เปิดประสบการณ์ ‘ThinkFest 2026 - Everybody Changes’ เทศกาล Creative Hopping ที่ชวนคนเมืองมาเดิน กิน ฟัง ชม ช็อป เวิร์กช็อป และค้นหาเวอร์ชันใหม่ของตัวเอง

กรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตพญาไท ร่วมกับ BrandThink และเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน เตรียมจัดงาน ‘ThinkFest 2026 - Everybody Changes’ เทศกาล Creative Hopping ที่จะชวนผู้คนออกมาเดินสำรวจย่านอารีย์ในมุมใหม่ ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2569 ณ ย่านอารีย์ กรุงเทพมหานคร
เทศกาล ‘ThinkFest 2026’ ไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นเพียงอีเวนต์เดินเที่ยว แต่คือการทดลองโมเดลใหม่ของการพัฒนาเมือง ผ่าน Creative Economy และ Soft Power โดยใช้อารีย์เป็นพื้นที่ต้นแบบที่ภาครัฐ เอกชน ครีเอเตอร์ ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น เข้ามาสร้างประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อทำให้อารีย์ไม่ใช่แค่ย่านคาเฟ่ ร้านอาหาร หรือที่ทำงานของคนเมือง แต่กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ที่ทุกซอยมีเรื่องเล่า ทุกพื้นที่มีประสบการณ์ และทุกการเดินคือโอกาสในการค้นพบสิ่งใหม่
รุจิรา อารินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า
“ThinkFest 2026 เป็นตัวอย่างของการทำให้เมือง ‘น่าอยู่’ และ ‘น่าเที่ยว’ ไปพร้อมกัน อารีย์มีเสน่ห์เฉพาะตัวจากการเป็นย่าน ที่ผสมผสานทั้งประวัติศาสตร์ ความคิด และวิถีชีวิตร่วมสมัย เป็นทั้งพื้นที่ที่มีรากของเรื่องราวการบ้านการเมืองไทย เป็นย่านเดินได้ มีธุรกิจท้องถิ่นที่แข็งแรง และที่น่ายินดีมากไปกว่านั้น คือการที่อารีย์มีคนรุ่นใหม่เข้ามาใช้พื้นที่สร้างกิจกรรม และตีความย่านนี้ ในรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง
งานนี้จึงไม่ใช่แค่การจัดกิจกรรม แต่เป็นการชวนทุกฝ่ายมาช่วยกันดึงศักยภาพของย่านออกมาให้เห็นชัดขึ้น ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเมือง และคุณภาพชีวิตของคนในย่าน
แนวคิดสำคัญของกรุงเทพมหานคร คือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มจาก ‘คนในพื้นที่’ เพราะไม่มีใครรู้จักรัก และผูกพันกับย่าน ของตัวเองได้มากไปกว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้นจริง ๆ
บทบาทของกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย จึงไม่ใช่การเข้าไปกำหนดว่าย่านควรเป็นอะไร แต่คือการเข้าไปสนับสนุน เชื่อมโยง และสร้างโอกาส เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดในแบบที่คนในย่านร่วมกันฝันและร่วมกันสร้าง สามารถเกิดขึ้นได้จริง
เพราะในที่สุดแล้ว ‘ย่าน’ จะสะท้อนตัวตนและบุคลิกของผู้คนที่อยู่ในย่านนั้น
และนั่นคือเหตุผลที่อารีย์ มีเอกลักษณ์เฉพาะของอารีย์ ที่ทำให้ผู้คนรู้จัก รู้สึก และตกหลุมรักในความเฉพาะตัวนี้”
ด้าน สายชล จังสมยา ผู้อำนวยการเขตพญาไท กล่าวเสริมว่า
“ในมุมมองของการบริหารจัดการเมือง ผมมีความเชื่อเสมอครับว่า การพัฒนาย่านสร้างสรรค์ ไม่สามารถเกิดขึ้นและประสบความสำเร็จได้จากนโยบายของภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยพลังของผู้คนในพื้นที่เป็นฟันเฟืองหลัก
อารีย์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ย่านที่พักอาศัย หรือเป็นแค่แหล่งรวมร้านอาหารชื่อดัง แต่สำหรับผม อารีย์คือ "ต้นแบบของ Community ที่มีชีวิต" เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่า เมื่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่าน รู้จัก รัก และผูกพันกับพื้นที่ของตนเอง พวกเขาจะสามารถร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นได้อย่างไร้ขีดจำกัด
บทบาทของสำนักงานเขตพญาไท จึงไม่ใช่การเข้าไปขีดเส้นกำหนดว่าอารีย์ควรจะเป็นแบบไหน แต่หน้าที่ของเราคือการเป็น "ผู้สนับสนุน" คอยเชื่อมโยง สร้างโอกาส และปลดล็อกศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้ภาพฝันที่คนในย่านอยากเห็น สามารถเกิดขึ้นได้จริง
งาน ThinkFest 2026 ที่เกิดขึ้นในวันนี้ จึงมีความหมายมากกว่าการจัดกิจกรรมหรืองานเทศกาลทั่วไป แต่เป็นเสมือนเวทีที่ช่วยดึงศักยภาพของคนในพื้นที่และผู้ประกอบการท้องถิ่นออกมาให้เด่นชัดขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และตอกย้ำให้เห็นว่า เราสามารถทำให้เมือง "น่าอยู่" สำหรับคนในพื้นที่ และ "น่าเที่ยว" สำหรับผู้มาเยือนไปพร้อม ๆ กันได้
เอกลักญ กรรณศรณ์ Managing Director จากBrandThink กล่าวว่า “บทบาทของ BrandThink ในฐานะCreative Business Company ต้องการทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมรัฐ เอกชน ครีเอเตอร์ และชุมชน เพื่อพิสูจน์ว่าโมเดลของการสร้าง Creative District ไม่ใช่แค่การสร้างคอนเทนท์หรือจัดอีเวนต์เป็นครั้งคราว แต่เป็นการใช้พลังของ Creator Ecosystem มาช่วยขับเคลื่อนเมือง สร้างโอกาสให้แบรนด์ และต่อยอดเศรษฐกิจของชุมชนได้พร้อมกัน
“คอนเซ็ปต์ Everybody Changes เกิดจากอินไซต์ของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ Gen Y และ Gen Z ที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิต หลายคนรู้สึกว่าตัวเองถูกกำหนดด้วยอัลกอริทึม ความคาดหวังของสังคม และสูตรสำเร็จที่บอกว่าต้องเก่งขึ้น เร็วขึ้น หรือเป็นอะไร บางอย่างตลอดเวลา ThinkFest2026 จึงอยากชวนทุกคนออกมา ‘เลือก’ ประสบการณ์ของตัวเองอีกครั้ง ผ่านรูปแบบ Self-Curated Experience ที่ผู้ร่วมงานสามารถ Hopping ไปตามสิ่งที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เพลง หนัง เวิร์กช็อป แฟชั่น ตลาดนัด หรือการเดินสำรวจซอกซอยอารีย์”
เตรียมพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจใน ThinkFest 2026
ThinkFest 2026 จะชวนทุกคนมา Creative Hopping ทั่วอารีย์ ผ่านกิจกรรมหลากหลายที่เลือกจอยได้ตามสไตล์ของตัวเอง ทั้งการเดินกิน ฟังเพลง ดูหนัง เวิร์กช็อป ช็อปแฟชั่นและสำรวจย่านในจังหวะที่สนุกขึ้น
● FOOD: พบกับ Sauce Tour ที่พาไปค้นหาร้านอาหารHidden Gems และร้านเด็ดในย่านอารีย์ ตั้งแต่โยเกิร์ตกรีก พิซซ่าร้านดัง เครปสมหวังขวัญใจคนอารีย์ ไปจนถึงเมนูสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนมื้อธรรมดาให้กลายเป็นประสบการณ์ใหม่ ของการรู้จักย่านนี้มากขึ้น พร้อมอีกหนึ่งสีสันอย่าง ‘เตี๋ยวป๊อก Clubbing’ ที่หยิบก๋วยเตี๋ยวป๊อกมาสร้างบรรยากาศใหม่ด้วย DJ Clubbing ให้กลายเป็นโมเมนต์ Hyper-Local ที่ถ่ายคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียได้ทันที
● MUSIC: เปลี่ยนอารีย์ยามค่ำให้เป็น Music District ผ่านคอนเสิร์ตหลากหลายรูปแบบบนพื้นที่ GUMP’s Ariโดยความร่วมมือกับค่ายเพลงชั้นนำ อาทิ GMM, LOVEiS และ What The Duck
● WORKSHOP: พบกับกิจกรรมที่ชวนทุกคนกลับมาสำรวจตัวเองในแบบสนุกและเข้าถึงง่าย เช่น Moody Universe ที่ชวนสำรวจ Mental Health ผ่านการเปิดตัวMoody Character ใหม่ และเวิร์กช็อปทำของฮีลใจในแบบของตัวเอง รวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปและ Talk Session ในพื้นที่ White Cloud ซอยอารีย์ 3
● CINEMA & CONTENT: สายหนังและสายคอนเทนต์จะได้พบกับ BrandThink Cinema ที่เตรียมเปิดตัวหนัง
อาทิ Tame เลี้ยงไม่เชื่อง, I’m not your ladyboy, อรุณกาล และสารคดีที่ใช้เวลาเก็บข้อมูลนานกว่า 30 ปี กับการเปิดตัวภาพยนตร์สารคดี ‘PARADOX’ ของวง ‘พาราดอกซ์’ พร้อมร่วมพูดคุยกับศิลปิน นักแสดงและผู้กำกับฯ
● FASHION & COMMUNITY: พบกับ ‘ตราหลาด’ ตลาดมีตรา by CheezeLooker ภายใต้แนวคิด ‘ของเปลี่ยนมือ คนเปลี่ยนมุมมอง ความสัมพันธ์ใหม่เริ่มขึ้น’ หยิบพลังของ Street Fashion Community มาสร้างตลาดนัดริมถนน ริมกำแพง และพื้นที่ต่างๆ ในอารีย์ให้กลายเป็นจุดนัดพบของคนมีสไตล์
● HOPPING: รู้จักอารีย์ให้ลึกขึ้นผ่านกิจกรรม Walk Ari by RollingRun ที่เปลี่ยนจาก Run Club มาเป็นการ‘เดินเล่นชมย่านอารีย์’ เพื่อให้ผู้คนได้มองเห็นรายละเอียดของย่านมากขึ้น ทั้งร้านเก่า ร้านใหม่Community Space จุดเช็กอิน และบรรยากาศของซอยที่หลายคนอาจเคยผ่าน แต่ไม่เคยหยุดมอง
ThinkFest 2026: จาก Creative Hopping สู่ Creative Business ที่แบรนด์เข้าใจคนได้ลึกกว่าเดิม
ในมุมของแบรนด์และนักการตลาด ‘ThinkFest 2026’ สะท้อนบทบาทใหม่ของเทศกาลสร้างสรรค์ในฐานะพื้นที่ทางธุรกิจที่ช่วยให้แบรนด์เข้าใจผู้บริโภคผ่านประสบการณ์จริง ไม่ใช่แค่ตัวเลข Reach หรือ Awareness แต่คือ Action พฤติกรรมการเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ความสนใจต่อครีเอเตอร์ การสนับสนุนสินค้าและบริการของแบรนด์พันธมิตรรวมถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับย่านและแบรนด์ที่เข้ามาร่วมสร้างประสบการณ์
เอกลักญ กล่าวเสริมว่า “งานนี้เปิดโอกาสให้แบรนด์ได้พบกับ ‘ตัวตนใหม่’ ของผู้บริโภค ผ่านพฤติกรรมจริงจากการ‘เลือก’ ว่าคนรุ่นใหม่สนใจอะไร ใช้เวลากับอะไร เลือกประสบการณ์แบบไหน และเชื่อมโยงกับแบรนด์อย่างไรเพราะผู้บริโภคทุกวันนี้ ไม่ได้เปลี่ยนแค่ช่องทางการเสพสื่อแต่เปลี่ยนวิธีนิยามตัวเอง เปลี่ยนความสนใจ และเปลี่ยนวิธีเลือกแบรนด์ที่อยากใช้ชีวิตด้วย ThinkFest 2026 จึงเป็นพื้นที่ที่แบรนด์จะได้เจอผู้คนในจังหวะที่เป็นธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่พวกเขาเลือกเอง ไม่ใช่การสื่อสารทางเดียว แต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ผ่านประสบการณ์จริง ช่วยให้แบรนด์เข้าใจผู้คนได้ลึกกว่าเดิม”
ThinkFest 2026 ตั้งเป้าที่จะเป็นมากกว่าเทศกาลประจำปีแต่เป็นโมเดลใหม่ของการพัฒนาเมืองที่สร้างผลลัพธ์ร่วมกันได้จริง ภาครัฐได้ขับเคลื่อนนโยบายเมืองเดินได้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เอกชนได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านประสบการณ์ที่มีความหมาย ส่วนชุมชนได้ประโยชน์จากทราฟฟิก เศรษฐกิจย่าน และความภาคภูมิใจในพื้นที่ของตัวเอง
“ความท้าทายของงานนี้คือการร้อยเรียงเป้าหมายที่แตกต่างให้กลายเป็นภาพเดียวกัน ภาครัฐมีนโยบาย เอกชนมีพลังในการ ขับเคลื่อนธุรกิจ และชุมชนมีจิตวิญญาณของพื้นที่ BrandThink อยากทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่เชื่อมทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อให้การปลุกอารีย์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่งานอีเวนต์ที่จบใน 3 วัน แต่เป็นจุดเริ่มต้นของมาตรฐานใหม่ในการพัฒนาเมือง ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน” เอกลักญ กล่าว
สำหรับใครที่อยากมาเป็นส่วนหนึ่งของ ThinkFest 2026 - Everybody Changes เตรียมปักหมุดอารีย์ไว้ให้ดี เพราะตลอด 3 วัน งานนี้จะมีทั้งโซนที่เปิดให้เข้ามาเดินเล่นได้แบบFree Zone และบางกิจกรรมพิเศษที่สงวนสำหรับผู้มี Ticketเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเส้นทาง Creative Hopping ร้านเด็ดในย่าน ไลน์อัปศิลปิน เวิร์กช็อป Talk Session ไปจนถึง Micro Cinema ที่จะทยอยปล่อยรายละเอียดให้ติดตามกันเรื่อยๆใครอยากจอยกิจกรรมไหน แนะนำให้เช็กตารางและสำรองบัตรล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ https://restspace.me/event?utm_source=ig แล้วมาเดิน กิน ฟัง ชม ช็อป และค้นหาเวอร์ชันใหม่ของตัวเองที่อารีย์ ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 21.00 น. ณ ย่านอารีย์ กรุงเทพมหานคร
#ThinkFest #Thinkเฟส #EverybodyChanges
#BrandThink #AriHopping #CreativeHopping
#Empowering #Diversity #PositiveImpact