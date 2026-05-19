CRUNSH เปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมคอลเลกชัน Summer 2026

CRUNSH แบรนด์แฟชั่นน้องใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังและความสนุก เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรก ภายใต้คอนเซปต์ “crunch” หรือความรู้สึกกรุบกรอบ สดใหม่ และสนุก ในแบบที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ พร้อมเผยโฉมคอลเลกชัน Summer 2026 ที่สะท้อนตัวตนของผู้หญิงยุคใหม่ได้อย่างชัดเจน โดยมีเหล่าคนดังมาร่วมสร้างสีสันอย่างคับคั่ง อาทิ ใบปอ ธิติยา จิระพรศิลป์, โอเบย์ ปัณณวิชญ์ สิริเกียรติวาณิชย์, นินน่า ญาณิน โอภาสสถาวร, เมเบิ้ล สิริวลี สิริวิบูลย์, แป้งจี่ ปภาวรินท์ สวัสดิเวช, พราว อรณิชา กรินชัย, โฟร์ ศกลรัตน์ วรอุไร, เฟย์ พรปวีณ์ นีระสิงห์, นัท นัทธมน โชคจินดาชัย, ดรีม อภิชญา พานิชตระกูล, นัตตี้ นันทนัท ฐกัดกุล และ แตงโม ปุณณดา พรหมยศ
CRUNSH มุ่งนำเสนอเสื้อผ้าสำหรับผู้หญิงที่รักการใช้ชีวิต ชื่นชอบการเข้าสังคม มีความมั่นใจในแบบของตัวเอง และเต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะตัว มีความหวานแต่ไม่ธรรมดา แอบซุกซน ขี้เล่น และโดดเด่นในทุกที่ที่เธอไป
สำหรับคอลเลกชัน Summer 2026 นี้ CRUNSH ถ่ายทอดเอกลักษณ์ผ่านลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจจากคาแรกเตอร์การ์ตูน โดยมี “แมว” เป็นตัวแทนหลัก สื่อถึงความขี้เล่น ซุกซน และดื้นรั้น ที่ตัดกับลายดอกไม้ซึ่งเพิ่มความหวานอย่างลงตัว เกิดเป็นสมดุลระหว่างความแสบซ่า และความละมุนได้อย่างลงตัว โดยจะวางจำหน่ายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้
ด้านการออกแบบ CRUNSH ให้ความสำคัญกับความสบายในการสวมใส่ ควบคู่ไปกับความทันสมัย โดยเลือกใช้ผ้าหลักอย่าง spandex blend และ cotton ที่ให้ทั้งความยืดหยุ่นและความสบาย แต่ยังคงความแฟชั่น ทำให้สามารถใส่ได้จริงในทุกโมเมนต์ของชีวิต ตั้งแต่วันสบาย ๆ ไปจนถึงวันที่ออกไปสนุกกับเพื่อน
การเปิดตัวครั้งนี้นับเป็นก้าวแรกของ CRUNSH ในการสร้างพื้นที่ให้ผู้หญิงได้สนุกกับแฟชั่นในแบบของตัวเองอย่างเต็มที่ พร้อมตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ที่ต้องการให้ผู้หญิงทุกคนกล้าที่จะเป็นตัวเองในแบบที่ “กรุบกรอบ” และไม่เหมือนใคร
