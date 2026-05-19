ยังไม่ทันฉายก็เปลี่ยนนักแสดง! ซีรีส์ “แฮร์รี่ พอตเตอร์” เวอร์ชัน HBO เตรียมหาคนใหม่แทน หลังหนึ่งในนักแสดงเด็กถอนตัว

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นักแสดงเด็กผู้ร่วมแสดงในซีรีส์ Harry Potter เวอร์ชันใหม่ของ HBO ประกาศถอนตัวจากโปรเจกต์อย่างกะทันหัน หลังถ่ายทำซีซันแรกเสร็จสิ้นแล้ว
ซีรีส์รีบูต Harry Potter ของ HBO ต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงสำคัญตั้งแต่ยังไม่ออกอากาศ หลัง เกรซี โคเครน นักแสดงเด็กผู้รับบท จินนี วีสลีย์ ในซีซันแรก ประกาศถอนตัวจากโปรเจกต์อย่างกะทันหัน

ตามรายงานของ Variety ครอบครัวของ กรซี โคเครน ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกัน ระบุว่า นักแสดงสาวตัดสินใจยุติบทบาทหลังจบซีซันแรก เนื่องจาก “สถานการณ์ที่ไม่คาดคิด”

แถลงการณ์ระบุว่า “ด้วยเหตุสุดวิสัยบางประการ เกรซีได้ตัดสินใจอย่างยากลำบากที่จะถอนตัวจากบท จินนี วีสลีย์ ในซีรีส์ Harry Potter ของ HBO หลังจบซีซัน 1”

แม้จะไม่มีการเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริง แต่ครอบครัวยืนยันว่า ช่วงเวลาที่ได้ร่วมงานกับโลกของ Harry Potter and the Philosopher's Stone เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม พร้อมขอบคุณทีมงานและฝ่ายคัดเลือกนักแสดงที่มอบโอกาสสำคัญครั้งนี้ให้

ตัวละครที่เธอรับบทในซีรีส์ เป็นน้องสาวของเพื่อนสนิทของแฮร์รี่ พอตเตอร์ ซึ่งในช่วงแรกอาจมีบทไม่มากนัก แต่จะกลายเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของเรื่องในภาคต่อ ๆ ไป
ด้าน HBO ก็ออกแถลงการณ์ตอบสนองต่อข่าวดังกล่าว โดยระบุว่า บริษัทเคารพการตัดสินใจของ กรซี โคเครน และครอบครัว พร้อมขอบคุณสำหรับผลงานในซีซันแรก และอวยพรให้เธอโชคดีกับเส้นทางในอนาคต

ในต้นฉบับนิยาย Harry Potter ตัวละคร จินนี วีสลีย์ เป็นน้องสาวของ รอน วีสลีย์ เพื่อนสนิทของแฮร์รี่ โดยในเล่มแรกเธอมีบทบาทเพียงเล็กน้อย แต่หลังจากเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ในเล่มถัด ๆ มา จินนีกลายเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของเรื่อง และมีบทเด่นมากในภาค Harry Potter and the Chamber of Secrets ซึ่งจะเป็นเนื้อหาหลักของซีซัน 2

ซีรีส์ Harry Potter เวอร์ชันใหม่ใช้ชื่อซีซันแรกว่า Harry Potter and the Philosopher's Stone นำแสดงโดย โดมินิก แม็กลาฟลิน ในบท แฮร์รี่ พอตเตอร์ เด็กชายวัย 11 ปีที่ค้นพบว่าตัวเองเป็นพ่อมด และได้เข้าเรียนที่โรงเรียนฮอกวอตส์

รายงานระบุว่า การถ่ายทำซีซันแรกเสร็จสิ้นแล้ว และมีกำหนดออกฉายในช่วงคริสต์มาสปีนี้ ขณะที่ซีซัน 2 กำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมงานสร้างที่ Leavesden Studios นอกกรุงลอนดอน โดย HBO เตรียมคัดเลือกนักแสดงคนใหม่มารับบท จินนี วีสลีย์ ต่อในซีซันถัดไป

ในภาพยนตร์ชุด Harry Potter เวอร์ชันดั้งเดิม ตัวละครนี้รับบทโดย บอนนี ไรท์ ซึ่งปรากฏตัวต่อเนื่องตลอดแฟรนไชส์และกลายเป็นหนึ่งในตัวละครหลักช่วงท้ายเรื่อง


