่าทรายมีความเป็นเกย์
(แต่เราอยู่ตระกูลใหญ่ เขารู้สึกยังไงที่มีสมาชิกเป็น LGBTQ?) เป็นมุมที่น่าสนใจมาก แนวคิดว่าเป็นคนจากตระกูลดังแล้วเป็น LGBTQ มันทำให้ตระกูลดูไม่ดี ในมุมนี้เป็นมุมที่ทรายไม่เคยคิดเลย ทรายเลยอยากรู้ ซึ่งทรายคิดว่าทรายกับคุณตามีมุมมองคล้ายๆ กัน
ในความเป็นผู้ชาย มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าการแต่งงานกับผู้หญิง แต่มันขึ้นอยู่กับการยึดหลักจรรยาบรรณ และการเป็นผู้ชายจริงๆ คุณควรจะมีพลังที่จะห้ามกิเลสตัวเองได้ คนที่ดูแลคนอื่นได้ คนที่กล้าที่จะลุกขึ้นมาสู้ ทำสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งทรายคิดว่าผู้ชายที่แต่งงานกับผู้หญิงไม่สามารถลุกขึ้นมาทำเรื่องพวกนี้ได้
แล้วด้วยความเป็นผู้ชายของหลายคนที่อยู่ในสังคม มันอาจจะไม่ถูก ทรายเห็นผู้ชายหลายคนที่แต่งงานกับผู้หญิง แล้วก็ไปมีเมียน้อย ทรายคิดว่ามีเมียน้อย ไม่ใช่ผู้ชายที่แท้จริง เพราะคุณเป็นคนที่ห้ามกิเลสตัวเองไม่ได้ หรือทำอะไรที่เห็นแก่ตัว ไม่ช่วยสังคมจริงๆ มันไม่ใช่พฤติกรรมของผู้ชายแท้ ทรายคิดว่ามันเป็นพฤติกรรมของคนเห็นแก่ตัว”
เผยแม่ไม่ยอมรับ เคยบอกคิดว่าจะมาบอกว่าเป็นเอดส์
“คุณแม่ของทรายไม่ยอมรับ แม่ไม่ยอมรับ ทรายจำได้ แต่เรื่องนี้อาจจะช็อกสำหรับทุกคน ตอนนั้นเราพร้อมที่จะเล่าให้แม่ฟังว่าเราเป็นอะไร วันที่ทรายโดนทำร้ายจากพี่เลี้ยงตอนเด็กๆ สิ่งแรกที่แม่เขาถาม ก่อนที่เขาจะรู้ว่าเป็นเรื่องนี้ เขาถามว่า ทรายจะมาบอกเขาใช่ไหม ว่าทรายเป็นเอดส์ เพราะเขาคิดว่า คนที่เป็น LGBTQ ยังไงก็ต้องเป็นโรคเอดส์ ทรายเลยให้คำตอบนี้ ให้ทุกคนรู้สึกเองว่าเขาเข้าใจยังไงกับสิ่งที่ทรายเล่าไป นอกจากนั้น บาร์บี้ไม่ใช่สิ่งที่แม่ซื้อให้ แต่เป็นคนรอบข้างเป็นคนซื้อให้ คุณตา น้าๆ เป็นคนซื้อให้
แต่ทรายโชคดี ตั้งแต่เด็กแล้ว สัญชาตญาณทรายลึกๆ แล้ว คุณจะห้ามอะไรที่คุณชอบจริงๆ มันไม่ได้ ล่าสุดทรายก็ไปเปลี่ยนสีรถเป็นสีชมพู คนเราเปลี่ยนสิ่งที่เราชอบไม่ได้ ทำไมเราไม่ชอบสิ่งพวกนี้ มันคือสิ่งที่เราชอบ มันแปลกมากเลย ที่ผู้ใหญ่คนหนึ่งจะกังวลกับเด็กที่เล่นบาร์บี้ เพราะทรายคิดว่าคุณน่าจะมีปัญหามากกว่า เพราะว่าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้ว แล้วจะมาอะไรกับเด็กที่เล่นของเล่น”
ตอนเขียนในเฟซฯ ว่าโดนพี่เลี้ยงข่มขืน ผมไม่ได้มีความหวัง ในการที่คนรอบข้างจะช่วยแก้ปัญหา ผมก็เลยเขียนระบายความรู้สึก ว่าโลกหรือสังคมไม่ได้สิ้นหวังกับสิ่งที่มีมา เพราะว่าโลกนี้มันมีความถูกต้อง คนอื่นก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดอย่างที่ทรายมอง และการเขียนแบบนี้ไม่ได้มีเหตุผลอะไร นอกจากเป็นการบำบัดตัวเอง ทรายคิดว่าบุคคลที่โดนกระทำแล้วไม่ควรพูด หรือไม่กล้าที่จะพูด ในเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้น มันไม่ใช่สิ่งที่เราผิดเอง แต่จริงๆ คนที่กล้าทำ ควรให้คนอื่นรู้ ว่าคุณทำอะไร กล้าทำเรื่องเลวๆ สมควรให้สังคมรู้ว่าคุณเป็นคนเลว หลายอย่างนะที่คนเลวๆ ทำในสังคม เพราะว่าไม่มีคนไปเปิดเผยเขา เขาคิดว่าเขาทำต่อได้ และการที่ผมเขียน ผมก็อยากเตือน สั่งสอนเด็กด้วยว่าถ้าคุณเจอแบบนี้ คุณควรเอาตัวรอดอย่างไร”
