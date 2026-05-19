ศาลสหรัฐตัดสินจำคุกเพิ่มอีก 1 ราย คดีการเสียชีวิตของ “แมทธิว เพอร์รี”

ศาลรัฐบาลกลางในนครลอสแอนเจลิสมีคำพิพากษาจำคุก เอริก เฟลมมิง เป็นเวลา 2 ปี จากบทบาทในการจัดหาเคตามีนที่เชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของ แมทธิว เพอร์รี นักแสดงชื่อดังจากซีรีส์ Friends เมื่อปี 2023 นับเป็นอีกหนึ่งคำตัดสินสำคัญในคดีสะเทือนวงการฮอลลีวูด
ผู้พิพากษา เชอริลิน พีซ การ์เน็ตต์ มีคำสั่งลงโทษเมื่อวันพุธที่ผ่านมา หลังเฟลมมิงรับสารภาพตั้งแต่ปี 2024 ในข้อหาร่วมกันจำหน่ายเคตามีน และจำหน่ายสารเสพติดจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
อัยการระบุว่า เฟลมมิงทำหน้าที่เป็นคนกลาง เชื่อมต่อระหว่าง แมทธิว เพอร์รี กับ จัสวีน ซางกา ผู้ค้ายาเสพติด และมีส่วนช่วยส่งมอบเคตามีนที่ท้ายที่สุดนำไปสู่การเสียชีวิตของนักแสดงชื่อดัง
ทางการสหรัฐระบุว่า แมทธิว เพอร์รี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2023 ด้วยวัย 54 ปี หลังได้รับผลกระทบเฉียบพลันจากเคตามีน ก่อนจมน้ำในอ่างน้ำร้อนภายในบ้านพักย่านแปซิฟิก พาลิเซดส์ โดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยเปิดเผยต่อสาธารณะหลายครั้งเกี่ยวกับการต่อสู้กับปัญหาการเสพติดและสุขภาพจิต
อัยการรัฐบาลกลางชี้ว่า เฟลมมิงควรต้องรับผิดชอบอย่างหนัก เนื่องจากเขาเคยทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการบำบัดผู้ติดยาเสพติด และเข้าใจอันตรายของสารเสพติดเป็นอย่างดี
เอกสารศาลระบุเพิ่มเติมว่า เฟลมมิงเป็นผู้จัดหาเคตามีนจำนวนหลายสิบขวดให้กับ เคนเนธ อิวามาซะ ผู้ช่วยส่วนตัวที่อาศัยอยู่กับ แมทธิว เพอร์รี ซึ่งต่อมาเป็นผู้ฉีดสารดังกล่าวให้นักแสดง
แม้เฟลมมิงจะเผชิญโทษสูงสุดถึง 25 ปี แต่ฝ่ายอัยการเสนอให้ลดโทษ หลังเขาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และช่วยขยายผลไปยังจำเลยรายอื่น ผู้พิพากษายังสั่งให้เขาอยู่ภายใต้การคุมประพฤติอีก 3 ปี และต้องเข้ารายงานตัวเพื่อรับโทษจำคุกภายใน 45 วัน
คำพิพากษาครั้งนี้นับเป็นการตัดสินลงโทษรายที่ 4 ในคดีการเสียชีวิตของ แมทธิว เพอร์รี ก่อนหน้านี้ จัสวีน ซางกา ซึ่งอัยการขนานนามว่า “ราชินีเคตามีน” ถูกตัดสินจำคุก 15 ปี หลังรับสารภาพในคดีค้ายาเสพติดระดับรัฐบาลกลาง ขณะที่แพทย์อีก 2 รายที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายจำหน่ายเคตามีนผิดกฎหมายก็ถูกพิพากษาโทษเช่นกัน