“วีนา ปวีนา” ถ่ายทอดความเป็นทะเลไทยผ่านชุด เดินพรมแดง Cannes Film Festival 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำแฟนๆ เอ่ยปากชมว่า “วีนา ปวีนา ซิงค์” Miss Universe Thailand 2025 และรองอันดับ 1 Miss Universe 2025 สวยมาก หลังปรากฏตัวเฉิดฉายบนพรมแดงเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ 2026 ณ ประเทศฝรั่งเศส ในฐานะตัวแทนพิเศษของ Manish Vaid แบรนด์แฟชั่นระดับนานาชาติจากปารีส

โดยวีนาได้รับเกียรติให้นำเสนอผลงาน Red Carpet สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากดีไซเนอร์ Manish Vaid ชุดเดรสที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชายหาดไทยอันบริสุทธิ์ เฉดสีเขียวมรกตของท้องทะเล และผืนทรายขาวละเอียด ถ่ายทอดมนต์เสน่ห์ของโลกใต้ทะเลและความงดงามของสิ่งมีชีวิตทางทะเลได้อย่างละเมียดละไม ซึ่งได้รับคำชมมากมายว่าวีนาสวยมาก โดย วีนา ได้เผยบนโซเชียลว่า….

“ค่ำคืนนี้บนพรมแดงแห่ง Cannes Film Festival ณ ประเทศฝรั่งเศส ฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของ Manish Vaid แบรนด์แฟชั่นระดับนานาชาติจากปารีส ที่โดดเด่นด้วยงานฝีมืออันประณีตและความสง่างามร่วมสมัย

สำหรับค่ำคืนสุดพิเศษนี้ ฉันมีโอกาสได้สวมใส่ชุด Red Carpet สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากดีไซเนอร์ Manish Vaid ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากชายหาดอันบริสุทธิ์ของประเทศไทย เฉดสีเขียวมรกตของท้องทะเล และความนุ่มละมุนของผืนทรายสีขาว ถ่ายทอดโลกใต้ท้องทะเลและความงดงามอันอ่อนช้อยของสิ่งมีชีวิตทางทะเลได้อย่างน่าหลงใหล

ชุดนี้ประดับลูกปัดด้วยงานแฮนด์เมดทั้งชุด สะท้อนเอกลักษณ์แห่งความงามริมทะเลในแบบฉบับของ Manish Vaid ผ่านดีไซน์ที่หรูหรา อ่อนช้อย และเปี่ยมด้วยรายละเอียดอันประณีต มากกว่าจะเป็นเพียงชุดราตรี แต่ยังเป็นการถ่ายทอดความชื่นชมต่อความงดงามและคุณค่าของท้องทะเล”
















"วีนา ปวีนา" ถ่ายทอดความเป็นทะเลไทยผ่านชุด เดินพรมแดง Cannes Film Festival 2026
