“จิน จรินทร์” รับชีวิตดีขึ้นเพราะ “กวาง รติชา” ลดเที่ยว ลดดื่มจนสดใส เตรียมขึ้นเขียงเสริมหล่อที่เกาหลี

“จิน ธรรมวัฒนะ” รับชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น หลังคบ “กวาง รติชา” ลดดื่ม ลดเที่ยว หันมาโฟกัสการใช้ชีวิตและทำธุรกิจร่วมกัน กวางย้ำไม่เคยบังคับ แค่อาศัยความเข้าใจ เผยก่อนคบแอบหวั่นเพราะชื่อเสียงเลื่องลือ ดีใจที่เห็นอีกฝ่ายสดใสและดูดีขึ้น เตรียมพาไปเกาหลีขึ้นเขียงเสริมหล่อ
เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ยิ่งคบยิ่งหวาน สำหรับ “จิน ธรรมวัฒนะ” และ “กวาง รติชา แพงทรัพย์” ล่าสุดควงแขนเปิดใจถึงเรื่องความรักและการใช้ชีวิตร่วมกัน โดยเมื่อถูกถามถึงเรื่องฝากไข่ หนุ่มจินก็ได้ตอบแบบขำๆ ว่าถ้ามีลูกตอนนี้อาจจะอายุเยอะเกินไปแล้ว
จิน : “เราสองคนให้เป็นลูกค้าเรื่องความงามดีกว่า เพราะว่าถ้าเราสองคนมีลูกตอนนี้ ลูกยังไม่จบไฮสคูล เราก็ 60 กว่าแล้ว เดี๋ยวพอเขาลูกเรียนจบมหาวิทยาลัย เขานึกว่าปู่หรือย่า มางานจบ (หัวเราะ)”
ทำธุรกิจร่วมกัน ช่วยส่งเสริมกันไป
จิน : “คือขายขนม ขายอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆ ครับ”
กวาง : “นำเข้าขนมค่ะ ก็ดีนะคะ รู้สึกว่าให้พี่จินได้มาทำอะไรใหม่ๆ แล้วเขาก็ทำได้ดีด้วย คือพูดเก่งกว่ากวางอีก ทุกวันนี้คือขายเก่งมาก มือโปรมากค่ะ (หัวเราะ)”
จิน : “เขาเรียกว่าสายเลือดแม่ค้าพ่อค้ามา ก็ดีนะ พอมันต้องไลฟ์ทุกคืน แล้วเราก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวเลย นั่งอยู่บ้านกันสองคน”
เผย “จิน” ดูสดใสขึ้น เพราะดื่มน้อยลง
กวาง : “สดใสขึ้น เพราะว่าดื่มน้อยลง เราไม่ได้ห้าม แต่ว่าใช้วิธีการไลฟ์สด มาทำงานกันดีกว่า ยุ่งแล้วจะไม่ได้มีเวลาดื่ม”
จิน : “เดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่อง เดี๋ยวแถมเขาเยอะ (หัวเราะ) แต่ก็ยังนอนดึกนะ เพราะว่าเวลาลงไลฟ์ก็ตี 2 แล้ว ก็ยังนอนดึก ตื่นสายอยู่ แต่ก็โอเค มันก็โทรมน้อยลง ความเพลียมันน้อยลง”
โฟกัสเรื่องการใช้ชีวิต ทำธุรกิจต่อยอดกันไป
จิน : “ก็โฟกัสเรื่องวิธีใช้ชีวิต ใช้ชีวิตด้วยกัน เข้าใจกัน ดูแลกันไป”
กวาง : “แล้วก็มองทำธุรกิจต่อยอดกันไป เผื่อมีอะไรใหม่ๆ เข้ามา เป็นธุรกิจอาหาร เราก็จะได้ต่อยอดกันไป”
จิน : “เดี๋ยวก็จะมีอีกนะ เกี่ยวกับอาหาร ของกินนั่นแหละ มันไม่พ้นของกิน คนนี้เขาเขาเขาชอบคิด”
กวาง : “(หัวเราะ) คือหลักๆ กวางทำสกินแคร์ เป็นแบรนด์อยู่แล้ว พี่จินก็ทำตลาด เราก็คิดว่าเผื่อเรามาคอลแลปหรือทำอะไรกันได้ แล้วก็พี่จินเขาอยากจะทำพวกตลาดนัด”
จิน : “ตอนนี้มีคุยอยู่ครับ ก็อาจจะมีแบบเปิดตามที่ในต่างจังหวัดหรือเปล่า”
ตั้งแต่คบกันการใช้ชีวิตก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
จิน : “มันไม่ต้องพูดเลย มันก็เห็นได้อยู่แล้ว มันก็ดีขึ้นไปตามสเต็ปเรื่อยๆ แหละ แต่ว่าถามว่าโอ้โห คนแบบเราเนาะ เที่ยวทุกคืน ก็ไปปรับไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งมันก็ดี เพราะว่าอายุขนาดนี้แล้ว เดี๋ยวจะมันจะไม่ถึง 60 พอดี ตอนนี้มันก็ดีขึ้นๆ”
ไม่มีอะไรมัดใจ อาศัยความเข้าใจ ไม่บังคับ
กวาง : “โอ้โห ไม่มีเลย แต่คืออาศัยความเข้าใจ ไม่บังคับเลย ก็คือคุณก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติ ขอแค่เวลารายการไลฟ์ไม่ดื่ม นอกเหนือจากไลฟ์ จะไปเอ็นจอย จะไปกับเพื่อนก็ได้หมดเลย”
ยอมรับก่อนคบกัน มีชื่อเสียงเลื่องลือมาก
กวาง : “โอ้โห น่ากลัวมาก แต่ก็คุยกันชัดเจนตั้งแต่แรกเลยค่ะ ว่ากวางเป็นแบบนี้นะ คือเราชอบ ไม่ชอบอะไร เขาพอจะปรับตรงไหนให้เราได้บ้าง เพราะว่าปกติคือกวางไม่เที่ยวเลย ไม่กินเหล้า ตรงกันข้ามหมดเลย ก็จะคุยกันว่าไม่ต้องเลิกนะ แต่ขอแค่ให้เบาลง แล้วก็ไม่บังคับ คืออยากให้เขาเบาด้วย ความรู้สึกที่เขาอยากทำเอง”
ตื่นเต้นออกงานคู่กันครั้งแรก
กวาง : “ตื่นเต้นนะคะ เพราะว่าปกติ เราทำความสวยความงาม กวางไม่ค่อยออกสื่ออยู่แล้ว แต่ทุกวันนี้มันก็แฮปปี้ เขาดีขึ้นเราก็ดีใจ (หล่อขึ้นกว่าตอนเจอครั้งแรกไหม?) โอ้โห (หัวเราะ) เยอะมากค่ะ”
จิน : “หลังเท้าเป็นหน้ามือ (หัวเราะ)”
กวาง : “ดีใจตลอดเวลาที่เขาแบบ… คือเราไม่ได้บังคับ แล้วเราอยู่กันด้วยความเข้าใจ แล้วเขาก็พยายามทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวัน”
เบาเรื่องดื่มลงได้ แต่ไม่แตะเลยคงยาก
จิน : “ยาก ต้องบอกกวางก่อน มันมาก่อนกวางนะ (หัวเราะ) ล้อเล่น เดี๋ยวนี้เบาลงเยอะ”
กวาง : “ก็อยากให้ดูแลตัวเองให้มากขึ้น แล้วเดี๋ยว สิ้นเดือนนี้ ก็จะพาไปเสริมหล่อที่เกาหลีด้วย ขึ้นเขียง (หัวเราะ)”
พร้อมรับฟีดแบ็กหลังสัมภาษณ์คู่ เพราะทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ
กวาง : “ไม่เตรียมอะไรเลย กวางเชื่อว่าทุกอย่างที่กวางทำ มันเป็นธรรมชาติของเรา เป็นเนเจอร์ของเรา กวางก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ คือเราไม่ได้มีอะไรเฟกเลย ก็อยากให้ทุกคนเห็นในมุมของกวางที่เป็นแบบนี้ แล้วก็ในมุมดีๆ ของพี่จินอีกมุมหนึ่ง ที่หลายคนไม่เคยเห็น (แค่ชีวิตจินดีขึ้นก็เป็นกำไรแล้ว?) ใช่”
จิน : “ได้บุญเยอะครับ (หัวเราะ)”
เตรียมพาไปทำตาที่เกาหลี
กวาง : “หลักๆ เลยคืออยากทำตา จริงๆ หน้าเขา โดยรวม ก็ถือว่ายังดีอยู่ แต่ว่าตาอาจจะดื่มหนัก พักผ่อนน้อย ตาอาจจะเก็บหน่อย แล้วก็มีฉีดหน้าใสบ้าง ก็จะเป็นครั้งแรกในการทำผ่าตัด เดี๋ยวฝากทุกคนรอดู กลับมาจะเป็นยังไง”