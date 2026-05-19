เพชร - อังเปา เตรียมเสิร์ฟความสนุก ชวนเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ในโครงการ “ทูบีนัมเบอร์วัน”

เตรียมรับความสนุกส่งท้ายเดือนพฤษภาคม ในกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด “โครงการทูบี นัมเบอร์วัน” เพื่อรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธานโครงการ จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
งานนี้พบกับศิลปินและนักแสดงที่จะมาสร้างรอยยิ้มและความสุขอย่างใกล้ชิด นำโดย เพชร - คฑาวุธ เถื่อนประยูร ศิลปิน จีเอ็มเอ็ม มิวสิค และ อังเปา - โอชิริส สุวรรณชีพ นักแสดงจาก GMMTV พร้อมด้วยวง 4TEEN เตรียมเดินทางไปเสิร์ฟความสนุกให้กับน้องๆกัน แบบเต็มอิ่มในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 จังหวัดเพชรบุรี
เพชร - คฑาวุธ เถื่อนประยูร เปิดเผยว่า “ดีใจมากครับที่จะได้มีโอกาสร่วมสร้างความสนุกและมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับน้องๆ และยังสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นการส่งต่อกำลังใจให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญ ของการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และอยู่ห่างไกลจากยาเสพติด ผมเชื่อว่าพลังบวกเล็กๆ จากพวกเรา จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆ ได้ครับ”
อังเปา - โอชิริส สุวรรณชีพ เปิดเผยว่า “ขอเชิญชวนน้องๆ มาร่วมกิจกรรมโครงการทูบีนัมเบอร์วันกันนะครับ งานนี้มีทั้งความสนุก และกิจกรรมดีๆ รอทุกคนอยู่ อยากให้ทุกคนมาร่วมสร้างความทรงจำดีๆ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ร่วมกันแล้วมาเจอกันเยอะๆ นะครับ”