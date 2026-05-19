วงการบิวตี้ไทยสั่นสะเทือน! “จ้าวลู่ซือ” เผยเคล็ดลับฉบับตัวแม่ เลือกใช้แบรนด์ไทยจนกลายเป็นกระแส Viral ทั่วโลก

ยังไม่ทันหายคิดถึงนางเอกสาวซุปตาร์แดนมังกร “จ้าวลู่ซือ (Zhao Lusi)” ที่เพิ่งมาโปรยเสน่ห์เสิร์ฟความประทับใจเปิดคอนเสิร์ตต่างประเทศเป็นครั้งแรกในเมืองไทยไปหมาดๆ กลับไปปุ๊บเจ้าตัวก็เสิร์ฟความฟินต่อไม่พัก!ตอกย้ำความรักที่มีต่อเมืองไทย โพสต์คลิปลงใน Douyin อวดโมเมนต์ไลฟ์สไตล์วันพักผ่อนของคนสวยขา ตอนอยู่ที่ไทยด้วยคลิปนั่งกินขนมชิลสุดน่ารัก พร้อมวางของกระจุกกระจิกไว้บนโต๊ะ แต่ที่ทำเอาโซเชียลฮือฮาสุดๆไม่ใช่แค่ความสดใส เพราะแฟนคลับตาดีดันไปสะดุดตาเห็นขวดน้ำหอมวางอยู่ข้างกาย เลยพร้อมใจกันซูมยกใหญ่ ว่าระดับตัวแม่อย่าง “จ้าวลู่ซือ” เค้าใช้น้ำหอมอะไร ที่แท้คือแบรนด์ไทย “น้ำหอมมาดามฟิน (Madame Fin)” ที่เจ้าตัวเลือกพกติดตัวไปทุกที่ ขวดนี้คือรุ่น YES! WELCOME COLLECTION ที่มี 2 กลิ่น คือ The Starry Night กลิ่นหอมลุ่มลึก อบอุ่น แฝงไปด้วยความน่าค้นหา และ Take It Easy กลิ่นสะอาด สดชื่น เบาสบาย สร้างแรงสั่นสะเทือนวงการบิวตี้ไทย จนกลายเป็นกระแส Viral ทั่วโลก คนแห่ตามหาพิกัดกันสนั่นว่า “กลิ่นเดียวกับเจ้าลู่ซือคือกลิ่นไหน”
ด้าน ทราย-นรี ชีวสุทธิศิลป์ CEO มาดามฟิน ถึงกับปลื้มปริ่มโพสต์ความในใจหลังเห็นภาพนี้ ว่า “ก็เป็นแค่การได้เห็นแบรนด์ของเรา อยู่เงียบ ๆ ในชีวิตจริงของใครบางคน เห็นมาดามฟินอยู่ข้าง ๆ จ้าวลู่ซือ ตอนมาไทยแล้วใจฟูมากเลยค่ะ ขอบคุณที่ให้แบรนด์ไทยเล็ก ๆ อย่างมาดามฟิน ได้อยู่ในเฟรมของทริปนี้นะคะ thank you for bringing us with you :)” เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจขึ้นแท่นแบรนด์ไทยครองใจซูเปอร์สตาร์ระดับโลก
