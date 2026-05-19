“ทราย สก๊อต” ถูกบีบทุกช่อง ตัดเงินปันผลที่ควรได้ ลั่นขอเป็นหลานตาที่เดินออกมาอย่างมีศักดิ์ศรี แจงหลักฐานที่มี ปล่อยอีกไหม?

เปิดหน้าสู้กับตระกูลภิรมย์ภักดี หลังออกมาแฉถูกล่วงละเมิดทางเพศจากพี่ชาย ไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ ซ้ำถูกแม่แท้ๆ ฟ้องเรียกทรัพย์สินที่คุณตามอบให้คืนอีก ทำให้ “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” ปล่อยไม้เด็ด เป็นคลิปเสียงออกมายืนยันว่าสิ่งที่ตนเองพูดเป็นเรื่องจริง งานนี้ในรายการถกไม่เถียง ทรายเผยว่าหลักฐานมีอีก คลิปเสียงที่ได้ฟัง มีทั้งหมด 20 กว่านาที ฟังแล้วจะเศร้า แต่ไม่ชอบทำร้ายใคร รวมทั้งเผยถึงประเด็นที่คุณตามอบปันผลให้ แต่กลับไม่ได้รับ ถูกบีบทุกช่องทาง
“ถามว่าหลักฐานมีอีกมาก จะปล่อยอีกไหม ทรายไม่ใช่คนชอบทำร้ายใคร ทรายทำในสิ่งที่ต้องทำเพื่อปกป้องตัวเอง ทรายคิดว่ามันควรหยุด อยากให้มันหยุด ทุกคนมีชีวิตที่อยากใช้และแยกทางอยู่แล้ว ควรหยุด และจบอย่างยุติธรรม มันคือชีวิตของทรายทั้งชีวิตที่สูญเสียไป กับสิ่งที่เขาทำร้ายทราย อย่างน้อยทรายเป็นหลานคุณตา เราควรเดินออกมาอย่างมีศักดิ์ศรีหน่อย และมีความยุติธรรมในเรื่องนั้น
เราไม่เคยทำให้ครอบครัวชื่อเสียงเสียหายเลย เราไม่เคยทำร้ายเขา มีแต่สิ่งที่เขาทำออกมา ทรายไม่เคยทำร้ายครอบครัวตัวเองครับ ไม่เคยคิดที่จะทำด้วย ณ วันนี้ทรายเชื่อว่าทรายไม่ได้ทำร้ายใคร ทรายพูดในสิ่งที่มันเกิดขึ้น ทรายไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่คนอื่นทำกับเราครับ อยากให้เขารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำกับเรา เพราะสิ่งที่เขาทำผิดกฎหมายครับ ไม่สมควรทำกับเด็กผู้ชายคนนึงครับ ตอนนี้ทรายไม่ได้รับความเป็นธรรมครับ
ทรายต้องการอิสระคือ หนึ่งความยุติธรรมต้องเกิดกับสิ่งที่โดนกระทำ สองความยุติธรรมที่ควรได้รับจากที่คุณตามอบให้ ทุกปีคุณตาเขาจะให้หน้าที่ลูกลุงหน่อย ให้มอบเงินเป็นตัวแทนของปันผลของบุญรอดฯ ให้กับลูกหลานทุกคน ซึ่งตั้งแต่ต้นปีนี้ ทรายก็ไม่ได้แล้วครับ เขาบีบทรายจากทุกมุมครับตอนนี้ ของที่คุณตาเจตนาจะให้ทราย ทรายก็ไม่ได้เหมือนกันครับในทุกมิติ นี่คือความไม่ยุติธรรมเลยครับ ทรายไม่ได้ทำอะไรผิด
(ทนายเจมส์ถามว่าลักษณะปันผล หมายถึง ทรายเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทหรือเปล่า?) ไม่ครับ ตอนแรกคุณตาจะให้หุ้น แต่ด้วยเหตุผลใดๆ ไม่รู้ เขาเอาหุ้นไปให้ลูกแทน แต่ให้ลูกเซ็นสัญญาว่าจะมอบตัวเลขจำนวนที่เท่าเทียมกับหุ้นที่เขาจะให้กับหลานๆ ทุกปี แล้วได้มาสัก 10 กว่าปีแล้วนนะครับ เพิ่งจะไม่ได้ปีนี้แหละ ตอนที่มีปัญหา
ทุกอันที่เขาชอบอ้างคือทำให้ครอบครัวชื่อเสียงเสียหาย ถึงตอนนี้สิ่งที่ผมออกมาทำ ผมไม่ได้ทำให้ชื่อเสียงเสียหายด้วยการกระทำของผมเอง แต่เป็นสิ่งที่เราโดนกระทำแล้วออกมาเล่าให้ฟัง ก่อนหน้านี้ที่ผมทำเรื่องสิ่งแวดล้อม เชื่อว่าทำให้คนในครอบครัวดูดีด้วยซ้ำครับ”
นอกจากนี้ “ทิน โชคกมลกิจ” ผู้ดำเนินรายการได้ถามว่าหลักฐานที่ไม่ได้ปล่อยออกมา หนักกว่าที่เปิดก่อนหน้านี้หรือไม่ ทรายตอบว่า “ ทรายว่าที่เปิดมาก็หนักอยู่แล้วนะ มันหนักเท่าๆ กัน มันมีองค์ประกอบจากหลายมุม หลายแบบ เทปที่ผมปล่อยไปแค่ 4 นาที ถ้าปล่อยออกไปเต็มๆ 20 นาที มันมีอย่างอื่นในนั้น ฟังแล้วมันเศร้ามากกว่า ทรายนั่งฟังแล้วเป็นเรื่องเศร้าครับ”
ทรายได้เผยอีกว่า “เราเกิดมาคนเดียว เดี๋ยวเราก็ตายคนเดียว ช่วงระหว่างตายกับเกิดคืออิสระของเราที่จะเลือก ทรายก็เลือกแบบนี้ ที่ผ่านมาทรายถูกกดดันที่จะต้องเลือก ถ้าทรายเลือกได้ ก็ยังอยากมีครอบครัว อยากมีญาติพี่น้อง แต่วันนี้เรามีญาติพี่น้องทั่วประเทศเราแฮปปี้จากตรงนี้ ทรายได้จากที่ที่ทรายไม่ได้คาดหวัง ทรายคิดว่าทรายจะโอเคครับ”