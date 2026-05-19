“แอนดรูว์ - แพร” เตรียมปั๊มเบบี๋ รอใส่ตัวอ่อน ต.ค.นี้ กังวลตั้งแต่ยังไม่เกิด อยากได้ฝรั่งผิวหมวย

“แอนดรูว์ - แพร ปภาดา” เก็บไข่แล้วพร้อมมีลูก รอใส่ตัวอ่อน ต.ค.นี้ เพราะคุณแม่อยากให้พ้นปีชวด เผยเลือกใช้เทคโนโลยีฝากไข่-คัดตัวอ่อนเพราะอยากให้ลูกแข็งแรงสมบูรณ์ที่สุด เปรยอยากได้ลูกแฝด แต่กลัวดูแลได้ไม่เต็มที่ กังวลตั้งแต่ลูกยังไม่มา อยากได้หน้าฝรั่งผิวหมวย
ใกล้เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเต็มทีแล้ว สำหรับ “แอนดรูว์ กรเศก”และ “แพร ปภาดา โคนินทร์”โดยล่าสุดทั้งคู่ได้เปิดใจกับสื่อในงานเปิดตัว VFC & BB Clinic (Sukumvit 11) ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ผสานศาสตร์ความงามและสุขภาพองค์รวมแบบครบวงจร เผยตอนนี้มีความพร้อมกว่า 70 เปอร์เซ็นต์แล้ว เตรียมใส่ตัวอ่อนเดือนตุลาคมนี้ โดยยอมรับว่าอยากได้ลูกแฝดตั้งแต่แรก แต่สุดท้ายขอมีทีละคนก่อน เพราะกลัวดูแลได้ไม่เต็มที่
แอนดรูว์ : “จริงๆ แล้ว ต้องบอกก่อนว่าใจผมอยากได้ลูกแฝด แต่เราคุยกันแล้วว่า เราอยากได้ทีละคนก่อน ผมกลัวจะดูแลเขาไม่ได้เต็มที่ถ้าเรามีลูกแฝดเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้ทำลูกแล้ว น้องแพรก็จะมีการทำแบบดับเบิ้ลเลยก็คือฝากไข่ไว้ เพื่อที่ว่าในอนาคตที่ผมเลี้ยงเจ้าตัวเล็กขึ้นมาโตพอสมควรแล้ว ผมอยากมีอีกคนหนึ่งนะครับ ก็มาละลายไข่แล้วก็สามารถใส่ได้เลย”
แพร : “เรื่องความพร้อมตอนนี้ก็ 70 แล้วแหละ เพราะว่าคุณหมอก็ช่วยกันทำให้เราสบายใจ ต้องเตรียมความพร้อมอะไรยังไง เขาก็จะมีบอกตลอดก็น่าจะสัก 70 เปอร์เซ็นต์แล้วแหละ เหลือรอเวลาเฉยๆ”
แอนดรูว์ : “จริงๆ ไทม์มิ่งเลยแล้วนะครับ จริงๆ แล้วผมรีบมาก หลังจากแต่งงานเสร็จปุ๊บ ผมคิดว่าผมจะทำเลย แต่มันไม่ใช่แค่เราสองคนแล้ว คุณแม่ก็มูเตลูนิดหนึ่ง ก็เลยต้องรอให้เลยปีชวดไปครับ เพราะผมกับน้องแพรเราปีชวดกันทั้งคู่ ถ้าขยับไปอีกสัก 4 เดือน ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะนานเกินไป ก็เลยรอจะไปใส่น้องในช่วงเดือนตุลาคม”
ส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาสุขภาพ แต่เลือกฝากไข่เพราะอยากให้ลูกแข็งแรงสมบูรณ์ที่สุด
แอนดรูว์ : “ตัวผมเองไม่มีปัญหาเลยครับ อย่างที่มาปรึกษาคุณหมอ คุณหมอท่านก็เช็ก ก็คือเราตรวจทั้งคู่ ไม่ว่าจะเป็นครรภ์ของน้องแพร แล้วก็ตัวน้ำเชื้อของผม ตรวจแล้วครับ 41 ไม่มีผล ถ้าปล่อยธรรมชาติก็ได้เรื่องเลยครับ ตัวไฟต์ติ้งมีเยอะอยู่พอสมควร ถามว่าธรรมชาติได้ไหม ได้ แต่ว่าในเมื่อเรามีเทคโนโลยีเข้ามา ทำไมเราไม่เลือกใช้เทคโนโลยี มานั่งลุ้นทำไมว่าน้องท้องแล้ว จะต้องไปนั่งลุ้นอีกว่าเขาครบ 32 หรือเปล่า เป็นดาวน์หรือเปล่า มันเกิดขึ้นได้ครับ ด้วยสภาวะแวดล้อมแบบนี้ อากาศแบบนี้
ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมด เพราะฉะนั้นผมอยากให้ตัวเล็กที่จะเกิดมาเพอร์เฟกต์ที่สุด เพราะฉะนั้นก็เลยเลือกที่จะทำในรูปแบบนี้ ไม่เคยเลือกหญิงหรือชายใดๆ ทั้งสิ้นแต่จริงๆ แล้วตามกฎหมายไม่สามารถเลือกได้นะครับ ก็คือเพศหญิงก็ได้ เพศชายก็ได้ ขอให้เขาเกิดมาแข็งแรง สมบูรณ์ นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดครับ”
แพร : “ถ้ามันแฝดได้จริงๆ คุณหมอก็ให้ดูแลตัวเองดี ๆ แต่ว่าก็คุยกันแล้วว่า ทีละ 1 ก่อน ใช่ครับ ยอม ยอมท้อง 2 รอบเอา กลัวเลี้ยงไม่ไหว”
แอนดรูว์ : “จริงๆ แนวโน้มแฝดมาก่อนเลยนะครับ ทุกเสียง ทุกแรงเชียร์ในบ้าน ก็จะบอกว่าแฝดเลยลูกทีเดียว แต่พี่สาวผมเขาก็มีลูกสอง ลูกสามคน ผมรู้สึกว่าเขาวิ่งไล่ไม่ทันหรอกครับ มันไม่ไหวจริงๆ”
บีบมือให้กำลังใจว่าที่คุณพ่อ เพราะกังวลกว่าแม่ที่อุ้มท้อง
แพร : “บีบมือคุณพ่อ คุณพ่อคิดมาก ว่าที่คุณพ่อ กังวล”
แอนดรูว์ : “คนที่กังวลกลับกลายเป็นผมครับ ไม่ใช่น้องแพรเลย แพรจะชิลๆ ผมเป็นคนที่ทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์หมด เพราะฉะนั้นเป็นคนคิดมากครับ ทำงานแค่มีปัญหากับลูกน้อง ผมก็นอนไม่หลับแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าไปถึงลูกก็คงน่าจะคิดมาก ในหัวเยอะคิดหลายอย่าง หนึ่งหน้าจะเหมือนใคร ทีแรกไม่เคยคิดนะ จากเด็กที่สุดโต่งกับทุกเรื่อง วันนี้จะได้มาเป็นพ่อ ผมคิดจินตนาการไปเยอะมากครับ ลูกออกมาหน้าตาเหมือนใครนะ จะขาวหรือจะดำ ซึ่งมันไม่สามารถเห็นได้ มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงๆ นี่ขนาดแค่อยู่ในกระบวนการของเริ่มต้นนะครับ ผมเองก็อินไปถึงขั้นนั้นแล้ว เพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดมาก็น่าจะอินกว่านี้”
แพร : “ก็จะบอกว่าเขาว่าไม่ต้องคิดมาก เดี๋ยวท่องทุกวันเลยว่าให้หน้าเหมือนพี่แล้วกัน เชื้อฝรั่งน่าจะแรงอยู่”
แอนดรูว์ : “อยากได้ฝรั่งแต่ผิวหมวยได้ไหมครับ เออ อยากได้เบลนด์แบบนั้นครับ เป็นคนผิวคล้ำครับ ไม่อยากให้ลูกดำ (หัวเราะ)”