“ตุ๊กกี้ สุดารัตน์” เกือบสูญเสียพ่อเพราะผิดคำสัญญา “ผีฟ้า” อึ้ง!! “ริว จิตสัมผัส” ทักตรงเป๊ะ ลั่นไม่เชื่ออย่าลบหลู่

เปิดใจหลังเป็นนักแสดงอิสระ สำหรับนักแสดงตลกชื่อดัง “ตุ๊กกี้ สุดารัตน์” ในรายการซุปตาร์พาตะลุย พร้อมเล่าเรื่องที่ใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ เพราะเจ้าตัวเจอมากับตัว และเป็นเรื่องที่ช็อกที่สุดในชีวิต เกือบสูญเสียพ่อเพราะผิดคำสัญญากับ “ผีฟ้า”
โดย ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ เผยว่า ครอบครัวของพี่บูชาผีฟ้า ผีฟ้าคือสิ่งที่เรายกให้เป็นที่พึ่งทางใจ ก็คือร่างทรง หน้าที่ของผีฟ้าคือเป็นตัวแทนของสิ่งที่มองไม่เห็น ถ่ายทอดและรักษาคนป่วยที่พึ่งพาวิทยาศาสตร์ไม่ได้ มันเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ แต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ตำนานหรือพิธีกรรมนี้มีมาตั้งแต่รุ่นดึกดำบรรพ์ และทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่
คุณพ่อไม่สบายเรื้อรังเพราะผิดคำสัญญากับผีฟ้า?
คุณพ่อมีโรคประจำตัว คือโรคเกาต์ คุณพ่อป่วยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2532 แต่เริ่มเรื้อรังในปี พ.ศ. 2541 ตอนที่พี่เข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่ง อาการเรื้อรังคือ ลืมพี่ ลืมน้อง ลืมญาติ ลืมทุกอย่าง จำไม่ได้ เพราะความปวดร้าวของร่างกาย มนุษย์เรามีกี่ข้อ พ่อพี่ปวดหมดทุกข้อ โรคนี้ไม่มีคำว่าหายขาด มีแต่คำว่าทุเลา
ซึ่งปี พ.ศ. 2548 ย่างเข้าปี 2549 เริ่มเป็น “ตุ๊กกี้” ตอนนั้นคุณพ่อทรุดหนักมาก หนักจนคิดว่าน่าจะ“เสียพ่อไปแล้ว”จนปี พ.ศ. 2550 เวิร์คพอยท์เพิ่งจะเป็นบริษัทใหญ่ เราต้องไปเปิดตัวให้พี่ ๆ สื่อมวลชนได้รับรู้ว่า เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ยิ่งใหญ่มาก เป็นบริษัทมหาชน ตอนนั้นพี่เป็นพิธีกรกับลุงพัน พลุแตก
ระหว่างทำงาน โทรศัพท์ก็ดังไม่หยุด พี่เลยไปคุยโทรศัพท์หน้าห้องน้ำหญิง ตอนนั้น “ริว จิตสัมผัส” เพิ่งมาอยู่เวิร์คพอยท์เพื่อทำรายการ “คนอวดผี” เขาเดินมาจับไหล่พี่ แล้วพูดว่า สิ่งที่ริวเห็นมีอยู่ 5 อย่าง มีตากับยายแก่ ๆ เกาะอยู่ที่รั้วหน้าบ้าน เข้าไม่ได้ น้ำตาไหล,มีพานขอขมาหนึ่งคู่อยู่กลางทุ่งนา ,มีนางรำ 9 คน รำรอบผู้ชายคนหนึ่งที่สูงสามศอก,มีโกศสีขาวทอง,มีพี่อยู่หน้าโกศ แล้วพี่ริวก็บอกว่า “เขากลัวพี่นะ” ก่อนจะเดินไป
พอพี่คุยกับแม่ แม่บอกว่า พ่อไม่ไหวแล้ว พ่อจำอะไรไม่ได้เลยลูก แล้วแม่จะพาพ่อไปไหน พ่ออยากกลับบ้าน” เชื่อไหม พอวันรุ่งขึ้น ภาพที่เกิดขึ้นในบ้านพี่คือ พ่อพี่นอนอยู่กลางบ้าน มีผีฟ้ารำ 9 คน ผีฟ้าสื่อสารกับพ่อว่า “คุณไปรับบายศรี สัญญาว่าจะดำเนินรอยตามตระกูลผีฟ้า ถ้าคุณหาย แต่พอคุณหาย กลับไม่ทำตามจารีตประเพณีของผีฟ้า คุณจึงถูกลงโทษด้วยการเจ็บปวดแบบนี้
ไม่มีใครช่วยคุณได้ เพราะพ่อแม่คุณอยู่ตรงรั้วหน้าบ้าน แล้วคนที่นอนอยู่ก็ไม่ใช่พ่อพี่ แต่เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่มาขอโกศสีเหลืองทอง และต้องให้พี่ไปทำพิธีกรรมด้วย”ซึ่งเหมือนกับที่ ริว จิตสัมผัส พูดไว้เป๊ะ ๆ หลังจากนั้น พี่ก็บินกลับไปทำตามที่คุณริวบอก ไปสร้างโกศสีเหลือง ขาว ทอง ตามที่เขาอยากได้
พ่อพี่นอนอยู่ 3 วัน 3 คืน ตื่นมาทำอะไรไม่ได้เลย พี่จึงถามว่า “พ่อไปไหนมา”พ่อบอกว่า “พ่อไปยืนอยู่ แล้วเห็นทางอยู่ 2 ทาง ทางหนึ่งเป็นสีแดง คนหันหลังเดินเข้าไป อีกทางเป็นสีขาว คนเดินหันหน้าตามถนนไป เหมือนนรกกับสวรรค์ พ่อเกือบเดินไปแล้ว”
และพ่อฟื้นขึ้นมาเพราะแม่เรียกกินข้าว จากนั้นก็ค่อย ๆ หายจากอาการป่วย จนถึงทุกวันนี้ก็ยังแข็งแรง“ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ อัศจรรย์จริง”ทุกวันนี้ สิ่งที่พ่อทำตามคำสัญญากับผีฟ้า คือทำบุญ อุทิศส่วนกุศล และเวลามีการรวมพลผีฟ้า หากมีโอกาส พ่อก็จะไปร่วมงานเสมอ