“แชฮยอน Kep1er” เจอดราม่าชุดบัลเลต์ เจ้าตัวขอโทษหลังถูกวิจารณ์ว่า “เซ็กซี่เกินไป”

กลายเป็นดราม่าเบา ๆ ในวงการ K-Pop เมื่อ Kep1er โดยเฉพาะสมาชิก แชฮยอน ต้องออกมาชี้แจงและขอโทษ หลังแฟนบางส่วนวิจารณ์ชุดบัลเลต์ของเธอว่า “เซ็กซี่เกินไป”
ประเด็นเริ่มต้นจากคลิปบน YouTube ของ Kep1er ที่ แชฮยอน พร้อมด้วย ยูจิน และ เสี่ยวถิง ไปทดลองเรียนบัลเลต์ พร้อมสวมชุดสไตล์นักบัลเลรินา แต่หลังคลิปเผยแพร่ออกไป กลับมีชาวเน็ตบางส่วนโจมตีสไตลิสต์และต้นสังกัด โดยมองว่าชุดของแชฮยอนดูรัดรูปและเน้นสัดส่วนมากเกินไป
ต่อมา แชฮยอน ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองว่า ชุดดังกล่าวเป็นสิ่งที่เธอเลือกเอง เพราะต้องการใส่อะไรที่ดูสวยและเข้ากับภาพจำของบัลเลต์
เธอกล่าวว่า “ชุดนั้นฉันเลือกเองค่ะ ตัวเลือกอื่นดูเรียบเกินไป พอนึกถึงบัลเลต์ ฉันก็นึกถึงสีชมพู เลยอยากใส่อะไรสวย ๆ”
ไอดอลสาวยังเผยอีกว่า ตอนแรกเธอรู้สึกมีความสุข เพราะคิดว่าแฟน ๆ น่าจะชอบชุดนี้ แต่กลับไม่คาดคิดว่าจะเกิดกระแสด้านลบ จนตอนนี้เธอไม่กล้าแม้แต่จะโพสต์รูปเพิ่มเติม
หลังคำชี้แจง กระแสวิจารณ์บางส่วนกลับหันมาที่ แชฮยอน โดยตรง มีแฟนรายหนึ่งส่งข้อความเชิงตักเตือนว่า รู้สึกรับไม่ได้ที่คนที่ตัวเองชื่นชอบจะถูกมองด้วย “ความชอบแปลก ๆ” จากบางคน
ด้านแชฮยอนตอบกลับอย่างสุภาพว่า เธอเข้าใจความรู้สึกนั้น พร้อมกล่าวว่า “แต่ถึงอย่างนั้น… ฉันก็ยังอยากใส่อะไรสวย ๆ อยู่ดี ต่อไปจะเลือกสไตล์ให้เหมาะสมกว่านี้นะคะ อย่าโกรธกันเลย”
ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตอีกจำนวนมากมองว่าดราม่านี้เกินเหตุ เพราะชุดดังกล่าวไม่ได้ต่างจากชุดบัลเลต์ทั่วไปมากนัก และยิ่งกระแสวิจารณ์รุนแรง ก็ยิ่งทำให้ภาพและคลิปของ แชฮยอน ถูกแชร์ออกไปในวงกว้างกว่าเดิม
หลายคนยังแสดงความเห็นว่า จริง ๆ แล้วชุดดังกล่าวดูสวยและเหมาะกับเธอ พร้อมมองว่าเรื่องนี้อาจกลายเป็น “ไวรัลโปรโมต” โดยไม่ตั้งใจไปแล้วด้วยซ้ำ