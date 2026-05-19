“ธัญญ่า” เผยสถานะ “เป็ก สัณณ์ชัย” ยังเท่าเดิม 3 วันดี 4 วันไข้ ลั่นง้อแบบเดิมไม่ได้ผลเพราะรวยเองแล้ว!

“เป็ก - ธัญญ่า” ภูมิใจ “น้องลียา” เป็นศิลปินเกือบเต็มตัว อัปเดตความสัมพันธ์ ยังลดสถานะเหมือนเดิม 3 วันดี 4 วันไข้ ทำงาน-เลี้ยงลูกไป มีอะไรก็ปรึกษากันได้ ลั่นวิธีง้อแบบเดิมไม่ได้ผล เพราะตอนนี้รวยเองแล้ว
หลังก่อนหน้านี้ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” ได้ออกมาประกาศลดสถานะกับสามี “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” เหลือเพียงแค่พ่อกับแม่ที่ดีของลูก ล่าสุดได้เจอทั้งสองคนมาร่วมงานเปิดตัว VFC & BB Clinic (Sukumvit 11) ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ผสานศาสตร์ความงามและสุขภาพองค์รวมแบบครบวงจร เลยขออัปเดตความสัมพันธ์ตอนนี้ พร้อมถามถึงลูกคนสวย “น้องลียา” ที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวแล้ว
ธัญญ่า : “น้องลียาก็เป็นศิลปินเกือบเต็มตัวแล้วค่ะ ก็ภูมิใจค่ะ เพราะว่าเขาตั้งใจมาก ทุกวันนี้ก็ยังซ้อมเยอะ ซ้อมร้องเพลง ซ้อมเต้น ตลอดเวลาค่ะ ก็ถือว่าเป็นความฝันของเขา ที่เขาก็ประสบความสำเร็จ”
เป็ก : “ภูมิใจมาก แต่พูดอะไรมากไม่ค่อยได้ ชอบเดี๋ยวพูดแล้วผิดระเบียบ เดี๋ยวพูดแล้วโดนว่าอีก”
ธัญญ่า : “ก็ชอบเมา แล้วพูดอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวผิดระเบียบ”
เป็ก : “คือนะ… ก็ภูมิใจครับ เขาก็พยายาม คือนอกจากที่ค่ายจะสนับสนุนแล้ว ก็เห็นความตั้งใจและความอดทนของเขาที่มาถึงวันนี้ได้ จริงๆ ก็มีเกือบไม่ไหวแล้วนะ เขาก็คงเหนื่อย แต่วันนี้เขาก็คงแฮปปี้แล้วครับ”
เรื่องความสัมพันธ์คงเป็นลิ้นกับฟันทั้งชีวิต 3 วันดี 4 วันไข้
เป็ก : “ก็เป็นทั้งชีวิต”
ธัญญ่า : “ก็ 3 วันดี 4 วันไข้ คุยกันได้บ้าง ไม่ได้บ้าง แล้วแต่ แต่ว่าทำงานด้วยกันได้ค่ะ”
เป็ก : “งานอะไร”
ธัญญ่า : “ขายของไง ทำผลิตภัณฑ์”
เป็ก : “น้ำเชื้อขายไม่ได้ ทำหมันแล้ว (หัวเราะ)”
วันนี้มาแบบนิ่งๆ เพราะเดี๋ยวตีกัน
ธัญญ่า : เดี๋ยวตีกันไง (ช่วงนี้ตีกันบ่อยเหรอ?) ไม่ค่ะ ไม่ๆ ไม่บ่อย แต่ว่าบางทีเรื่องงาน ก็มีเถียงกันบ้าง ความคิดเห็นไม่ตรงกัน”
ยังลดสถานะอยู่เท่าเดิม ถ้าไม่มีงานคงไม่ได้มายืนคู่กัน
ธัญญ่า : “ถ้าถามก็ตอบไม่เหมือนกัน พี่ตอบดิ”
เป็ก : “ลดอยู่เปล่าเนี่ย”
ธัญญ่า : “ก็ยังไม่ได้เพิ่ม”
เป็ก : “ไม่รู้อะไรคือลด คือเพิ่ม ณ วันนี้คือเท่าเดิม ดูหน้าสิ (หัวเราะ) นี่ถ้าไม่มีงาน อาจจะไม่ได้มายืนคู่กันป่ะเนี่ย”
ธัญญ่า : “ก็ทำงาน เลี้ยงลูกกันไปค่ะ มีอะไรก็ปรึกษากันเหมือนเดิมนั่นแหละ แต่ว่า นั่นแหละ เท่าเดิมวันนั้นที่ประกาศ (ไม่ง้อเลยเหรอ?) ไม่ง้อ”
เป็ก : “ไม่รู้จะง้อยังไง มันชินชาละ (หัวเราะ)”
ธัญญ่า : “เรื่องมันแรงนี่”
เผยวิธีง้อแบบเก่าไม่ได้ผล เพราะรวยเองแล้ว
เป็ก : “ไม่ได้”
ธัญญ่า : “เพราะตอนนี้รวยเองแล้วค่ะ (หัวเราะ) ไม่ มันอยู่ในวัยที่มันก็เหมือนเป็นเพื่อนกัน มีเรื่องราวก็ช่วยกันคิด แล้วก็เรื่องลูกก็ปรึกษากัน มันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่หรอก จะได้ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน เฮฮา”
เป็ก : “สนุกบ้าอะไร สนุกจน...โอ๊ย”
อัปเดตเรื่องหนี้ใช้คืนหมดแล้ว
เป็ก : “หนี้ก็หมดแล้วครับ เหลือนิดๆ หน่อยๆ”
ธัญญ่า : “ยังเหลืออีกเหรอ เหลืออะไรอีก”
เป็ก : “พูดเล่น โธ่”
ธัญญ่า : “ตอนนี้เขาไม่ไลฟ์ เขาไม่ค่อยอยากทำงาน เวลาชวนไปถ่ายคลิปกัน ไม่ค่อยขยันแล้ว”
เป็ก : “ขอพ่อเอาดีกว่านะ”
ธัญญ่า : “เขาบอกว่า รวยแล้ว ใช้หนี้หมดแล้ว”