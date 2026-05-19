ETDA เปิดหลักสูตร FuEx รุ่น 2 เสริมศักยภาพผู้บริหารไทย พร้อมรับยุค AI และ Digital Trust

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) โดย “ศูนย์บริการวิชาการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งเป็นศูนย์กลางการวิจัย ให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะด้าน AI & Digital Transformation ที่ขับเคลื่อนด้วยความเชี่ยวชาญจาก ETDA เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐและเอกชนประกาศ เปิดหลักสูตร FuEx: Future Readiness for Executive Networks รุ่นที่ 2 อย่างเป็นทางการ โดยมีการปฐมนิเทศเปิดตัวหลักสูตรไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพ ถือเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของรุ่นที่ 1 ที่สร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงด้าน Digital Strategy และ Strategic Foresight ไว้อย่างแข็งแกร่ง มุ่งพัฒนาผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชนให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิทัล พร้อมวางรากฐาน Future Readiness ให้แข็งแกร่งในระดับประเทศ
หลักสูตรรุ่นที่ 2 นี้ถูกออกแบบให้เข้มข้นและครอบคลุมยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด "The Perfect Executive of the Future" เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในบริบทที่ประเทศไทยยังมีช่องว่างเชิงกลยุทธ์ด้านดิจิทัลที่ต้องเร่งปิดช่องว่างเชิงกลยุทธ์ให้ทัน สะท้อนจากอันดับที่ 38 จาก 67 เขตเศรษฐกิจในรายงาน IMD World Digital Competitiveness Ranking 2025 ซึ่งการพัฒนาผู้นำต้องสร้างให้มีความเชี่ยวชาญด้าน Digital Implementation และ Technology Governance ถือเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลโดยตรงต่อการยกระดับอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ภายในงานปฐมนิเทศ ได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ. พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกล่าวเปิดงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก Anna Pearson, Acting Deputy Head of Mission, British Embassy Bangkok ในการกล่าว Opening Remarks และร่วมเป็น Keynote Speaker ภายในงาน และ Himal Ojha, Global Cybercrime Programme Officer (Digital Forensics Expert), UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific, Thailand เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ Exploitation of Artificial Intelligence (AI) and Automation in the Reginal Cybercrime and Fraud Landscape in Southeast Asia ทั้งยังได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Urs Gasser, Chair of the Foresight Working Group, ITU Academic Advisory Board on Emerging Technologies, International Telecommunication Union, Chair of the ETDA International Policy Advisory Panel พร้อมด้วยการเสวนา Panel Discussion ในหัวข้อ How to "The Perfect Executive of the Future" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ คุณนทชาติ จินตกานนท์ Country Director, Asia Group Advisors, An Access Partnership Company, พันโทหญิง ดร.ธมกร ศุภธนรังสี รองประธานฝ่ายรัฐสัมพันธ์ บริษัท ลาซาด้า จำกัด และคุณนุชนาถ คุณความดี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้ธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ดร.ชลิตดา มัธยมบุรุษ ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังกล่าวถึงความสำคัญของหลักสูตรว่า “โจทย์ใหญ่ของประเทศไม่ใช่แค่การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่คือการมี “ผู้นำที่มองเห็นอนาคต” ที่มี Agile, Resilience และ Adaptability สามารถวางกลยุทธ์เชิงบูรณาการร่วมกันได้ นี่คือที่มาของการเปิดตัวหลักสูตร FuEx รุ่นที่ 2”
วัตถุประสงค์สำคัญของหลักสูตรนี้ คือมุ่งเน้นให้ผู้บริหารระดับสูง มีความสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
1. การนำ Digital Transformation Roadmap มาปรับใช้จริงในองค์กร
2. สร้างกลยุทธ์เชิงอนาคตที่บูรณาการแนวคิด Strategic Foresight เพื่อกำหนดทิศทาง Digital Strategy ขององค์กร
3. ถอดบทเรียนจากองค์ความรู้ต่างประเทศเชิงกลยุทธ์ด้าน Future Readiness
4. นำผลการประเมินองค์กรฉบับสมบูรณ์ของความพร้อมอนาคตด้านดิจิทัลมาใช้ เพื่อปิดช่องว่างเชิงกลยุทธ์ขององค์กร พร้อมได้รับโล่เกียรติคุณสำหรับองค์กรที่เข้าร่วมการประเมินองค์กรและเกียรติบัตรสำหรับผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร
ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้รับผลลัพธ์ที่นำไปปฏิบัติได้จริงทันที ประกอบด้วย แผน 90-Day Digital Acceleration Plan ที่สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนดิจิทัลได้ทันที รายงาน Organizational Assessment ที่สะท้อนความพร้อมขององค์กรในมิติด้าน Cybersecurity, Legislation และ Data Governance อย่างมีมาตรฐาน รวมถึงแผนการกำกับดูแล AI/Cyber Risk ที่สอดคล้องกับธรรมาภิบาลสากล
หลักสูตรนี้ตอบโจทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ผลลัพธ์ที่ได้จากหลักสูตรสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการยื่นขอรางวัลเลิศรัฐ (PSEA) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ในหมวดนวัตกรรมการบริการภาครัฐและการบูรณาการข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ขณะที่ภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มการเงินและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมเสริมศักยภาพให้องค์กรไทยเป็นพันธมิตรที่พร้อมสำหรับการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 17: Partnerships)
หลักสูตร FuEx 2 จึงเป็นกลไกสำคัญในการแปลงความรู้เชิงเปรียบเทียบระดับโลกให้เป็นแผนงานปฏิบัติการภายในองค์กรที่วัดผลได้ เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และสร้าง Digital Trust ให้เป็นรากฐานที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย
สามารถสอบถามและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ADTE by ETDA, E-mail: etda-rcc@etda.or.th หรือโทร 02 123 1239