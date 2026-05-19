“ต้นหอม ศกุนตลา” ลั่นถึงหิวก็ไม่กินเด็ก 17 ไม่ใช่ดารา ตห. พรากผู้เยาว์! แต่เจ็บใจกว่าคือคนบอกไม่ใช่ตัวท็อป

“ต้นหอม ศกุนตลา” ลั่นถึงหิวก็ระวังตัวตลอดเวลา จะไม่ทานเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และเป็นมือที่ 3 แน่นอน เข้าใจได้หากคนจะโยงว่าเป็นตน จากภาพลักษณ์ต่างๆ อวดความสวยประจักษ์ “โอ อนุชิต” เสียอาการใจสั่น “เกรท วรินทร” ถามตรงๆ ไปทำอะไรมาถึงสวยขึ้น
ในขณะที่บนโซเชียลชาวเน็ตจำนวนมากกำลังโยงเป็นดาราสาวอักษรย่อ ตห ซุ่มคบเด็กอายุ 17 ปี จนแม่ของฝ่ายชายเตรียมดำเนินคดีพรากผู้เยาว์หรือเปล่า บวกกับ “ต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์” ได้ออกมาโพสต์ว่าพร้อมตอบทุกเรื่อง ยิ่งทำให้ชาวเน็ตพากันโยงหนักไปอีกว่าดาราสาวคนนั้นคือ ต้นหอม แน่ๆ
ที่งานเปิดตัว PD MUT อุบลราชธานี ณ Fakeclub รัชดา ซอย4 ต้นหอม ได้ออกมาชี้แจงตนไม่ใช่ดาราสาวคนนั้น แต่ขอเกาะกระแสหน่อยในฐานะที่ชาวเน็ตคิดว่าเป็นตน
“ก็จะบอกทุกคนตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ เพราะว่าไม่เคยทานเด็กขนาดนั้นจริงๆ แต่ตอนที่มันมีข่าวออกมา หอมอ่านหอมก็รู้สึกว่า ภาพหอมมันก็ลอยขึ้นมาขนาดเป็นตัวเราอ่าน มันเหมือนเขียนข่าวนี้มาเพื่อเราเลย ลองเลื่อนอ่านคอมเมนต์ดูสิ นั่นไง ก็เห็นว่าเป็นดีเจสาวท่านนึงนะ ดีเจสาวก็ไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลย ภาพลักษณ์เรามันเป็นอย่างนี้จริงๆ แล้วมันดูมีความเป็นเรา
ก็ไม่ได้โกรธเขานะถ้าใครคอมเมนต์ว่าเป็นเรา เพราะเรามานั่งดูในวงการ ใครที่มันสุ่มเสี่ยงหรือมีภาพลักษณ์ที่ใกล้เคียงกับข่าวแบบนี้ได้ ไล่ไปแล้วก็ไม่เจอ รู้สึกว่าเรามันดูชัดเจนในภาพลักษณ์ แล้วหลังๆ คนเริ่มเมนต์เป็นเราเยอะขึ้น เราก็ต้องใช้ประโยชน์จากตรงนี้โดยการโพสต์แถลงข่าว คือเรามีแถลงข่าวจริงๆ อยู่แล้วที่เราจะโพสต์”
ถึงจะหิวแต่ระวังตัวตลอด เช็กข้อกฎหมายเรื่องผู้เยาว์ ผิดศีลธรรมกับเรื่องมือที่ 3
“เราไม่ได้ทานเลยช่วงนี้ มันไม่ได้ตกถึงท้องมานานสักพักนึงแล้ว แต่ถามว่าทบทวนตัวเองไหม ทบทวน แต่คือถ้า 17 ไม่มีแน่ๆ ย้ำอีกครั้งไม่ใช่เราแน่นอน เพราะถ้าเกิดน้อง 17 ห่างกับเรา 30 ปีเลย มันปีลึกไปหน่อย ไม่ไหวค่ะ เพราะว่าเวลาจะทำอะไร เราก็จะคำนึงก่อนว่าเราเป็นดารา เราจะทำอะไรทะเล่อทะล่าไม่ได้ เรามีหลักฐานออกไปไม่ได้ ฉะนั้นนี่ก็ไม่เคยไปเป็นทีมเยือนนะ เป็นทีมเหย้าเธอมาบ้านฉันอย่างเดียว ก็รู้สึกว่าค่อนข้างเซฟตัวเองอยู่ค่ะ เด็กสุดที่เคยก็บรรลุนิติภาวะแล้ว
มันก็ไม่ใช่ความเครียด เรารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเราไม่ใช่ แล้วก็พอน้องอายุ 17 มันก็เรื่องของข้อกฎหมาย สิ่งที่เราระวังมาตลอดก็คือหนึ่ง พรากผู้เยาว์ แล้วก็เรื่องของมือที่สาม เพราะว่ามันผิดกฎหมาย อันนี้มันมีโอกาสที่เราถูกฟ้องได้ ฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นข้อที่เราไม่ทำอยู่แล้ว
มีคำพูดหนึ่งที่แรงมาก อันนี้คือแรงมากรับไม่ได้เลย ก็คือมีคนพูดว่า คุณ ตห รึเปล่า 1 เมนต์ก็พิมพ์มาว่า ไม่นะ เขาบอกว่าเป็นดาราระดับตัวท็อป ห๊ะ ก็คือไม่ใช่ฉันแหละ เจ็บปวดมากเลย ก็เจ็บตรงนี้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ดาราตัวท็อปนะ”
ความสวยประจักษ์ทำ “โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์” เสียอาการทำใจสั่น “เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์” ถามตรงๆ ไปทำอะไรมาทำไมสวยขึ้น
“ล่าสุดไปอัดรายการกับคุณโอ อนุชิต เขาเสียอาการถึงขนาดพี่สาวเขาอัดคลิปให้ดูว่าพี่สวยมาก ผมใจสั่น เขาพูดอย่างนี้จริงๆ ตอนอัดรายการพุธทอล์กที่คุณเกรท วรินทร มาแทน เขาก็ทักว่าคุณไปทำอะไร สวยขึ้นมาก คือความสวยมันเป็นที่ประจักษ์ มันต้องมีใครสักคนแหละที่มันเล็ง มันหิวเราบ้าง”
ย้ำไม่ใช่ตนที่เป็นดาราสาวพรากผู้เยาว์แน่นอน
“ไม่ใช่เราแน่นอนค่ะ แล้วก็สำหรับใครที่คอมเมนต์ว่าขอร้องว่าไม่ใช่เรานะ ก็ยืนยันตรงนี้เลยค่ะว่าหอมจะไม่ทำตัวให้น่าผิดหวัง เราจะต้องทำตัวให้ดีเพื่อที่เราจะได้ด่าคนอื่นได้อย่างเต็มปากค่ะ ถามว่าหนักใจไหม หอมว่าเรื่องในสมัยอดีตที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแชร์ลูกโซ่มันหนักสำหรับหอมแล้ว เพราะว่าตอนนั้นหอมไม่รู้จักว่าแชร์ลูกโซ่คืออะไร มันทำให้เราเครียดว่าเราไม่ใช่ แต่เราต้องแสดงตัวยังไง ตอนนั้นเหมือนทุกแบรนด์ดาราโดนหมด เรารู้สึกว่าเราเครียดจากตรงนั้นมาแล้ว วันนี้พอพิสูจน์ตัวเองแล้วว่า เราบริสุทธิ์ งานที่เราทำทุกงานเป็นงานสุจริต หอมก็ไม่ได้กังวลอะไรแล้วค่ะ ก็ขอบคุณที่เอ่ยถึง ทำให้วันนี้มีนักข่าวมาในงานนี้ขอบคุณมากๆ ค่ะ ขอย้ำอีกครั้งไม่ใช่เราแน่นอน เพราะถ้าเกิดน้อง 17 ห่างกับเรา 30 ปีเลย มันปีลึกไปหน่อย ไม่ไหวค่ะ”