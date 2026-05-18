"ณิชา ณัฏฐณิชา" ล็อกทุกสายตา สง่างามเหนือพรมแดง “Cannes Film Festival 2026”

ไม่ใช่แค่เข้าร่วม แต่ออร่าเข้าตา สวยทรงพลังสะกดพรมแดง เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองคานส์ ครั้งที่ 79 (Cannes Film Festival 2026) ทันทีที่ “ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์” L’Oréal Paris Brand Ambassador ปรากฏตัวบนพรมแดงเมืองคานส์อีกครั้งอย่างสง่างาม เมื่อคืนที่ผ่านมา (15 พ.ค. 69) เธอได้รับความสนใจและถูกจับตามองจากสื่อและแฟน ๆ ทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่กล้อง Getty Image ที่ลั่นชัตเตอร์เก็บโมเมนต์และแฟชั่นสุดปังของเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังระดับโลก การกลับมาร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการปรากฏตัวบนพรมแดงเท่านั้น แต่หมุดหมายสำคัญคือการแสดงพลังและคุณค่าของผู้หญิงที่สามารถถ่ายทอดเสน่ห์ตามแบบฉบับ Global Asian Star สู่สายตาโลก
ซุปตาร์สาวมาพร้อมลุคสุดมั่น สวย เรียบหรู ในชุดเดรสสีขาวผ่าสูงสั่งตัดพิเศษจากเเบรนด์ BENT KAHINA ที่เรียบโก้ โดดเด่นด้วยซิลลูเอตต์เข้ารูปและดีเทลคัตเอาต์บริเวณช่วงเอวเว้า เผยความสง่างามในสไตล์โมเดิร์นมินิมัล สมมงแบรนด์อาวองต์การ์ดที่ผสานโลกอนาคตเข้ากับรากวัฒนธรรมแอฟริกาเหนือได้อย่างโดดเด่น ที่ก่อตั้งโดย Chaima Mennana และ Jora Frantzis สะท้อนหัวใจสำคัญของแบรนด์ ที่ต้องการปลดปล่อยผู้หญิงและวัฒนธรรมจากข้อจำกัดเดิม ๆ ตรงกับแนวคิดในการวางลุคปีนี้ของณิชาคือ “Sculpted Silent” โดยใช้สรีระและรูปร่างของผู้หญิงนำเสนอพลังของผู้หญิงและดีไซน์เนอร์เองก็เน้นในเรื่อง Empowerment Women คงความเรียบแต่ไม่ง่ายด้วยดีเทลที่น่าสนใจ แตกต่างจากกฏเกณฑ์งานพรมต่าง ๆ ที่เคยมีมา
ความเรียบโก้ของดีไซน์ชุดนี้ เว้าโค้งทิ้งตัวยาวลงมาตามแนวระนาบของแผ่นหลังช่วยส่งให้สไตลิ่งเครื่องประดับ High Jewerly ที่เปรียบเสมือนงานศิลปะชั้นสูงจาก Cartier คอลเลคชัน Sixième Sens Par Cartier โดดเด่นยิ่งขึ้น อีกทั้งสร้อยระย้าที่รับกับดีเทลด้านหลังของเดรส ไปจนถึงต่างหูที่ต่างรังสรรค์จากไวท์โกลด์ มรกต คริสตัลธรรมชาติ ออนิกซ์ และเพชรทั้งเซ็ต ช่วยคอมพลีตให้ลุคนี้สวยสตรองและทรงพลังแบบไร้ที่ติ ส่วนเมคอัพครั้งนี้มาในลุค Glowy Skin เน้นงานผิวสุขภาพดีตามแบบฉบับ L’Oréal Paris พร้อมใช้ความคมเข้มของลายเส้นอายไลเนอร์เพิ่มความคมให้กับดวงตาที่เลือกใช้อายเมคอัพโทนอุ่น ตัดกับความนุ่มนวลของโทนสีลิปสติก ก่อนคอมพลีตลุคนี้ด้วยการเกล้าผมขึ้นในสไตล์ที่ดูเป็นธรรมชาติแต่เนี้ยบกริบ ปล่อยปอยผมด้านหน้าเล็กน้อยเพื่อกรอบหน้าที่ดูอ่อนหวาน สวยลงตัวทุกองค์ประกอบ ส่งให้ณิชาสง่างาม โดดเด่น และเปล่งประกายท่ามกลางพรมแดงโลก