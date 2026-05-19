เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ตอกย้ำองค์กรแห่งความยั่งยืน เดินหน้าส่งต่อโอกาสทางการศึกษาปีที่ 19 จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปี 2569

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)เดินหน้าพันธกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรากฐานทางการศึกษาที่มั่นคง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานประจำปี 2569 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัวพนักงาน สะท้อนเจตนารมณ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิด “โอกาส ความเท่าเทียม และความยั่งยืน” 

ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2550 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่สุดขององค์กร โดยโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 19 ปี มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 800 ทุน    
ในปี 2569 นี้ วิศรุต พูลวรลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานรวมทั้งสิ้น 52 ทุน โดยครอบคลุมตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี ณ ห้อง M Passion ชั้น 14 อาคารอเวนิว เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน 

วิศรุต กล่าวว่า เราเชื่อมั่นเสมอว่า การศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่สวัสดิการพนักงาน แต่คือการลงทุนในศักยภาพของเยาวชนที่จะเติบโต     ไปเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต      
 
การดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องร่วม 2 ทศวรรษ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ในการดูแลพนักงานในทุกมิติ ไม่เพียงแต่ในแง่ของการทำงาน แต่ยังรวมถึงคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวพนักงานด้วย 
บริษัทฯ เชื่อว่าเมื่อพนักงานมีความมั่นคงและมีความสุขในชีวิตครอบครัว จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเติบโตได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในยุคปัจจุบัน












