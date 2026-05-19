ทัวร์ลงจนลบทิ้ง “สอดอ สไตล์” โพสต์ถามเหยื่อถูกบังคับออรัลเซ็กส์ ทำไมไม่กัดอวัยวะเพศ หรือเป็นเพราะเคลิ้ม?

ทัวร์ลงไปเต็มๆ สำหรับ “เส้นด้าย สอดอ สไตล์” หรือ “พิมพ์ลดา แววไธสง” หลังโพสต์ตั้งคำถามในเฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับกรณีผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยการถูกบังคับให้ทำออรัลเซ็กส์ ทำไมผู้ถูกกระทำไม่กัดอวัยวะเพศ หรือเพราะเคลิ้มไปก่อน รวมทั้งได้ตั้งข้อสงสัยในมุมกฎหมาย หากเหยื่อกัดไปแล้วจะมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายหรือไม่
แม้เจ้าตัวเผยว่าไม่ได้เอ่ยถึงเคสไหน แต่ถูกสังคมจวกแหลกและโยงไปถึงเคส “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” มองว่าการตั้งคำถามแบบนี้ ขาดความเห็นอกเห็นใจ คล้ายตำหนิเหยื่อ
หลังดรามาเริ่มรุนแรง สอดอ สไตล์ ได้ลบโพสต์ดังกล่าว พร้อมขอโทษที่ทำให้คนเข้าใจเจตนาผิด ก่อนแชร์โพสต์เก่าที่ยืนยันว่าตนเองเห็นใจ “ทราย สก๊อต” ตั้งคำถามว่าเหตุผลอะไรคนถึงหาว่าตนแทงสวนกระแสสังคม
ต่อมา สอดอ ได้ร่ายยาวชี้แจง ขอโทษ ยอมรับว่าตอนโพสต์คิดไม่รอบคอบ ไม่ตระหนักว่าคำพูดจะไปกระทบความรู้สึกคนอื่น พอย้อนกลับมาอ่านสิ่งที่พิมพ์ ก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการสื่อสาร ไม่ขอแก้ตัว และจะใช้เรื่องนี้เป็นบทเรียน รวมทั้งปิดคอมเมนต์ เพื่อไม่ให้ดรามาบานปลาย
“รีโพสต์ :
ด้ายอยากขอโทษกับโพสต์ก่อนหน้านี้จากใจจริงค่ะ ตอนที่โพสต์ไปด้ายไม่ได้คิดให้รอบคอบมากพอ และไม่ได้ตระหนักเลยว่าคำพูดของตัวเองจะกระทบความรู้สึกของหลายคนได้ขนาดนี้
พอช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาเยอะขึ้น ด้ายกลับมาอ่านสิ่งที่ตัวเองโพสต์อีกครั้งมันไม่ใช่สิ่งที่ด้ายอยากจะสื่อสารออกมาจริงๆ แล้วรู้สึกผิดมากจริงๆ เพราะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และไม่ควรถูกพูด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม
โดยเฉพาะกับคนที่เคยมีประสบการณ์กับเรื่องเลวร้ายแบบนี้จริงๆ ขอโทษที่ทำให้รู้สึกแย่หรือไม่สบายใจ ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าบางคำพูด ต่อให้ไม่ได้มีเจตนาร้าย ก็สามารถทำร้ายความรู้สึกคนอื่นได้จริงๆ
ด้ายได้คุยกับเพื่อนคนนึงที่รู้เรื่องกฎหมายและตอนเด็กๆ ได้เจอกับประสบการณ์เลวร้ายแบบนั้น ได้คุยและเข้าใจรายละเอียดว่ามันส่งผลต่อจิตใจและสร้างบาดแผลทางใจให้คนๆ นึงได้ขนาดไหน ด้ายไม่มีข้อแก้ตัวอะไรเลย ตอนนี้ได้ลบโพสต์นั้นออกแล้ว และจะใช้เรื่องนี้เป็นบทเรียนกับตัวเอง
ด้ายยินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงเกี่ยวกับเรื่องSexual Harassment และจะศึกษาเพิ่มอย่างละเอียด ด้ายจะขออยู่ข้างฝั่งคนที่โดนทำร้ายทุกคนค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เตือนสติและทำให้ด้ายได้กลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้ง ด้ายขอโทษจากใจจริงและหวังว่าจะได้พิสูจน์ด้วยการกระทำว่าด้ายได้เรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งนี้แล้วจริงๆ ค่ะ”