สธ. ผสานภาคีเครือข่าย มอบกรมอนามัยรณรงค์แคมเปญ “Stop Fat, Start Fit: ภารกิจพิชิตสูง” ชวนเด็กไทยขยับ 60 นาทีทุกวัน ตามสูตร 10 – 20 – 30 หวัง ลดอ้วน – เพิ่มสูง – ลดNCDs

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรุงเทพมหานคร กรมพลศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) ผู้บริหาร นักวิชาการ ครู และนักเรียน จำนวน 400 คน ร่วมงานสร้างกระแสออกกำลังกายต้อนรับเปิดเทอม “Stop Fat, Start Fit: ภารกิจพิชิตสูง” (NCDs The Series: Healthy Living in Healthy School) ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์เด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย พบว่า ร้อยละ 13.5 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน และร้อยละ 11.1 เด็กมีภาวะเตี้ย ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย ขณะที่เด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ เพียงร้อยละ 20.7 อีกทั้งมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง เฉลี่ยสูงถึง 14 ชั่วโมงต่อวัน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและความสูงของเด็กไทย กรมอนามัยจึงจัดกิจกรรมสร้างกระแสออกกำลังกายในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น พร้อมผลักดันนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกายในวัยเรียนวัยรุ่น ให้มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ อย่างน้อย 60 นาที ทุกวัน ควบคู่กับการบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ อย่างหลากหลาย ดื่มนมจืดวันละ 2 แก้ว ทุกวัน และนอนหลับอย่างเพียงพอ ด้วยการเข้านอนก่อน 3 ทุ่ม อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโต (Growth Hormone) ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นได้อย่างเต็มศักยภาพ ลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เพื่อให้เด็กไทยสุขภาพแข็งแรง สูงดี สมส่วน เตรียมพร้อมเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศ
“กรมอนามัยมุ่งมั่นส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ที่ผ่านมากรมอนามัย ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย สำหรับการสร้างกระแสออกกำลังกายต้อนรับเปิดเทอม ในแคมเปญ “Stop Fat, Start Fit: ภารกิจพิชิตสูง”เน้นการสื่อสาร สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ให้เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู บุคลากรสาธารณสุข และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ โดยใช้แนวทาง “10–20–30” คือ 10 นาที ในช่วงเช้า ขยับร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเรียน 20 นาทีช่วงพักกลางวัน เน้นกระโดด วิ่ง เล่น เพื่อเสริมการเจริญเติบโต พัฒนาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และ 30 นาที หลังเลิกเรียน ส่งเสริมเด็กให้ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาตามความชื่นชอบ” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว
ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การสร้างกระแสออกกำลังกายต้อนรับเปิดเทอม “Stop Fat, Start Fit: ภารกิจพิชิตสูง” เป็นการปลุกกระแสชวนน้อง ๆ ให้มาดูแลสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายที่เพียงพอ เพราะ สุขภาพที่ดี คือรากฐานของการมีสุขภาพสมองที่ดีพร้อมในการเรียนรู้ เด็กที่แข็งแรงและมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ จะมีสมาธิและทักษะคิดวิเคราะห์ดีขึ้น ถือเป็นการลงทุนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพ ลดโอกาสเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ เพื่อให้เด็กไทยมีสุขภาวะที่ดีในทุกมิติ ควบคู่กับการมีทักษะชีวิต พร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศที่มีคุณภาพในอนาคต