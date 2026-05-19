ศาลสเปนสั่งคืนเงิน “ชากีรา” กว่า 2,300 ล้านบาท หลังถูกปรับภาษีผิดพลาด

ศาลสูงของสเปนมีคำสั่งให้หน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศคืนเงินให้กับ ชากีรา ซูเปอร์สตาร์ชาวโคลอมเบีย เป็นมูลค่ามากกว่า 55 ล้านยูโร หรือราว 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังศาลตัดสินว่าทางการสเปนดำเนินคดีเรียกเก็บภาษีกับเธอโดยผิดพลาด
ตามแถลงการณ์ของศาลสูง Audiencia Nacional ในกรุงมาดริด ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ระบุว่าเจ้าหน้าที่ภาษีเคยสรุปในปี 2021 ว่า ชากีราอาศัยอยู่ในสเปนเกิน 183 วันในปี 2011 จึงเข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศ และมีการเรียกเก็บภาษีพร้อมค่าปรับจำนวนมหาศาล
อย่างไรก็ตาม ศาลตรวจสอบแล้วพบว่า นักร้องสาวใช้เวลาอยู่ในสเปนเพียง 163 วันในปีดังกล่าว ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้เธอไม่ได้มีสถานะเป็นผู้พำนักเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี
ด้านชากีราและทีมกฎหมายออกแถลงการณ์ระบุว่า คำตัดสินครั้งนี้ถือเป็น “ชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์” และเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเธอหลังต้องเผชิญแรงกดดันมานานหลายปี
นักร้องเจ้าของรางวัลแกรมมีเผยว่า ตลอดเวลากว่า 8 ปีที่ผ่านมา เธอต้องเผชิญกับการโจมตีทางสาธารณะ การทำลายชื่อเสียง และความเครียดที่ส่งผลต่อทั้งสุขภาพและครอบครัว พร้อมกล่าวว่ากระบวนการทั้งหมดเต็มไปด้วยข้อมูลรั่วไหลและการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อสร้างแรงกดดันต่อผู้เสียภาษีรายอื่น
อย่างไรก็ตาม ศาลย้ำว่าคำตัดสินล่าสุดครอบคลุมเฉพาะกรณีภาษีของปี 2011 เท่านั้น
ก่อนหน้านี้ในปี 2023 Shakira ได้ยอมความในอีกคดีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเลี่ยงภาษีระหว่างปี 2012-2014 โดยยอมรับข้อกล่าวหาและชำระภาษีพร้อมดอกเบี้ยและค่าปรับรวมประมาณ 17.5 ล้านยูโร หรือราว 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในคดีดังกล่าว อัยการเคยร้องขอโทษจำคุกมากกว่า 8 ปี หากเธอถูกตัดสินว่ามีความผิดทั้ง 6 กระทง แต่ข้อตกลงยอมความทำให้เธอหลีกเลี่ยงโทษจำคุก ด้วยการจ่ายค่าปรับเพิ่มเติมแทน รวมมูลค่ากว่า 470,000 ดอลลาร์สหรัฐ