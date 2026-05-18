Christie’s เผยโฉม Hong Kong Luxury Week Spring 2026 เฉลิมฉลอง 40 ปีในเอเชีย และตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรวบรวมผลงานสะสมชั้นเลิศและคอลเลกชันส่วนตัวอันทรงคุณค่า
พรีวิว | 21–27 พฤษภาคม
การประมูลสด | 22 และ 25-28 พฤษภาคม
คริสตีส์ (Christie’s) นำเสนอ Hong Kong Luxury Marquee Week Spring 2026โดยจะมีการจัดแสดงพรีวิวผลงานและการประมูลสดระหว่างวันที่ 22–28 พฤษภาคมนี้ ณ อาคารแลนด์มาร์กระดับโลก The Henderson ฮ่องกง เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปีของการดำเนินงานในเอเชีย ฤดูกาลนี้ได้รวบรวมผลงานสะสมที่ผ่านการเฟ้นหาเป็นพิเศษ ครอบคลุมตั้งแต่เครื่องประดับและนาฬิกาชิ้นสำคัญ กระเป๋าแบรนด์หรูซึ่งเป็นที่ต้องการตลอดจนไวน์ชั้นดี โดยหลายรายการมาจากคอลเลกชันส่วนตัวของนักสะสมรายเดียวที่มีชื่อเสียง ผลงานในฤดูกาลนี้โดดเด่นด้วยคุณภาพอันยอดเยี่ยม ความหายาก และประวัติที่มาอันทรงคุณค่า สะท้อนถึงการคัดสรรอย่างพิถีพิถันด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์แนวทางการทำงานเชิงภัณฑารักษ์นี้ยังช่วยตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดของคริสตีส์ในการกำหนดทิศทางโลกแห่งการประมูล พร้อมตอบรับความต้องการที่แข็งแกร่งจากนักสะสมทั่วโลกในกลุ่มสินค้าลักชัวรี
Finest and Rarest Wine | 22 พฤษภาคม
เปิดฉากการประมูลสดของ Luxury Week ในวันที่ 22 พฤษภาคม ด้วยไวน์จากคอลเลกชันของนักสะสมรายเดียว Joseph Lau Part V – The Final Part ซึ่งนับเป็นบทสรุปของหนึ่งในคอลเลกชันไวน์ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดเท่าที่เคยปรากฏในตลาดประมูล หลังจากความสำเร็จของ Part I–IV การประมูลครั้งนี้นำโดยไวน์Henri Jayer Vosne-Romanée Cros-Parantoux จำนวน 33 ล็อต (ปี 1991–2001) ซึ่งถือเป็นวินเทจระดับตำนานจากไร่องุ่น 1er cru อันเลื่องชื่อ การประมูลยังประกอบด้วยชุดคัดสรรสุดท้ายจาก Domaine de la Romanée-Conti อาทิRomanée-Conti และ Montrachet จากวินเทจสำคัญที่เป็นที่ต้องการสูงตลอดช่วงทศวรรษ1990–2010 รวมถึงผลงานระดับมาสเตอร์พีซอันหายากจาก Domaine d’Auvenay ได้แก่Chevalier-Montrachet และ Bâtard-Montrachet ซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านความบริสุทธิ์และความหายากอย่างยิ่ง
Part V ยังรวบรวมไวน์บอร์กโดซ์ชั้นเยี่ยมหลากหลายรายการ ทั้งจากกลุ่ม First Growth และฝั่งRight Bank จากวินเทจชั้นเยี่ยมช่วงทศวรรษ1990–2000 ไฮไลต์ประกอบด้วย Château Lafite Rothschild, Château Latour และ Château Mouton Rothschild ควบคู่กับไวน์จากแหล่งผลิตชื่อดังอย่าง Pétrus, Le Pin, Château Lafleur และ Château Cheval Blanc พร้อมด้วยขวดขนาดใหญ่ที่หายาก การประมูลครั้งปิดท้ายนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ มรดก และคุณภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของคอลเลกชัน Joseph Lau ได้อย่างสมบูรณ์
Handbags & Accessories | 25 พฤษภาคม
การประมูลกระเป๋าและเครื่องประดับในฮ่องกงซึ่งได้รับการจับตามองอย่างมาก นำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันจำนวน 170 ล็อต จากแบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ Hermès, Chanel และ Louis Vuitton สะท้อนถึงสุดยอดงานฝีมือและคุณค่าทางศิลปะของเครื่องหนังระดับลักชัวรี ไฮไลต์ประกอบด้วยงานระดับมาสเตอร์พีซรุ่นลิมิเต็ดเอดิชันจาก Hermès อันเป็นที่หมายปองของนักสะสม อาทิ Faubourg Birkin ในตำนาน และ Kelly Doll ที่โดดเด่นด้วยเสน่ห์เปี่ยมจินตนาการ นอกจากนี้ การประมูลยังนำเสนอกระเป๋าที่สอดคล้องกับเทรนด์สีประจำปี2026 ได้แก่ Transformative Teal อันเปี่ยมรสนิยม และ Cloud Dancer โทนสีละมุน ซึ่งผสานความสงบจากธรรมชาติเข้ากับสุนทรียะร่วมสมัยได้อย่างลงตัว
Magnificent Jewels | 26 พฤษภาคม
การประมูล Magnificent Jewels ในวันที่ 26 พฤษภาคม นำโดย The Ethereal Jadeite Necklace สร้อยคอที่ร้อยเรียงจากหยกเจไดต์61 เม็ดซึ่งจับคู่กันอย่างสมบูรณ์แบบ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13.7 ถึง 8.8 มิลลิเมตร ผลงานชิ้นนี้เปิดประมูลด้วยราคาโดยประมาณ110–200 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 15–26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ถือเป็นเครื่องประดับหยกเจไดต์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในตลาดประมูลตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และยังเป็นเครื่องประดับที่มีมูลค่าสูงที่สุดของฤดูกาลนี้ ด้วยสีเขียวสดอันโดดเด่นเนื้อหยกที่ละเอียดงดงาม และความโปร่งใสคล้ายแก้ว สร้อยคอเส้นนี้สะท้อนถึงความเป็นเลิศสูงสุดทั้งในด้านการคัดเลือกหยก งานฝีมือและความสมดุลทางสุนทรียะ
การประมูลครั้งนี้ยังประกอบด้วยเครื่องประดับทรงคุณค่ากว่า 100 รายการ ทั้งอัญมณีสีหายากเพชรชั้นเยี่ยมที่ผ่านการคัดสรร และผลงานระดับไอคอนจากแบรนด์ชั้นนำ เช่น Bulgari, Cartier, Cindy Chao, Harry Winston, Tiffany & Co. และ Van Cleef & Arpels รวมถึงอีกหลากหลายเมซงชื่อดัง นอกจากนี้ ยังมีการประมูลออนไลน์ Jewels Online: The Hong Kong Edit ระหว่างวันที่ 20–29 พฤษภาคม ซึ่งนำเสนอเครื่องประดับเพิ่มเติมที่ผ่านการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันโดยผู้เชี่ยวชาญของคริสตีส์
Important Watches | 27–28 May
ฤดูกาลฤดูใบไม้ผลินี้ นับเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีของคริสตีส์ในเอเชียและบทบาทความเป็นผู้นำในตลาดนาฬิกาของภูมิภาค การประมูล Important Watches: Featuring “Kronos: Titans of Time”, “The Eternity” และ “The Chronicle” Collections ในฮ่องกง ระหว่างวันที่ 27–28 พฤษภาคม ได้รวบรวมเรือนเวลาที่นักสะสมทั่วโลกต้องการครอบครอง
การประมูลครั้งนี้นำเสนอคอลเลกชันส่วนตัวระดับโลก 3 ชุด ซึ่งประกอบด้วยนาฬิกาวินเทจและนาฬิกาสมัยใหม่ โดยมี “Kronos: Titans of Time Collection” เป็นคอลเลกชันจากนักสะสมรายเดียวที่ประกอบด้วยนาฬิกา 23 เรือน ซึ่งจะถูกแบ่งนำเสนอในการประมูลที่ฮ่องกงใน 2 ฤดูกาลของปี 2026 ชื่อคอลเลกชันได้รับแรงบันดาลใจจากเหล่ามหาเทพไททันแห่งกาลเวลา และถือเป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่มีมูลค่าเฉลี่ยต่อชิ้นสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การประมูลนาฬิกาโลก โดยมีมูลค่าประเมินขั้นต่ำรวมมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ไฮไลต์ประกอบด้วย Patek Philippe ‘Sky Moon Tourbillon’ Ref. 5002P-001, Patek Philippe Grande Complication Ref. 5207P และ Audemars Piguet Royal Oak Ref. 26334OR ซึ่งผลิตขึ้นสำหรับตัวแทนจำหน่าย Dobner
พร้อมกันนี้ ยังนำเสนอ “The Eternity Collection” Part 3 คอลเลกชันส่วนตัวอันเปี่ยมความหมายที่ผู้สะสมค่อย ๆ คัดสรรมาตั้งแต่ทศวรรษ 1990 ต่อเนื่องจากความสำเร็จของการประมูล Parts 1 และ 2 ในปี 2025 รวมถึง “The Chronicle Collection” ครั้งที่ 4 ซึ่งอุทิศให้แก่นาฬิกาข้อมือ Patek Philippe รุ่นซับซ้อนสมัยใหม่เป็นหลัก นอกเหนือจากคอลเลกชันสำคัญทั้งสามชุด ยังมีนาฬิกาหายากระดับสูงสุดจากเจ้าของส่วนบุคคล อาทิ F.P. Journe Chronomètre à Résonance Platinum Black Label “Parking Metre” RT
ซึ่งเป็นเรือนแรกสุดจากทั้งหมดเพียง 4 เรือนที่เป็นที่รู้จัก, รุ่นพิเศษ Le Garde Temps – Naissance D’une Montre ที่ผลิตเพียง 11 เรือน โดยเกิดจากความร่วมมือของช่างนาฬิกาเอก Greubel Forsey, Philippe Dufour และ Michel Boulanger รวมถึงนาฬิกาซับซ้อนระดับสูงจาก Richard Mille และ Audemars Piguet
ในปี 2026 คริสตีส์ ผู้นำระดับโลกด้านศิลปะและสินค้าลักชูรี เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปีแห่งการดำเนินงานในเอเชีย ตลอดสี่ทศวรรษที่ผ่านมา คริสตีส์ได้ก้าวขึ้นเป็นสถาบันการประมูลชั้นนำของภูมิภาค โดยจัดการประมูลครั้งประวัติศาสตร์ที่สร้างสถิติโลกมากมายสำหรับวัตถุสะสมและคอลเลกชันล้ำค่า อีกทั้งยังขับเคลื่อนการขยายธุรกิจทั่วเอเชีย พร้อมบุกเบิกนวัตกรรมดิจิทัลที่เปลี่ยนโฉมประสบการณ์การสะสมและเชื่อมต่อกับโลกศิลปะ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญนี้ คริสตีส์นำเสนอโปรแกรมการประมูลศิลปะและสินค้าลักชูรี นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ตลอดทั้งปี โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะมีการประกาศให้ทราบอย่างต่อเนื่อง
Hong Kong Luxury Week Spring 2026
การประมูลสด (Live Auctions)
22 พฤษภาคม | Iconic Wines from Joseph Lau Part V - The Final Part
25 พฤษภาคม | Handbags & Accessories
26 พฤษภาคม | Magnificent Jewels
27–28 พฤษภาคม | Important Watches: Featuring “Kronos: Titans of Time”, “The Eternity” and “The Chronicle” Collections
การประมูลออนไลน์ (Online Auction)
20–29 พฤษภาคม | Jewels Online: The Hong Kong Edit
การจัดแสดงพรีวิว (Public Previews)
8–11 พฤษภาคม | เจนีวา – Important Watches
8–13 พฤษภาคม | เจนีวา – Magnificent Jewels
12–13 พฤษภาคม | เซี่ยงไฮ้
16–17 พฤษภาคม | มาเก๊า – Important Watches
21–27 พฤษภาคม | ฮ่องกง