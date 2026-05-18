“ทราย สก๊อต” ซัด “พาย” สกปรก เบี่ยงเรื่องข่มขืนให้เป็นทรัพย์สิน ขอดูการกระทำ “มายด์” พร้อมจบ ถ้ากล้ามาคุย?

“ทราย สก๊อต” ซัด สกปรก เบี่ยงเรื่องข่มขืนให้เป็นเรื่องทรัพย์สิน เผยเครียดที่สุดในชีวิต ถูกฆ่าจิตวิญญาณหลายครั้ง แต่จะไม่ใช่คนที่ทำร้ายได้อีกต่อไป บอกไม่กลัวตาย เพราะตายไปแล้ว 3 ครั้ง รับไม่โฟกัสดารากดไลก์ แต่มองเป็นบทเรียนดีๆ กับอำนาจที่เขามีและควรพิจารณา สะท้อนโฟกัสทรัพย์สินมากกว่าความถูกต้อง เผยไม่รู้สึกอะไรที่ “มายด์” ขอโทษ ขอดูการกระทำหน่อย จะช่วยเหลืออะไรให้เรื่องนี้มีความยุติธรรม ลั่นพร้อมจบ ถ้ากล้ามาคุยกัน ฟาด “พาย” จะให้เมียรับ?
เปิดทุกซอกใจผ่านรายการโหนกระแส สำหรับ “ทราย สิรณัฐ สก๊อต”ซึ่งทรายได้เผยถึงกรณีที่ “มายด์ ลภัสลัล” โพสต์ข้อความขอโทษและขอถอยห่างสามี “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต”พี่ชายที่ล่วงละเมิดทางเพศทราย รวมทั้งกรณีที่ดารากดไลก์โพสต์ของมายด์ สุดท้ายทัวร์ลง ต้องออกมาขอโทษทรายกันระนาว
คลิปเสียงที่ถูกเปิดออกมา ผมขอไม่เปิดซ้ำแล้วกัน ตอนนี้ความเป็นรูปเป็นร่างเกิดขึ้น ล่าสุดมีประเด็นที่เป็นกระแสสังคม คนไปกดไลก์ให้กำลังใจอีกฝั่งนึง ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ ทรายมองยังไง?
ทราย : วันที่พายเขาปล่อยคลิปผ่านบัญชีภรรยาเขา แก้ตัวครับ โชคดีทรายไม่ได้เห็น เนื่องจากออกตอนกลางคืน ตอนเช้าที่ทรายมาเห็นเป็นวันที่เครียดที่สุดในชีวิตทราย เป็นเพราะว่าคนอาจไม่ได้นึก แต่เราโดนเขาทำร้ายมาทั้งชีวิตครับ เราไม่นึกเลยว่าเขาจะออกมาหลอก พูดสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้คนฟัง ทำให้เราดูเหมือนคนบ้า เขาบอกเขาส่งเงินให้เราบำบัดจิต มันไม่ใช่เรื่องจริงเลย เขาบอกว่าเป็นแค่การเล่นระหว่างพี่ชาย พี่น้อง การที่จะข่มขืนคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องเล่นเลย เช้าวันนั้นเป็นวันที่ทรายเครียดที่สุด ทรายแทบลุกออกจากเตียงไม่ได้เลย เพราะรู้สึกว่าเรากำลังโดนเขาทำร้ายอีกแล้ว ต่อหน้าคนอื่นด้วย
ตอนนั้นทรายรู้เลย แค่คิดขยับนิ้วให้ตัดคลิปเสียง ใส่คำบรรยายให้คนเข้าใจว่าเราเจออะไร ทรายมีแรงสมาธิแค่นั้นแล้วกดปล่อย วันนั้นคือวันที่เครียดที่สุดในชีวิตทราย เหมือนร่างกายเราจำได้ การที่เราถูกทำร้ายจากคนๆ นั้น สิ่งที่เขาทำคือทำร้ายเรา ทรายโชคดีมากที่ทรายมีสติแค่แบบ..โอเค ปล่อยคลิป มันจบแค่นี้ ตอนนั้นทรายยังไม่ได้เห็นเรื่องดารา เห็นโน่นนี่นั่น แต่ทรายตกใจตอนเห็นทีหลังว่าแบบ...
เขาเอาเรื่องที่จริงๆ แล้วเกี่ยวกับการทำร้ายเด็กภายในครอบครัว การข่มขืนจากพี่ชายไปถึงน้องชาย เอามาทำให้เกี่ยวกับเรื่องที่ดิน มันมีแค่กิเลสในใจบางคนครับ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับความยุติธรรม กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทราย ไม่ได้เกี่ยวกับทรัพย์สิน แล้วการมาย่อยให้เกี่ยวกับทรัพย์สิน มันสกปรกมากเลยครับ ทำไมคุณไม่ตอบคำถามใหญ่ๆ มากกว่านั้น ผู้ชายคนนั้นเขาข่มขืนทราย มันคนละเรื่องกัน นี่คือเรื่องที่ใหญ่ที่สุด คือพิษที่ตามทรายมาทั้งชีวิตครับ ผมเชื่อว่าเหตุผลที่ฟ้อง เขาอยากให้เราเงียบด้วย
ตอนเด็กๆ เขาอาจขู่เราว่าถ้าเราทำผิด เขาจะไปฟ้องคุณตา แต่ในวันนี้คุณตาไม่อยู่ เขาเลยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการข่มขู่เรา ทรายโตขึ้นมาในบ้านแบบนั้นแล้ว ทรายรู้ว่าทรายไม่ยอมเป็นเหยื่อของอำนาจหรือการข่มขู่ของใครอีกแล้วครับ ทรายเป็นผู้ชายที่ว่ายน้ำข้ามทะเลนะครับ วันที่ทรายเห็นเขาปล่อยคลิปขอโทษ ทรายนึกกับตัวเองเลยว่าคุณอาจคิดว่าคุณทำร้ายเราได้อีกครั้งนึง แต่เราไม่ใช่ผู้ชายที่คุณทำร้ายได้อีกแล้ว แล้วทรายก็ปล่อยคลิปไปเลยครับ
ตอนนั้นกังวลใจมั้ย ตอนปล่อยคลิปออกมา จะมีผลทางกฎหมายกลับมา?
ทราย : ทรายพูดตรงๆ ว่าทรายไม่กลัวตายครับ สิ่งที่เขาทำกับเรา มันฆ่าจิตวิญญาณเราทิ้งหลายรอบแล้วครับ ตอนเราโดนไล่ออกจากบ้านเราก็รู้สึกว่าเราตายไปแล้ว ตอนพี่เขาข่มขืนเรา เราก็รู้สึกว่าเราตาย ตอนเขาจ้างพี่เลี้ยงเรากลับมา เราก็รู้สึกตายไปแล้วครับ ความตายเรื่องกฎหมายตอนนี้ทรายไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นแล้วครับ ทรายเกิดมาชีวิตเดียว แล้วทรายมีเจตนาจะปกป้องทรัพยากรของประเทศนี้ครับ ทรายจะไม่ให้ใคร ไม่ว่าเขามีเงิน มีอำนาจเยอะขนาดไหน มาขวางทางทรายในสิ่งที่ทรายต้องทำครับ ทรายเกิดมาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรประเทศนี้ครับ ไม่ได้เป็นเหยื่อของผู้ชายคนนึงที่วิปริตข่มขืนน้องชายเขาครับ หรือแม่ที่เห็นความสำคัญของชื่อเสียง แล้วของลูกชาย ปกป้องความเลวของผู้ชายอีกคนให้ ไม่ครับ ชีวิตทรายมีคุณค่ามากกว่านี้ จะลุกขึ้นมาพูดเพราะทรายรู้สึกว่าพรสวรรค์ที่ทรายเกิดมา ที่มีความหวัง ที่มีความสามารถทางด้านร่างกาย มันเป็นพรสวรรค์ของทราย ไม่ใช่ของพวกเขาครับ
ถ้าย้อนกลับไปช่วงเวลาที่ปล่อยคลิปออกมา มีคนพูดกันส่วนนึง ว่ามีเรื่องผิดข้อกฎหมายมั้ย?
ทนายสายหยุด : ตัวพี่ชายเขาพูดก่อนว่าเขาแค่เล่นกับน้อง เขาใช้คำแบบไม่มีอะไรเลย แค่หยอกล้อเล่นกันในวัยเด็ก ทางนี้เขาก็จะบอกว่าไม่ได้เล่น เล่นอะไร คุณทำแบบนี้ คุณข่มขืนก็ว่าไป เขาก็ต้องปล่อยออกไป เพราะพี่เขาบอกว่าแค่ล้อเล่นกับน้อง ทำไมน้องถึงมาพูดว่าพี่เขาละเมิดล่วงเกิน ทำนองนี้ ตามความหมายของทรายคือพี่ชายพยายามบิดเบือนหรือเปล่า การกระทำมันไม่ใช่การเล่น
ทราย : ทรายผิดหวังมากครับตอนเห็นคลิปนั้น เข้าใจเลยว่าครอบครัวเลือกฝ่ายไหน ทุกคนเลือกที่จะหลอก
ทนายสายหยุด : ทำเหมือนเหตุการณ์ไม่มีจริง
ทราย : แต่ทรายคาดเดาแล้วว่าเขาจะทำแบบนั้นครับ ทรายเลยอัดเทปไว้ครับ
ทรายเอ้ย เจออะไรมา อยู่ได้ยังไง?
ทราย : ทรายคิดว่าสักวันนึงมันต้องจบ และทรายคิดว่าต้องจบตอนนี้ครับ ทรายไม่อยากเสียเวลากับคนหรือเรื่องอะไรที่ไม่ได้มาจากความรักอีกแล้วครับ
กับคนอื่นๆ ที่มีการให้กำลังใจอีกฝั่งนึง มองยังไง เขาออกมาขอโทษทราย?
ทราย : (ถอนใจ) บางคนเขาถามทรายว่าทรายจะไปฟ้องร้องคนอื่นหรือเปล่า ที่เขาเอาเรื่องนี้ออกมานินทา ไม่ครับ เพราะประเทศเรามีปัญหาเรื่องกฎหมายที่ฟ้องเพื่อปิดปาก มันอาจไม่มีเหตุผล ทรายเคยโดนขู่เรื่องนี้มาแล้ว ทรายไม่มีทางเป็นบุคคลที่ใช้อำนาจทางกฎหมายมาข่มขู่คนอื่น ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูด คุณจะพูดอะไร ก็อยู่ที่การวิจัยและจรรยาบรรณของคุณแล้ว
วิจารณญาณ?
ทราย : ใช่ครับ สำหรับดาราที่เขากดไลก์ เอาจริงๆ ผมไม่ได้โฟกัสตรงนั้น เพราะผมโฟกัสแค่เพื่อนๆ กับคนที่เชียร์เราครับ แต่ทรายก็คิดว่าเป็นบทเรียนดีเกี่ยวกับอำนาจที่ดาราหลายคนเขามี ที่ควรพิจารณา คุณไม่สามารถคิดว่าเสียงคุณไม่มีน้ำหนักได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องซีเรียส ผมเข้าใจว่าการที่คุณเข้าไปกดไลก์เรื่องของที่ดิน แทนที่จะโฟกัสเรื่องซีเรียสมากกว่านั้นคือการข่มขืน มันก็สะท้อนให้เห็นว่า ณ ตอนนั้นเขาให้ความสำคัญกับเรื่องอะไร เรื่องทรัพย์สิน มากกว่าความถูกต้อง มันก็ต้องเป็นเรื่องที่เขาต้องไปพิจารณากันเองครับ
ล่าสุด คุณมายด์ออกมาโพสต์ขอโทษ บอกว่าไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนเลยเรื่องคลิปเสียง และให้กำลังใจทราย ขอถอยห่างจากสามีเพื่อทบทวนตัวเองและสภาพจิตใจ ขอบคุณที่อยู่ข้างทราย รู้สึกยังไงกับที่คุณมายด์ออกมาขอโทษอย่างจริงใจ?
ทราย : ขอตอบตรงๆ นะครับ ทรายไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลย ทรายขอดูจากการกระทำดีกว่า เรื่องแบบนี้มันพูดกันไม่ค่อยได้ ขอดูจากการกระทำหน่อย จะมีการช่วยเหลือให้เรื่องนี้มีความยุติธรรมหรือเปล่า มันต้องมีการพูดคุยกันครับ
แสดงว่าที่ทรายพูดแบบนี้ ไม่ได้ปิดโอกาสคุยกับมายด์?
ทราย : จริงๆ มันไม่ใช่ปัญหาที่มายด์เขาสร้างครับ เขาเป็นคนที่แต่งงานเข้ามา เขามีสิทธิ์ที่อาจจะไม่ได้รู้เรื่องนี้จริงๆ ไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะไปบอกว่าเขาทำแบบนั้น จากที่ทรายเดานะครับ คนที่ควรออกมารับผิดชอบคือพี่ชายกับแม่ครับ แล้วคนอื่นๆ ที่เป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวที่รู้เรื่องนี้หมด ซึ่งเป็นทุกคน เขาไม่ได้ทำอะไร หน้าที่ของเขาในฐานะที่เขาเป็นผู้ใหญ่ในสังคม ออกมารับผิดชอบอย่างจริงใจครับ เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สิน แต่เกี่ยวกับความยุติธรรม ทรัพย์สินแน่นอนเป็นส่วนนึงของความยุติธรรม เพราะมันคือสิทธิ์ของเรา เราเกิดมาในตระกูลแบบนี้ คุณตาเขาให้เราแบบนี้ แต่ชีวิตที่คุณตาเขาฝันไว้ให้ทรายมันไม่ได้เกิดขึ้นในนั้นจริงๆ เลย เพราะว่าเราไปอยู่ภาคใต้ เราไร้บ้าน เพราะเราถูกทำร้ายไงครับ
ทนายสายหยุด : คุณตาอยากให้เราอยู่ยังไง ตามความฝันของคุณตา
ทราย : เขาอยากให้เราอยู่แบบเด็กที่มีฐานะคนนึงครับ
ทรายหน้าตาโคตรเหมือนคุณตา?
ทราย : ครับ แต่ตอนนี้ทรายไม่ได้คิดถึงฐานะหรืออะไร ทรายรู้สึกว่ามันคือความยุติธรรมครับ จากนี้เราอยากเดินออก ไม่อยากยุ่งอะไรกันอีกแล้ว
ทรายคิดอย่างนั้นจริงๆ เรื่องนามสกุล?
ทราย : สก๊อตทรายก็ไม่อยากเป็นแล้วตอนนี้ เพราะทรายไม่อยากเกี่ยวข้องกับผู้ชายที่ทำร้ายเราครับ ทรายไม่อยากมีนามสกุลของพ่อที่รู้เรื่องทุกอย่างแล้วก็ไม่ทำอะไรครับ ตอนนี้ทรายคิดว่าทรายอยากเปลี่ยนนามสกุลทรายเป็นสมุทรครับ เขาเป็นสิ่งที่ดูแลเรามาตลอด เราก็อยากอยู่กับเขาทั้งชีวิตครับ ทรายคิดว่าถ้าชื่อทรายเป็น ทราย สมุทร มันอิสระดีครับ และนี่คือสิ่งที่ทรายอยากได้มากที่สุดในชีวิต คือความอิสระครับ ปลอดจากคนพวกนี้ ปลอดจากเรื่องนี้ ปลอดจากตระกูลนี้ครับ
ดวงตาทรายบ่งบอกความรู้สึกของทรายทุกเรื่อง พอบอกว่าเปลี่ยนชื่อเป็นทราย สมุทร ดวงตาทรายมันยิ้ม แต่พอทรายไปพูดอีกเรื่องนึง ตาทรายก็เปลี่ยนไปเลย มีคนเคยบอกมั้ยตาทรายแบบจะบอกความรู้สึกของทรายทุกเรื่องเลย?
ทราย : ทรายถือว่าทรายโชคดี เพราะว่าหลายๆ สิ่งที่เราเจอมา สิ่งที่ยากที่สุดคือมันง่ายที่จะเจอเรื่องยากแบบนี้ แล้วติดใจเราไปตลอดชีวิต แต่ทรายเป็นคนที่รู้ว่าความรัก น้ำตา ความสุขของเรา มันคือประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์ ทุกเรื่องที่ทรายเจอมา ทรายพยายามเลี้ยงให้ตัวเองยังมีความจริงใจ ความสัมพันธ์กับความรู้สึกตัวเอง ไม่ว่าจะเศร้าหรือทุกข์ขนาดไหน เพราะทรายรู้สึกว่าเราไม่ควรโยนหัวใจเราทิ้งเพราะการกระทำของครอบครัวหรือผู้ชายคนนึงครับ
สุดท้ายแล้วต้องเจรจา ด้วยเราที่เป็นคนนอก เราจะไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร วันนี้เราฟังในมุมทรายมุมเดียว มุมคุณแม่ มุมพี่ชายเรายังไม่ได้ฟัง คุณแม่อาจมีเหตุผลของท่าน เราตอบไม่ได้ แต่อันนี้เราฟังจากทรายมาแล้วว่ามันมีเหตุให้เขารู้สึกแบบนี้ๆ จริงๆ ตอนนี้สังคมจับตามองแล้วว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ตัวพี่ชายเองสังคมก็รอฟังอยู่ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง เอายังไง ทรายไม่ปิดโอกาสพูดคุยกัน พูดถึงคุณมายด์ คุณมายด์ก็เป็นคนนอก เข้ามาแต่งงาน ปัญหานี้อยู่ที่การกระทำ ไม่ใช่แค่คำพูดหรือเขียนเฉยๆ?
ทราย : หรือจะให้ภรรยารับน้ำหนักของสิ่งที่คุณทำครับ