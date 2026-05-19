“ทราย สก๊อต” เผย “มายด์” ถอยห่างสามี ไม่ใช่หนึ่งในความเป็นธรรมที่อยากได้รับ! สงสาร อยากให้ดูแลสุขภาพจิต

“ทราย สก๊อต” เผยแท็กหา “มายด์” อยากเตือนว่าอันตราย ไม่แฟร์ต้องแต่งงานโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลย ได้รับการพูดคุยกับอีกฝ่าย บอกขอให้เป็นเรื่องระหว่างพี่น้องและแม่ ลั่นมายด์ถอยห่างสามี ไม่ใช่หนึ่งในความเป็นธรรมที่อยากได้ มองอีกฝ่ายน่าสงสาร อยากให้ดูแลสุขภาพจิต เชื่อมันไม่ง่าย อยากให้ดูแลตัวเอง
เคลียร์ชัดๆ อีกครั้งในรายการถกไม่เถียง กรณีที่ “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” แท็กหา “มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล” กลางสตอรี่อินสตาแกรม เพื่อขอให้อีกฝ่ายตอบรับการติดต่อ ในช่วงแต่งงานกับ “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” โดยครั้งนี้ทรายเผยสาเหตุเพราะต้องการเตือนมายด์ มองว่าไม่แฟร์หากต้องแต่งงานโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลย
“ตอนนั้นเราแค่พยายามบอกเขาว่ามันอันตรายครับ แค่นั้นครับ มันมีบางอย่างที่คุณไม่รู้ เราพยายามบอกเขาตรงนั้นแหละ ต้องการบอกความจริงกับเขา ว่าเราเจออะไร ทรายคิดว่าเขาควรรู้ว่าคุณกำลังจะแต่งงานกับอะไรอยู่คนแบบนี้ที่ทำกับเด็ก มันไม่ใช่สิ่งที่หายไปนะ เราไม่รู้มันจะไปถึงเด็กคนอื่นหรือเปล่าทรายคิดว่ามันต้องเตือน มันไม่แฟร์ที่ผู้หญิงคนนึงต้องแต่งงานเข้าไปโดยไม่รู้ข้อตกลงจริงๆ ของคู่ตัวเอง มันคือการไม่ให้เกียรติกับชีวิตคนอื่น ทรายอยากติดต่อไปเพื่อบอกเรื่องนี้ครับ
เราได้รับการตอบรับครับ แต่เราคุยกันมา เขาบอกว่าเหมือนฝั่งโน้นขอให้เป็นเรื่องระหว่างพี่น้องกับแม่ครับ ให้เป็นการเคลียร์กันระหว่างในครอบครัว มันคือการกลบครับ ซึ่งสุดท้ายได้เอกสารฟ้องร้องมาแปะไว้หน้าบ้านครับฟ้องร้องเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์นี้ครับ
ผมไม่รู้ว่าสามีเขาได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่า แต่พี่สะใภ้เขาไม่ได้รู้เรื่องนี้จากปากทราย เพราะเราไม่ได้คุยกันครับ เขาเพิ่งรู้ตอนทรายทำคลิปครับ แต่สิ่งที่เขาออกมาทำเกี่ยวกับโพสต์โฉนดอะไรแบบนั้น ทรายว่ามันก็ไม่เหมาะสมครับ มันเป็นการบิดเบือนประเด็นการทำร้ายในครอบครัว ให้เป็นเรื่องทรัพย์สิน ซึ่งมันไม่มีทรัพย์สินอันไหนสำคัญเท่ากับชีวิตเด็กคนนึงครับ แต่ทรายว่าเขาคงไม่รู้หรอกครับ”
เผยมายด์ขอถอยห่างพาย ไม่ใช่หนึ่งในความเป็นธรรมที่อยากได้รับ สงสารและอยากให้ดูแลสุขภาพจิตตัวเองในช่วงนี้
“ไม่นะครับ เพราะเรามองต้นเหตุคือพี่ชายกับแม่ ไม่ใช่พี่สะใภ้ สิ่งที่เขาต้องเลือกที่จะทำ จริงๆ มันไม่ได้เป็นจุดประสงค์ มันไม่ได้แก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นครับ มันแค่เป็นหนึ่งอย่างที่น่าสงสารที่เขาต้องทำ ทรายสงสารเขาครับ และอยากให้เขาดูแลสุขภาพจิตในช่วงนี้ ทรายคิดว่าเรื่องที่เขาได้รับมันไม่ใช่เรื่องง่าย อยากคิดว่าอยากให้เขาดูแลตัวเองในช่วงนี้ครับ ทรายเสียใจกับเขาด้วย”