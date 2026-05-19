ร่วมด้วยช่วยกันคุย! “GIRL Talks 2026: Seen, Felt, Found” เวทีเปิดกว้าง สำหรับผู้หญิง ส่งต่อแรงบันดาลใจและพลังแห่งความเข้าใจสู่สังคม

ผ่านไปอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยพลัง สำหรับงาน “GIRL Talks 2026: Seen, Felt, Found” ที่จัดขึ้นโดย GIRLxGIRL ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ บริษัท จีแอล เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ณ SCBX NEXT TECH สยามพารากอน เนื่องในโอกาส IDAHOBIT 2026: At the Heart of Democracy – Journey from Amsterdam to Bangkok
ภายในงานได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญหลากหลายวงการ นำโดย ARNOUT VAN KRIMPEN และ KIM VAN ZEBEN ศิลปินชาวเนเธอร์แลนด์, ซิลวี่ ศิลปินผู้เป็นตัวแทนของความมั่นใจ, คุณแอร์ - กนกพร โตน เจ้าของ “กนกพรไอศกรีม” และ Serenista ผู้สร้างสรรค์นิยายยูริสู่ซีรีส์ชื่อดัง “Harmony Secret”
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานคือการปรากฏตัวของ คุณติ๊ก กัญญารัตน์ นักแสดงระดับแถวหน้าของเมืองไทยที่ผันตัวสู่ผู้จัดซีรีส์ GL ชื่อดัง พร้อมด้วยนักแสดงดาวรุ่ง คุณมิว และ คุณเรเน่ จาก “Beauty And The Bike” ที่มาร่วมแบ่งปันแรงบันดาลใจและประสบการณ์บนเวที GIRL Talks by GIRLxGIRL
ปิดท้ายด้วยการพูดคุยจากทีมนักแสดงภาพยนตร์สั้น “Even If... รัก (เลือก) ไม่ได้” กำกับโดย ริชชี่ ฐิติพัฒน์ แสดงโดยเบนซ์ ทิพย์สุวรรณ และ เอิร์น นฤภร ผลงาน Thai GL ที่สะท้อนประเด็นความหลากหลายทางเพศ การเลือกปฏิบัติ และปัญหา Bullying ในสังคมไทย ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ U-Report Short Film Competition โดย UNICEF ประเทศไทย ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเข้าใจ ความหลากหลาย และพลังบวกที่เกิดขึ้นตลอดทั้งงาน
งานครั้งนี้เต็มไปด้วยบทสนทนาที่สร้างแรงบันดาลใจและพลังแห่งความเข้าใจ สะท้อนถึงความร่วมมือของภาคประชาสังคม ภาคสร้างสรรค์ และชุมชน LGBTQIAN+ พร้อมทั้งแนวคิดเรื่อง Pink Economy ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของความหลากหลายทางเพศในฐานะพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของประเทศไทยสู่ระดับสากล