“ทราย สก๊อต” โต้เดือดปมทำร้ายแม่ ถามกลับหลักฐานอยู่ไหน? แฉญาติก็วิปริต

“ทราย สก๊อต” สวนกลับเดือด หลังถูกกล่าวหายกพวกทำร้ายแม่ ท้าโชว์หลักฐาน ลั่นถ้าจริงทำไมไม่มีในคำฟ้อง เผยไม่แปลกใจที่ถูกญาติใส่ร้าย เพราะเคยเจอญาติ-ผู้ใหญ่พยายามจะจูบ รู้สึกถึงความวิปริตในครอบครัวมาตลอด
กรณี “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” เปิดใจผ่านรายการถกไม่เถียง ซึ่งเป็นรายการสด แล้วมีคนคอมเมนต์เข้ามาบอกว่ามีข้อมูลจากฝั่งญาติว่าทรายกับคนใกล้ชิดรุมทำร้ายร่างกายแม่ตัวเอง ทำทราย สก๊อตโต้กลับอย่างไว ฟาดกลับหลักฐานมีไหม?
“(ส่ายหน้า) ตอนไหน ทรายไม่ได้เจอเขามา 3-4 ปีแล้วนะครับ คดีที่เขาฟ้องทรายต้นปี ทรายก็ไม่ได้เจอเขาเลยนะ เหตุเนรคุณไม่ได้มีเรื่องที่เราทำร้ายร่างกายเขาเลยนะครับ มีแค่เรื่องที่เราไปพูดในรายการว่าเขาจ้างพี่เลี้ยงที่ข่มขืนกลับมาทำงานที่บ้าน ถ้าเกิดเราทำร้ายเขาจริงๆ ทำไมไม่ใส่ไปในเอกสารคำฟ้องล่ะครับ
อีกอย่างผมเป็นนักอนุรักษ์ ผมเก็บความลับนี้มาทั้งชีวิต ผมยังไม่อยากพูดเลย เพราะรู้ว่ามันทำร้ายคนอื่น แล้วผมจะหาเวลาตรงไหนไปทำร้ายแม่ของตัวเองครับ ถ้าเกิดญาติคนไหนไม่รู้ออกมาพูด เขาได้พูดเรื่องที่พี่ชายข่มขืนทรายไหม หรือมีแค่คอมเมนต์เกี่ยวกับแม่อย่างเดียว ที่เขาเนรมิตออกมาจากอากาศครับ แล้วหลักฐานครับ หลักฐานมีไหม ทุกอย่างที่ทรายพูดมีหลักฐานหมดครับ พฤติกรรมทรายตอนโดนไล่ออก ทรายก็ออกครับ ทรายเลือกที่จะออกแทนที่จะปะทะ ทรายไม่ชอบทำร้ายอะไรเลยครับ (ทรายกับบอดี้การ์ด ทำร้ายแม่?) ไม่ครับ (คนถามเขาบอกฟอลโลว์ไอจีกลุ่มเครือญาติ เห็นข้อความญาติๆ พูดถึงทราย?) หลักฐานล่ะครับ ขอดูหลักฐาน”
ไม่แปลกใจ เคยรู้สึกถึงความวิปริตจากญาติ
“แต่ทรายก็ไม่แปลกใจถ้ามีญาติออกมาพูด เพราะทรายเคยรู้สึกถึงความวิปริตจากญาติ ผู้ใหญ่บางคนในครอบครัว มีผู้ใหญ่เองที่ตอนเขากอดเรา มีจังหวะที่เขาพยายามเข้ามาจูบเรา เรารู้สึกว่ามันมีความบิดเบือนในกลุ่มมากกว่าที่คนเขารู้ครับอันนั้นแค่สัญชาตญาณผมนะ มันไม่ใช่ที่ปลอดภัยสำหรับผมเลยครับ ผมคงไม่แปลกใจถ้ามีคนออกมาพูดอะไรแบบนี้”