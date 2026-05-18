"ณิชา ณัฏฐณิชา" ล็อกทุกสายตา สง่างามเหนือพรมแดง “Cannes Film Festival 2026”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไม่ใช่แค่เข้าร่วม แต่ออร่าเข้าตา สวยทรงพลังสะกดพรมแดง เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองคานส์ ครั้งที่ 79 (Cannes Film Festival 2026) ทันทีที่ “ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์” L’Oréal Paris Brand Ambassador ปรากฏตัวบนพรมแดงเมืองคานส์อีกครั้งอย่างสง่างาม เมื่อคืนที่ผ่านมา (15 พ.ค. 69) เธอได้รับความสนใจและถูกจับตามองจากสื่อและแฟน ๆ ทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่กล้อง Getty Image ที่ลั่นชัตเตอร์เก็บโมเมนต์และแฟชั่นสุดปังของเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังระดับโลก การกลับมาร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการปรากฏตัวบนพรมแดงเท่านั้น แต่หมุดหมายสำคัญคือการแสดงพลังและคุณค่าของผู้หญิงที่สามารถถ่ายทอดเสน่ห์ตามแบบฉบับ Global Asian Star สู่สายตาโลก

ซุปตาร์สาวมาพร้อมลุคสุดมั่น สวย เรียบหรู ในชุดเดรสสีขาวผ่าสูงสั่งตัดพิเศษจากเเบรนด์ BENT KAHINA ที่เรียบโก้ โดดเด่นด้วยซิลลูเอตต์เข้ารูปและดีเทลคัตเอาต์บริเวณช่วงเอวเว้า เผยความสง่างามในสไตล์โมเดิร์นมินิมัล สมมงแบรนด์อาวองต์การ์ดที่ผสานโลกอนาคตเข้ากับรากวัฒนธรรมแอฟริกาเหนือได้อย่างโดดเด่น ที่ก่อตั้งโดย Chaima Mennana และ Jora Frantzis สะท้อนหัวใจสำคัญของแบรนด์ ที่ต้องการปลดปล่อยผู้หญิงและวัฒนธรรมจากข้อจำกัดเดิม ๆ ตรงกับแนวคิดในการวางลุคปีนี้ของณิชาคือ “Sculpted Silent” โดยใช้สรีระและรูปร่างของผู้หญิงนำเสนอพลังของผู้หญิงและดีไซน์เนอร์เองก็เน้นในเรื่อง Empowerment Women คงความเรียบแต่ไม่ง่ายด้วยดีเทลที่น่าสนใจ แตกต่างจากกฏเกณฑ์งานพรมต่าง ๆ ที่เคยมีมา

ความเรียบโก้ของดีไซน์ชุดนี้ เว้าโค้งทิ้งตัวยาวลงมาตามแนวระนาบของแผ่นหลังช่วยส่งให้สไตลิ่งเครื่องประดับ High Jewerly ที่เปรียบเสมือนงานศิลปะชั้นสูงจาก Cartier คอลเลคชัน Sixième Sens Par Cartier โดดเด่นยิ่งขึ้น อีกทั้งสร้อยระย้าที่รับกับดีเทลด้านหลังของเดรส ไปจนถึงต่างหูที่ต่างรังสรรค์จากไวท์โกลด์ มรกต คริสตัลธรรมชาติ ออนิกซ์ และเพชรทั้งเซ็ต ช่วยคอมพลีตให้ลุคนี้สวยสตรองและทรงพลังแบบไร้ที่ติ ส่วนเมคอัพครั้งนี้มาในลุค Glowy Skin เน้นงานผิวสุขภาพดีตามแบบฉบับ L’Oréal Paris พร้อมใช้ความคมเข้มของลายเส้นอายไลเนอร์เพิ่มความคมให้กับดวงตาที่เลือกใช้อายเมคอัพโทนอุ่น ตัดกับความนุ่มนวลของโทนสีลิปสติก ก่อนคอมพลีตลุคนี้ด้วยการเกล้าผมขึ้นในสไตล์ที่ดูเป็นธรรมชาติแต่เนี้ยบกริบ ปล่อยปอยผมด้านหน้าเล็กน้อยเพื่อกรอบหน้าที่ดูอ่อนหวาน สวยลงตัวทุกองค์ประกอบ ส่งให้ณิชาสง่างาม โดดเด่น และเปล่งประกายท่ามกลางพรมแดงโลก












