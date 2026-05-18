“หนุ่ม กรรชัย” กอดปลอบประโลม “ทราย” แทนทุกคนที่รัก เจ้าตัวลั่นอยากจบต้องเท่าเทียม ชดเชย เสียงสั่นขอบคุณทุกกำลังใจ

กรณีเรื่องราวน่าหดหู่ “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” ออกมาแฉพี่ชาย “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” ล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งน้ำตา พร้อมเผยว่าถูกคุณแม่ฟ้องร้องเรียกทรัพย์สินที่คุณตายกให้คืน ซึ่งเป็นฟางเส้นสุดท้าย แม้ฝั่งพาย ได้ออกมาชี้แจงเรื่องละเมิด ไม่ทำเรื่องขยะแขยงกับน้องตัวเอง ถ้ามีอะไรแค่หยอกล้อเล่นกันประสาพี่น้อง จนทราย สก๊อต ต้องปล่อยคลิปเสียงแฉสะเทือน ฟากพายถูกมองว่าไม่จริงใจ เพราะให้ภรรยา “มายด์ ลภัสลัล” ออกหน้าให้แทนในหลายๆ ประเด็น ทราย สก๊อต เปิดใจผ่านรายการโหนกระแส วันที่ 18 พ.ค. มี “หนุ่ม กรรชัย” ดำเนินรายการ และ “ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู” ให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมาย ซึ่งตอนท้ายรายการ หนุ่ม กรรชัย ได้กอดทราย ปลอบประโลมแทนคนไทยที่รักเจ้าตัว
ทั้งหมดทั้งมวล ธงของทรายต้องการอะไร?
ทราย : ความยุติธรรมครับ ไม่ว่าจะออกมาเป็นเรื่องทรัพย์สิน เวลา การชดเชย มันไม่มีอะไรที่มันสามารถชดเชยชีวิตของเราที่เกิดมาได้ครับ 20 ปีมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะชดเชยครับ แต่มันสามารถจบได้ครับ
จบยังไง?
ทราย : ต้องคุยกันครับ แน่นอนทรายบล็อกพวกเขาบนไลน์หมดแล้ว ทรายไม่มีการคุยกับเขาโดยตรง แต่คุณเป็นคนรวย มีเลขาฯ มีผู้ช่วย ให้เขาติดต่อมาสิครับ แล้วเรามานั่งคุยกัน ถ้าเกิดกล้านะครับ
ทรายบอกพวกเขาเป็นคนรวย แล้วทรายล่ะ?
ทราย : ทรายเป็นคนปกติครับ ทรายใช้ชีวิตมาเป็นคนปกติ ทรายหาเงินเอง ทรายไม่เคยขอความช่วยเหลือเส้นสายอะไรในการทำงานอนุรักษ์เลยครับ งานมูลนิธิที่ทรายซื้อประกันให้เจ้าหน้าที่ ทรายก็ระดมเอง ทรายคุยกับซีพี ทรายได้เงินจากช้าง เราทำเองหมดครับ เราได้คนช่วยระดมทุนเรา เราไม่เคยขอความช่วยเหลือที่เกินสิ่งที่เราควรได้รับครับ ทรายคือคนปกติ แต่ทรายก็ยังเป็นหลานของคุณตาครับ
พร้อมคุย ให้เลขาฯ ติดต่อมา แล้วนัดไปคุย?
ทราย : ใช่ครับ
คิดว่าจะคุยแบบไหนที่มันจะจบ ส่วนของทรายก็เป็นของทราย เท่านั้นเลยแล้วแยกย้าย?
ทราย : ไม่ ส่วนที่เป็นของทรายมันคือความเท่าเทียมครับ แต่ทรายโดนกระทำ มันเลยมีการชดเชยด้วยครับ ที่ดินแน่นอนมันคือของทรายอยู่แล้วครับ แต่ถามจริงๆ ผมจะอยู่ในบ้านที่หัวหินในบ้านกับผู้ชายที่ข่มขืนเราเหรอครับ มันไม่ใช่
ไม่ว่าจะนามสกุล ที่ดิน หรืออะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับพี่ ขอไม่เกี่ยวดีกว่า?
ทราย : ใช่ครับ เพราะจริงๆ แล้วเขาไม่ได้สมควรเดินออกนอกบ้านตอนนี้ เขาควรอยู่ในคุกครับ เรื่องแบบนี้คือการทำร้าย ไม่ใช่เรื่องภายในครอบครัว จริงๆ ทรายไม่ชอบคำนั้นนะครับ เรื่องภายในครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นสถาบันที่อาจทำร้ายบุคคลภายในครับ เหตุผลที่หลายคนเจอเรื่องแบบทราย ฆ่าตัวตาย ออกมาไม่รอด ติดยา เพราะทุกคนผลักให้เป็นเรื่องภายในครอบครัว คุณเป็นมนุษย์ อย่ามองว่าเป็นเรื่องครอบครัว
มุมทรายที่พูดมาถูกต้องเลย หลังจากที่ทรายออกมาพูดในมุมที่ถูกกระทำ มันสะท้อนปัญหาสังคมครั้งใหญ่ มีบุคคลอื่นๆ ที่ถูกละเมิดในครอบครัวตัวเอง ได้ออกมาพูด บางคนอัดคลิปให้ญาติให้ยายได้ฟังว่าเขาโดนแบบนี้เหมือนกัน มันเหมือนปลดแฮกอย่างนึงว่ามีบุคคลที่ออกมาพูดแล้วนะ แล้วฉันจะอยู่ตรงนี้ได้ยังไง ทรายรู้เรื่องนี้ใช่มั้ย?
ทราย : รู้ครับ ในมุมของทราย คนที่โดนกระทำ เราจะอยู่ในโลกที่แปลก เพราะเรารู้ว่าภายในใจเราอะไรเกิดขึ้น แต่สังคมรอบนอกไม่ได้มองคนที่ทำร้ายเราเป็นฝ่ายทำร้ายเรา เขามองเป็นคนปกติ เราจะมีความรู้สึกสับสนกับความเป็นจริง หมายถึงว่าสิ่งที่เรารู้สึกในใจไม่ได้ปรากฏออกมาข้างนอก เราก็จะรู้สึกด้อยเพราะเราเป็นเหยื่อ ทั้งที่คนที่ทำเขาทำผิด เขาอ่อนแอกว่าเรา ไม่มีผู้หญิงหรือผู้ชายที่ไหนแข็งแรงพอจะทำร้ายเด็ก ตอนเราพูดออกมา มันปลดล็อก และคิดว่าหลายคนที่เจอแบบทราย อาจจะเข้าใจว่าการพูดมันปลดล็อก เพราะว่าเราเปลี่ยนความเป็นจริงของคนพวกนั้น เขาไม่ได้เป็นคนปกติ แต่เขาคือคนทำร้ายเรา มันคือสิ่งที่สะท้อนสิ่งที่เป็นภายในของเขาตามความเป็นจริง เมื่อก่อนถ้าทรายไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องพี่ชาย ทรายจะรู้สึกตัวเล็ก เป็นเหยื่อไม่ค่อยแข็งแรง เพราะว่าทำไม ถ้าเขาไม่ได้มีอิทธิพล ทำไมเราจะไม่พูด มันเหมือนเราเองไม่กล้าเป็นเสียงให้ตัวเอง เพราะเราวางว่าอิทธิพลของเขา เงินของเขาสำคัญมากกว่าจิตวิญญาณของเรา แต่ทรายอยู่ดีๆ มาถึงจุดที่ทรายรู้สึกว่าไม่ มันไม่สำคัญกว่า ชีวิตทรายสำคัญกว่า เสียงของทราย ใจของทราย สำคัญมากกว่าอิทธิพลหรือเงินครับ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทรายตัดสินใจแล้วว่าจะออกมาใช้ชีวิตคนเดียว?
ทราย : ทรายทำแบบนั้นมา 6 ปีแล้วครับ
ไม่กลับไปแล้ว?
ทราย : ไม่กลับไปแล้วครับ ไม่ใช่บ้านครับ ทรายเป็นผู้ชายคนนึงที่แฮปปี้มากกับชีวิตวัยผู้ใหญ่ ทรายไม่มีอะไรจะทบทวนได้เลยในวัยเด็กที่มีความสุขครับ
เข้าใจทรายอย่างนึงนะ ถ้าถามว่าวันนี้คุณแม่เดินมาคุยด้วย จูงมือทรายกลับเข้าไปอยู่ ขอโทษทุกอย่าง จบหมดทุกอย่าง ทรายกลับมั้ย เชื่อว่าทรายต้องมองว่าแล้วตัวพี่ล่ะ ก็จะเป็นประเด็นนี้อีก ถูกมั้ย?
ทราย : ไม่ครับ เด็กไม่มีวันลืมสิ่งที่แม่เขาทำในการปกป้องพี่ชาย ไล่เราออกจากบ้าน จ้างพี่เลี้ยงที่ข่มขืนเรากลับมา มันเป็นการหักหลังที่เกินคำบรรยายของคนที่เป็นพ่อแม่เราครับ เรารู้แล้ว ณ วันนั้นว่าเขาไม่ได้สนชีวิตเราแล้วครับ
ขอย้อนไปถามคำถามต้นรายการ อยู่ได้ยังไง บำบัดตัวเองยังไง แค่เป็นนักอนุรักษ์อย่างนี้เหรอ อกไม่แตกไปก่อน?
ทราย : ทรายไม่เคยจำกัดในมุมมองของทรายว่าคนที่รักเรามาจากที่ไหน ทรายไม่ได้มองว่าคนที่รักหรือดูแลเราต้องมาจากครอบครัวอย่างเดียว มันยังมีคนในประเทศนี้อีก 60 กว่าล้านคน ที่ให้ความใจดีกับทราย ให้ความอบอุ่นกับทราย ทรายไม่ได้มองเลยว่าคนที่รักเราต้องมาจากที่เดียวกับเรา หรือทำอาชีพเดียวกับเรา ทรายเชื่อว่าความรักและเจตนาดีมาจากทุกที่ได้ และทรายโชคดีมากที่ทรายเป็นคนเชื่อแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กครับ เพราะถ้าทรายไม่ได้เชื่อแบบนั้น วันนี้ทรายไม่มีจุดยืน และไม่มีตัวตนของตัวเองเลยครับ
เอาไงดีเรื่องคดีความ?
ทนายสายหยุด : น้องเขาก็พร้อมเจรจา ทรัพย์สินก็ตามสิทธิ์ของเขาที่คุณตาให้ไว้ เรื่องเยียวยาต้องเป็นครอบครัว ต้องถามน้องว่าต้องการให้เยียวยาอย่างไร เพราะพี่เขาก็พูดกึ่งรับข้อเท็จจริงบางอย่าง แค่ปฏิเสธว่าเขาก็แค่เด็กคนนึงเล่นไปเหมือนแกล้งน้อง เขาพยายามเบี่ยงเบนไปแบบนั้น
ทราย : 16 ไม่ใช่เด็กแล้วครับ
ทนายสายหยุด : ใช่ ยิ่งเรียนต่างชาติยิ่งโตกว่าเด็กไทย 15 ก็รู้เรื่องแล้ว อยู่ที่เขากล้ายอมรับผิดมั้ย กล้าเยียวยาขอโทษน้องหรือเปล่า
ทราย : มันไม่ใช่ความรู้สึกของคนที่โดนข่มขืนนะครับ ในวันที่เราหันไปหาความปลอดภัยในครอบครัว ไม่มีใครยื่นมาให้เราเลย ความรู้สึกที่เราเหมือนโดนทอดทิ้ง ทรายไม่รู้จะอธิบายให้คนอื่นฟังได้ยังไง เราโดนทิ้งครับ ทรายมองว่าตัวเองเป็นเด็กกำพร้านะ อยู่ตัวคนเดียว ทรายว่าเรื่องนี้ซีเรียสเท่ากับเรื่องที่ทรายโดนพี่ชายทำร้ายครับ
ผมคงลงลึกอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้ คงทำได้เท่านี้ ต้องกราบขออภัยด้วย จริงๆ แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่อยากทำนะ ผมคุยกับทรายตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว เพียงแต่ว่าผมยังติดเคสอยู่คือวันพฤหัสฯ กับวันศุกร์ ตอนแรกจะให้ทรายมาออกหน่วง วันพุธ แต่ตอนหลังโอเค ออกตอนนี้เลยแล้วกัน เพราะกสทช.ออกหนังสือเตือนมาแล้วต่างๆ นานา ผมยืนยันว่าเราทำภายใต้กรอบและข้อกำหนดของกสทช. สิ่งที่คุณทราย สก๊อตพูด เป็นมุมที่เขาอยากระบายในมุมของเขา?
ทราย : มุมที่มีหลักฐานนะครับ ขอเพิ่มตรงนั้นนะครับ ไม่ใช่ความรู้สึกที่เนรมิตมาจากตรงไหนนะครับ มีหลักฐานหมดครับ
อีกฝั่งมีหลักฐานอะไรก็เอาออกมา?
ทราย : แต่มันไม่มีไงครับ
แต่อยากให้เอาออกมานะถ้ามี เอาออกมาได้ ทำแล้วนะ หลายคนบอกว่าทำไมไม่ทำสักที ใจเย็นๆ รอช่วงเวลาหน่อย ผมมีเคสร้องมาเยอะมาก สุดท้ายขอเป็นตัวแทนของคนที่รักทรายทั่วประเทศที่กำลังดูรายการอยู่ เป็นกำลังใจให้นะ?
ทราย : ขอบคุณมากครับ
(กอดทราย) กอดนี้น่าจะปลอบประโลมทรายได้ดีที่สุด เป็นตัวแทนทุกคนที่รักทราย?
ทราย : ทรายขอขอบคุณ ทรายยังไม่มีโอกาสขอบคุณทุกคน ทรายอยากตอบทุกคนจริงๆ ครับ ทรายต้องเล่าว่าตั้งแต่ทรายพูดเรื่องนี้ออกมา มีเด็กคนนึงที่ทรายไม่นึกว่าจะได้กลับคืนมา เขากลับมาในชีวิตทรายแล้วครับ นั่นคือความเป็นเด็กที่เรานึกว่าเขาหายไปกับสิ่งที่เขาโดนกระทำจากพี่ชาย วันนี้ตั้งแต่ทรายพูดแล้วเขาได้กลับคืนมาครับ ทรายขอบคุณมากที่ทุกคนดูแลเด็กคนนี้นะครับ ทรายไปต่อได้ครับ (เสียงสั่นเครือ) และทรายอยากทำต่อ จะได้กลับมาทำหน้าที่ที่ทรายเกิดมาทำให้กับทุกคนครับ ขอบคุณมากครับ (ยกมือไหว้)
ผมพยายามคิด พยายามหามุม ถึงขั้นโทรไปปรึกษากสทช.ด้วยซ้ำว่าผมจำเป็นต้องทำ จะทำลักษณะแบบนี้ จะไม่ไปล้วงลึก ไม่ไปขืนใจซ้ำ ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ทราย?
ทราย : ขอบคุณครับ