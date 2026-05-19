“จิน จรินทร์” รับชีวิตดีขึ้นเพราะ “กวาง รติชา” ลดเที่ยว ลดดื่มจนสดใส เตรียมขึ้นเขียงเสริมหล่อที่เกาหลี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“จิน ธรรมวัฒนะ” รับชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น หลังคบ “กวาง รติชา” ลดดื่ม ลดเที่ยว หันมาโฟกัสการใช้ชีวิตและทำธุรกิจร่วมกัน กวางย้ำไม่เคยบังคับ แค่อาศัยความเข้าใจ เผยก่อนคบแอบหวั่นเพราะชื่อเสียงเลื่องลือ ดีใจที่เห็นอีกฝ่ายสดใสและดูดีขึ้น เตรียมพาไปเกาหลีขึ้นเขียงเสริมหล่อ

เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ยิ่งคบยิ่งหวาน สำหรับ “จิน ธรรมวัฒนะ” และ “กวาง รติชา แพงทรัพย์” ล่าสุดควงแขนเปิดใจถึงเรื่องความรักและการใช้ชีวิตร่วมกัน โดยเมื่อถูกถามถึงเรื่องฝากไข่ หนุ่มจินก็ได้ตอบแบบขำๆ ว่าถ้ามีลูกตอนนี้อาจจะอายุเยอะเกินไปแล้ว

จิน : “เราสองคนให้เป็นลูกค้าเรื่องความงามดีกว่า เพราะว่าถ้าเราสองคนมีลูกตอนนี้ ลูกยังไม่จบไฮสคูล เราก็ 60 กว่าแล้ว เดี๋ยวพอเขาลูกเรียนจบมหาวิทยาลัย เขานึกว่าปู่หรือย่า มางานจบ (หัวเราะ)”

ทำธุรกิจร่วมกัน ช่วยส่งเสริมกันไป
จิน : “คือขายขนม ขายอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆ ครับ”

กวาง : “นำเข้าขนมค่ะ ก็ดีนะคะ รู้สึกว่าให้พี่จินได้มาทำอะไรใหม่ๆ แล้วเขาก็ทำได้ดีด้วย คือพูดเก่งกว่ากวางอีก ทุกวันนี้คือขายเก่งมาก มือโปรมากค่ะ (หัวเราะ)”

จิน : “เขาเรียกว่าสายเลือดแม่ค้าพ่อค้ามา ก็ดีนะ พอมันต้องไลฟ์ทุกคืน แล้วเราก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวเลย นั่งอยู่บ้านกันสองคน”

เผย “จิน” ดูสดใสขึ้น เพราะดื่มน้อยลง
กวาง : “สดใสขึ้น เพราะว่าดื่มน้อยลง เราไม่ได้ห้าม แต่ว่าใช้วิธีการไลฟ์สด มาทำงานกันดีกว่า ยุ่งแล้วจะไม่ได้มีเวลาดื่ม”

จิน : “เดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่อง เดี๋ยวแถมเขาเยอะ (หัวเราะ) แต่ก็ยังนอนดึกนะ เพราะว่าเวลาลงไลฟ์ก็ตี 2 แล้ว ก็ยังนอนดึก ตื่นสายอยู่ แต่ก็โอเค มันก็โทรมน้อยลง ความเพลียมันน้อยลง”

โฟกัสเรื่องการใช้ชีวิต ทำธุรกิจต่อยอดกันไป
จิน : “ก็โฟกัสเรื่องวิธีใช้ชีวิต ใช้ชีวิตด้วยกัน เข้าใจกัน ดูแลกันไป”

กวาง : “แล้วก็มองทำธุรกิจต่อยอดกันไป เผื่อมีอะไรใหม่ๆ เข้ามา เป็นธุรกิจอาหาร เราก็จะได้ต่อยอดกันไป

จิน : “เดี๋ยวก็จะมีอีกนะ เกี่ยวกับอาหาร ของกินนั่นแหละ มันไม่พ้นของกิน คนนี้เขาเขาเขาชอบคิด”

กวาง : “(หัวเราะ) คือหลักๆ กวางทำสกินแคร์ เป็นแบรนด์อยู่แล้ว พี่จินก็ทำตลาด เราก็คิดว่าเผื่อเรามาคอลแลปหรือทำอะไรกันได้ แล้วก็พี่จินเขาอยากจะทำพวกตลาดนัด”

จิน : “ตอนนี้มีคุยอยู่ครับ ก็อาจจะมีแบบเปิดตามที่ในต่างจังหวัดหรือเปล่า”

ตั้งแต่คบกันการใช้ชีวิตก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
จิน : “มันไม่ต้องพูดเลย มันก็เห็นได้อยู่แล้ว มันก็ดีขึ้นไปตามสเต็ปเรื่อยๆ แหละ แต่ว่าถามว่าโอ้โห คนแบบเราเนาะ เที่ยวทุกคืน ก็ไปปรับไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งมันก็ดี เพราะว่าอายุขนาดนี้แล้ว เดี๋ยวจะมันจะไม่ถึง 60 พอดี ตอนนี้มันก็ดีขึ้นๆ”

ไม่มีอะไรมัดใจ อาศัยความเข้าใจ ไม่บังคับ
กวาง : “โอ้โห ไม่มีเลย แต่คืออาศัยความเข้าใจ ไม่บังคับเลย ก็คือคุณก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติ ขอแค่เวลารายการไลฟ์ไม่ดื่ม นอกเหนือจากไลฟ์ จะไปเอ็นจอย จะไปกับเพื่อนก็ได้หมดเลย”

ยอมรับก่อนคบกัน มีชื่อเสียงเลื่องลือมาก
กวาง : “โอ้โห น่ากลัวมาก แต่ก็คุยกันชัดเจนตั้งแต่แรกเลยค่ะ ว่ากวางเป็นแบบนี้นะ คือเราชอบ ไม่ชอบอะไร เขาพอจะปรับตรงไหนให้เราได้บ้าง เพราะว่าปกติคือกวางไม่เที่ยวเลย ไม่กินเหล้า ตรงกันข้ามหมดเลย ก็จะคุยกันว่าไม่ต้องเลิกนะ แต่ขอแค่ให้เบาลง แล้วก็ไม่บังคับ คืออยากให้เขาเบาด้วย ความรู้สึกที่เขาอยากทำเอง”

ตื่นเต้นออกงานคู่กันครั้งแรก
กวาง : “ตื่นเต้นนะคะ เพราะว่าปกติ เราทำความสวยความงาม กวางไม่ค่อยออกสื่ออยู่แล้ว แต่ทุกวันนี้มันก็แฮปปี้ เขาดีขึ้นเราก็ดีใจ (หล่อขึ้นกว่าตอนเจอครั้งแรกไหม?) โอ้โห (หัวเราะ) เยอะมากค่ะ”

จิน : “หลังเท้าเป็นหน้ามือ (หัวเราะ)

กวาง : “ดีใจตลอดเวลาที่เขาแบบ… คือเราไม่ได้บังคับ แล้วเราอยู่กันด้วยความเข้าใจ แล้วเขาก็พยายามทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวัน”

เบาเรื่องดื่มลงได้ แต่ไม่แตะเลยคงยาก
จิน : “ยาก ต้องบอกกวางก่อน มันมาก่อนกวางนะ (หัวเราะ) ล้อเล่น เดี๋ยวนี้เบาลงเยอะ

กวาง : “ก็อยากให้ดูแลตัวเองให้มากขึ้น แล้วเดี๋ยว สิ้นเดือนนี้ ก็จะพาไปเสริมหล่อที่เกาหลีด้วย ขึ้นเขียง (หัวเราะ)”

พร้อมรับฟีดแบ็กหลังสัมภาษณ์คู่ เพราะทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ
กวาง : “ไม่เตรียมอะไรเลย กวางเชื่อว่าทุกอย่างที่กวางทำ มันเป็นธรรมชาติของเรา เป็นเนเจอร์ของเรา กวางก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ คือเราไม่ได้มีอะไรเฟกเลย ก็อยากให้ทุกคนเห็นในมุมของกวางที่เป็นแบบนี้ แล้วก็ในมุมดีๆ ของพี่จินอีกมุมหนึ่ง ที่หลายคนไม่เคยเห็น (แค่ชีวิตจินดีขึ้นก็เป็นกำไรแล้ว?) ใช่”

จิน : “ได้บุญเยอะครับ (หัวเราะ)”

เตรียมพาไปทำตาที่เกาหลี
กวาง : “หลักๆ เลยคืออยากทำตา จริงๆ หน้าเขา โดยรวม ก็ถือว่ายังดีอยู่ แต่ว่าตาอาจจะดื่มหนัก พักผ่อนน้อย ตาอาจจะเก็บหน่อย แล้วก็มีฉีดหน้าใสบ้าง ก็จะเป็นครั้งแรกในการทำผ่าตัด เดี๋ยวฝากทุกคนรอดู กลับมาจะเป็นยังไง”












