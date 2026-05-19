ภาพล่าสุด “แองเจลาเบบี้” จุดประเด็นหน้าเปลี่ยนอีกรอบ หลังภาพไม่รีทัชถูกแชร์ว่อนโซเชียล

แองเจลาเบบี้ กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ของจีนอีกครั้ง หลังภาพถ่ายระยะใกล้แบบไม่ผ่านการรีทัชจากการปรากฏตัวล่าสุดของเธอ ถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็ว พร้อมจุดกระแสถกเถียงเรื่องรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไป
ตามรายงานระบุว่า นักแสดงสาววัย 37 ปี ปรากฏตัวที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในลุคสบาย ๆ ด้วยชุดสีขาว หมวกเบสบอล และผมยาวธรรมชาติ แต่ต่างจากภาพงานพรมแดงที่แฟน ๆ คุ้นเคย ภาพแคนดิดครั้งนี้ไม่มีฟิลเตอร์หรือแสงจัดเต็มแบบมืออาชีพ ทำให้เกิดการวิจารณ์อย่างหนักบนโซเชียลมีเดีย
ชาวเน็ตบางส่วนมองว่า แองเจลาเบบี้ ดูเปลี่ยนไปจากช่วงพีคที่เคยได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในไอคอนความงามแห่งวงการบันเทิงจีน โดยมีคนสังเกตว่า ใบหน้าดูอ่อนล้า บวมเล็กน้อย และโครงหน้าดูนุ่มลง ไม่คมชัดเหมือนภาพจำในอดีต
นอกจากนี้ ยังมีคอมเมนต์ที่ระบุว่า ดวงตาของเธอดูเหนื่อยล้าและขาดความมั่นใจเหมือนเมื่อก่อน ขณะที่บางคนมองว่า ร่องรอยวัยเริ่มเห็นชัดขึ้นในภาพระยะใกล้ จนทำให้แฟน ๆ หลายคนย้อนนึกถึงยุคที่เธอถูกยกให้เป็นหนึ่งในดาราหญิงที่สวยที่สุดของจีน
อย่างไรก็ตาม แฟนคลับจำนวนมากออกมาปกป้องนักแสดงสาว โดยมองว่า การมีริ้วรอยหรือดูเปลี่ยนไปตามวัยเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับคนอายุ 37 ปี อีกทั้งแสงธรรมชาติ ความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง และสภาพอากาศภายนอก ล้วนส่งผลต่อภาพถ่ายแบบไม่ได้แต่งภาพ
หลายคนยังชื่นชม แองเจลาเบบี้ ที่กล้าปรากฏตัวในลุคธรรมชาติ ไม่พึ่งการแต่งภาพหรือสไตลิ่งจัดเต็ม พร้อมมองว่าเธอดูเข้าถึงง่ายและเป็นกันเองมากกว่าภาพลักษณ์หรูหราที่วงการบันเทิงมักคาดหวังจากคนดัง