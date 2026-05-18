“หมอโอ๊ค” นำ “สมิทธิ์ สกินแคร์” รุกตลาดกันแดดพรีเมียม เปิดตัว “SMITH TOTAL SUNSCREEN ESSENCE” นวัตกรรมกันแดดอัจฉริยะ 6X HYBRID UV FILTERS ปกป้องครอบคลุมด้วยคอนเซปต์ SHIELD & SHINE

สมิทธิ์ สกินแคร์ (SMITH SKINCARE) รุกตลาดกันแดดระดับพรีเมียม เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “SMITH TOTAL SUNSCREEN ESSENCE” ชูนวัตกรรมกันแดดอัจฉริยะ 6X HYBRID UV FILTERS สะท้อน และดูดซับรังสียูวีได้อย่างครอบคลุม ผสานการ “ปกป้อง” และ “บำรุง” ไว้ในหนึ่งเดียว ตอบโจทย์กลุ่มผิวแพ้ง่ายและไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ต้องเผชิญทั้งแสงแดด แสงสีฟ้า และ มลภาวะ PM 2.5 พร้อมจัดงาน Exclusive Launch ณ Vedana Wellbeing Event Space
การเปิดตัวในครั้งนี้ นายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล (หมอโอ๊ค) แห่ง Smith Prive' Aesthetique และ สมิทธิ์ สกินแคร์ (SMITH SKINCARE) นำเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด “Expert Care, Ultimate Protection” โดยใช้เทคโนโลยีสารสกัดพรีเมียมสร้างเกราะป้องกันผิวที่สมบูรณ์แบบ (Total Skin Barrier Support) มีจุดเด่นสำคัญคือนวัตกรรม 6X Hybrid UV Filters ที่รวมพลังสารกันแดด 6 ชนิด เพื่อประสิทธิภาพในการสะท้อนและดูดซับรังสี UVA, UVB, Blue Light และ Infrared ได้ครอบคลุม และยังมีเทคโนโลยี Infra’aging™ Defense ช่วยปกป้องคอลลาเจนในชั้นผิวจากการถูกทำลายด้วยความร้อนสะสม ยับยั้งต้นเหตุของริ้วรอยในระดับโมเลกุล
โดยผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาให้เป็นเนื้อเอสเซนส์สีชมพูอ่อน บางเบาซึมไว ช่วยปรับโทนผิวให้กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับเตรียมผิวพร้อมออกแดดโดยไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน (Non-Comedogenic) ปราศจากพาราเบน, มิเนอรัลออยล์, แอลกอฮอล์ ที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง และทยังตระหนักถึงความปลอดภัยต่อแนวประการัง (Coral Reef Safe) ปราศจากสารอันตรายต่อปะการัง
ภายในงานเปิดตัว หมอโอ๊ค และคุณพลอย ภัทรากร ตั้งศุภกุล หรือที่รู้จักกันในชื่อ ployptk นักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์สายเฮลตี้ร่วมพูดคุยเจาะลึกการปกป้องผิวจากแสงแดด ต่อด้วยกิจกรรม Mat Pilates & Sound Healing นำโดยคุณ พลอย ภัทรากร เพื่อเติมพลังความสดชื่นและสร้างสมดุลให้กับร่างกาย ปิดท้ายด้วยกิจกรรม DIY Poke Bowl เพื่อสุขภาพ
