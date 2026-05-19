“เต้ ภิรมย์ภักดี” ประกาศ “พาย สุนิษฐ์” พ้นทุกตำแหน่งในทุกบริษัท! ย้ำไม่สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ

เรียกว่าเป็นเรื่องสะเทือนสังคมไทยอยู่ไม่น้อยกับกรณีที่นักอนุรักษ์ทายาทตระกูลดัง “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” ออกมายอมรับว่าถูกพี่ชายตัวเองข่มขืน โดยที่ผ่านมาพยายามเล่าเรื่องนี้ให้ญาติพี่น้องในตระกูล “ภิรมย์ภักดี” ฟังแต่ก็ได้รับการเมินเฉย แถมยังถูกฟ้องจะเอามรดกในส่วนของตนที่คุณตาทิ้งไว้ให้ โดยทรายออกมาเปิดเผยด้วยถ้อยคำรุนแรงมากมาย อาทิ ครอบครัวนี้วิปริต พร้อมประกาศตนขอเดินออกจากตระกูลนี้
ด้านชาวเน็ตที่ได้ฟังเรื่องราวในฝั่งของทราย ก็พากันซัปพอร์ตทราย โดยเผยว่าจะแบนสิงห์ในทุกสินค้า เรื่องนี้ทางบริษัท บุญรอดฯ ไม่นิ่งนอนใจ “เต้ ภูริต ภิรมย์ภักดี” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ออกมาแชร์คำแถลงการณ์จากบริษัท บุญรอด ดังนี้…
“บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
BOONRAWD BREWERY CO., LTD.
แถลงการณ์จากกลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เรื่อง : แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยืนยันจุดยืนต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ
กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ รับทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณสุนิษฐ์ สก๊อต (คุณพาย) และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อคุณสิรณัฐ สก๊อต (คุณทราย) สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณสิรณัฐ สก็อต เอง รวมถึงผู้เกี่ยวร้อง สมาชิกครอบครัว ตลอดจนสังคมโดยรวม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ เข้าใจถึงความกังวล และความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว และขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับกกระกระทบทุกท่าน
กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า เราต่อต้านและไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางร่างกาย วาจา การคุกคาม หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่น ซึ่งจดยืนดังกล่าวเป็นปณิธานที่องค์กรเรายึดถือมาโดยตลอด
กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ขอเรียนยืนยันว่า คุณสุนิษฐ์ สก๊อต ในฐานะผู้ที่ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าวได้พ้นจากทุกตำแหน่งของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ยืนยันจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2569
ภูริต ภิรมย์ภักดี
กรรมการผู้จัดการใหญ่”
พร้อมแนบใบลาออกของ พาย สุนิษฐ์ ไว้ด้วย ดังนี้
“วันที่ 19 พฤษภาคม 2569
เรื่อง ขอยุติการปฏิบัติหน้าที่
เรียน คุณภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตามที่มีข่าวของผมปรากฏต่อสาธารณะนั้น ตัวผมเองมีความไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
ขอโทษต่อสมาชิกในกลุ่มบุญรอดฯ และสมาชิกในครอบครัวสำหรับเหตุการณ์และผลกระทบ
ทั้งนี้เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย ผมจึงขอยุติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานและ
ผู้บริหารบริษัทบุญรอดฯ ตลอดจนทุกบริษัทในเครือ จนกว่าเรื่องทุกอย่างจะคลี่คลายและได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจน
ด้วยความเคารพ
สุนิษฐ์ สก๊อต”
กับโพสต์ดังกล่าว ชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทำนองว่าถึงจะแถลงการณ์ช้า แต่ก็ขอบคุณที่ไม่นิ่งเฉยต่อเรื่องนี้