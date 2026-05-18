“ฮันโซฮี” ยังไม่รอด พรมแดงคานส์ไม่โดดเด่นโดนเปรียบเทียบ “ยุนอา”

การปรากฏตัวครั้งที่สองบนพรมแดงเมืองคานส์ของ “ฮันโซฮี” นางเอกสาวชื่อดังกลายเป็นประเด็นร้อนให้ชาวโซเชียลต้องพูดถึงเมื่อความงามของเธอถูกทำลายลงด้วยเมคอัพ, การแต่งตัว ทำให้ตากล้องไม่สนใจจะถ่ายรูปด้วย ก่อนโดนเปรียบเทียบ “ยุนอา SNSD” ที่ยังสวยใสเหมือนเดิม
ลุคเดินพรมแดงเมืองคานส์ของ ฮันโซฮี ได้ถูกวิจารณ์ไปทั่วเกาหลี ถึงการเลือกชุดที่ทำให้เธอดูไม่โดดเด่นอย่างที่ควรจะเป็น
ฮันโซฮี มาในชุดกางเกงและเบลเซอร์สั้นสีดำดูเท่และเรียบง่าย แต่ไม่ถูกจริตคนเกาหลีถึงขั้นบ่นอุบถึงสไตล์การเลือกชุดของเจ้าตัว รวมถึงสไตลิสต์ที่ปล่อยผ่านชุดนี้ให้เธอใส่ออกงาน
นอกจากนี้นกล้องความละเอียดสูงของ Getty Image มักจะทำให้เมคอัพเด่นชัด เมื่อ ฮันโซฮี เลือกแต่งหน้าสไตล์สายฝอ ที่แต่งตาเข้ม และติดขนตาหนา จึงทำให้หน้าดูทึบ หมองคล้ำ หน้าช้ำ และดูเหนื่อยล้า
ขณะเดียวกัน ฮันโซฮี ก็ถูกนำไปเปรียบเทียบกับ ยุนอา สมาชิกวง SNSD ที่ไปเดินพรมแดงคานส์ครั้งนี้ในฐานะตัวแทนของแบรนด์เครื่องประดับหรู
ซึ่งภาพของยุนอาใน Getty Image ถูกอัปโหลดถึง 73 รูป ขณะที่ ฮันโซฮี ถูกอัปโหลดไปเพียง 43 รูป บางคนถึงขั้นตำหนิช่างภาพที่ลำเอียงให้ความสำคัญกับศิลปินไม่เท่ากัน