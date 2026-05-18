“ทราย สก๊อต” กร้าว! ขอออกจากตระกูลภิรมย์ภักดี แฉที่ดินย่านเอกมัย อีกแปลงที่แม่ฟ้อง? ท้าออกมาโต้ ต้องมีหลักฐานนะ!

“ทราย สก๊อต” กร้าวขอออกจากตระกูลภิรมย์ภักดี แฉครอบครัวพยายามขายที่คุณตาย่านเอกมัย ยกให้ 9 คน รวมทั้งตนด้วย ถ้าขายได้ ได้คนละ 130 ล้าน ท้าถ้าใครอยากงัด ต้องหาหลักฐานมาด้วย เพราะตนมีทุกอย่าง
ออกรายการโหนกระแส เปิดใจหมดเปลือก ตอนหนึ่ง “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” ได้เผยถึงเรื่องที่ดินย่านเอกมัย ซึ่งเป็นบ้าน คุณตาจำนงค์ ภิรมย์ภักดี โดยคุณตายกให้คนในครอบครัว 9 คน รวมทั้งตนด้วย ซึ่งทรายเผยว่าประมาณ 2 ปีก่อน ครอบครัวพยายามขายที่ดินตรงนี้ แต่ต้องโอนสิทธิ์การรับเงินส่วนของตนให้คุณแม่ ซึ่งตนเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เซ็นมอบสิทธิ์ดังกล่าว ในรายการทรายประกาศกร้าวขอออกจากตระกูลภิรมย์ภักดี
“อยากเล่าว่าจริงๆ มีอีกเรื่องนึง ที่เป็นต้นตอการฟ้องรอบนี้ เพราะคนอาจไม่ทราบ แต่คดีที่เขาฟ้องมา เขาอยากได้ที่ดินสองแปลงครับ แปลงนึงคือที่ที่กรุงเทพฯ ที่เป็นบ้านคุณตา ที่ตรงนี้อยู่แถวเอกมัย ผู้ถือกรรมสิทธิ์ 9 คน คือทราย น้าๆ ป้าๆ ญาติ ตอนนี้ครอบครัวทรายครัว ประมาณ 2 ปีที่แล้ว พยายามขายที่ดินตรงนี้ แต่ในการทำสัญญาที่จะขาย เขาอยากให้เราโอนสิทธิ์การรับเงินส่วนของเราให้กับแม่ ผู้ใหญ่เขาจะรับเงินอย่างเดียว แล้วทรายเป็นคนเดียวที่ไม่ยอมโอนสิทธิ์ให้คุณแม่ นี่คือที่ดินอีกอันที่เขาอยากได้ ที่ดินนี้ราคาคนนึงถ้าเกิดขายได้ 1 ใน 9 จะได้ประมาณ 130 กว่าล้านครับ ซึ่งทรายคือคนเดียวที่ไม่ได้เซ็นมอบสิทธิ์ให้คุณแม่ แต่หลานๆ คนอื่นเซ็นสิทธิ์ให้แม่เขา ทรายไม่ได้เซ็นให้ เพราะมันคือสิทธิ์ของเราครับ นี่คือที่ดินสองแปลงที่เขาอยากได้ในคดีนี้ เขาใส่ชื่อทราย ราวๆ เดียวกันกับที่บ้านหัวหินที่คุณตามอบให้ครับ”
หนุ่ม กรรชัย เผยว่า คุณแม่หรือ “พาย สุนิษฐ์” หรือคนอื่นที่มีชื่อตรงนี้ สามารถชี้แจงได้นะ ในมุมข้อเท็จจริง ใช่หรือไม่ใช่ อันนี้เกิดจากความรู้สึกและสิ่งที่ทรายเขายืนยันในมุมของเขาว่ามันเป็นแบบนี้ ถ้าไม่ใช่ข้อเท็จจริง จะเป็นทางไหน ก็ให้พีอาร์ส่งมาก็ได้ ว่าข้อเท็จจริงในมุมคุณเป็นอย่างไร งานนี้ทรายเผยต่อว่า
“แต่ทรายแนะนำว่าถ้าจะโต้ข้อเท็จจริง เอาหลักฐานมาด้วยนะครับ เพราะทุกอย่างที่ทรายพูดวันนี้มีหลักฐานหมดครับ เอกสารสัญญาที่จะมอบสิทธิ์ขายที่ดินให้กับแม่ ทรายก็มีอยู่ ไม่ว่าจะพูดอะไร เอาหลักฐานมาด้วยครับ ทรายมีคลิป มีเสียงอัดของคนอื่นๆ ที่เก็บกดทรายมาทั้งชีวิตครับ มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ผู้ชายคนนึงต้องเจอมา 20 กว่าปี ทรายเชื่อว่าคุณก็รู้ตัวดีว่าคุณทำอะไรมาบ้าง จะพูดอะไรกับสื่อก็เอาหลักฐานมาด้วย”
หนุ่ม กรรชัยถามเคยคิดเปลี่ยนนามสกุลมั้ย ทรายตอบว่า “คิดครับ ทรายไม่เคยเกิดมาเป็นภิรมย์ภักดีครับ ทรายเป็นสก๊อตครับ ทรายไม่เคยเกิดมาเป็นภิรมย์ภักดีครับ ทรายเป็นสก๊อตครับ (ไม่อยากอยู่ในตระกูลนั้น?) ทรายแค่รู้ว่าทรายคือนักอนุรักษ์ทะเล นักอนุรักษ์ธรรมชาติ คนที่ชอบทำงานช่วยเหลือคนอื่นครับ ทรายเกิดมาแค่ตัวตน เดี๋ยวเราก็ตายไป แค่นี้ครับ เรื่องตระกูล เรื่องเงิน ทรัพย์สิน มันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์เราเกิดมาด้วยครับ เรามาแค่นี้ครับ (จะบอกว่าทรายคือ ทราย สก๊อต ไม่อยากอยู่ในตระกูลคุณแม่?) ใช่ครับ ทรายแค่อยากได้รับความยุติธรรม ซึ่งมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว มันคือ 20 ปีของผู้ชายคนนึง ไม่ว่าคุณมีเงิน มีอำนาจเยอะขนาดไหน คุณไม่มีสิทธิ์ขโมยวัยเด็กของผู้ชายคนนึงครับ แต่ต่อจากนี้ ผมขอเดินออกแล้วครับ”