“นิชคุณ” เตรียมเสิร์ฟความฟิน Meet & Greet สุดเอ็กซ์คลูซีฟในงาน KDAY Bangkok 2026

กระทบไหล่ “นิชคุณ” ในงาน KDay Bangkok 2026 ยกทัพ K-Lifestyle บุกสยามพารากอน! “KDAY 2026” นิทรรศการป๊อปอัพสุดชิคที่รวม แฟชั่น บิวตี้ และอาหารเกาหลีแบบครบจบในงานเดียว 23-24 พ.ค.นี้
เตรียมตัวให้พร้อมรับแรงกระแทกจากกระแสเกาหลีฟีเวอร์อีกครั้ง! เมื่อ มูลนิธิแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศของเกาหลี (KOFICE) ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (MCST) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ยกงาน เอ็กซ์โปใหญ่ยึดพื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ จัดงาน “2026 K-Brand Convergence Event-KDAY Bangkok” หรือ “KDAY” สุดยอดอีเวนต์แห่งปีที่รวบรวมเอาไลฟ์สไตล์เกาหลีแบบครบเครื่องที่เรียกได้ว่า “lens of the Korean Wave (Hallyu)” ซึ่งเป็นกระแสเกาหลีฟีเวอร์ไปทั่วโลก
ในงานนี้คนไทยจะได้สัมผัสความเป็นเกาหลีได้ลึกขึ้นไปอีกขั้น ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น K-Fashion: Design Hanbok และ K-Food อาหารเกาหลีสูตรต้นตำรับทั้งหลาย รวมทั้ง K- Beauty ที่ขาดไม่ได้เลยของเกาหลี เครื่องสำอางแบรนด์ดังต่างๆ ของเกาหลี พร้อมพบกับศิลปินสตาร์ขวัญใจคนไทยตลอดกาล “นิชคุณ หรเวชกุล” (วง 2PM) ที่มาร่วมเป็นศิลปินที่เปิดประสบการณ์ และเตรียมสร้างสีสันให้ผู้ร่วมงานในอีเวนต์นี้ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2569 ณ NEX HALL ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน (เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน)
ชวนคุณมาสัมผัส “K-Lifestyle” ในรูปแบบ Interactive ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์! KDAY ขอพาคุณก้าวข้ามกรอบนิทรรศการแบบเดิมๆ สู่พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจที่ออกแบบมาให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ภายใต้ธีมหลักของปีนี้คือ “K-Fashion: Design Hanbok” (ร่วมจัดโดย KCDF) ซึ่งนำเสนอการผสมผสานเสน่ห์ของชุดฮันบกแบบดั้งเดิมเข้ากับความสตรีท และโมเดิร์นของยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว
ภายในงาน ผู้เข้าชมจะได้สนุกไปกับ 8 โซนเอ็กซ์คลูซีฟ เริ่มตั้งแต่จุด “Smartphone Unlock” ไปจนถึงการค้นหาสไตล์ของตัวเองในโซน “My K-Mood” โดยมีแบรนด์ดังระดับท็อปจากเกาหลีบินลัดฟ้ามาร่วมสร้างประสบการณ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น K-Fashion สายแฟชั่น อัปเดตเทรนด์กับ A-LAND และ Lifework, K-Beauty สายบิวตี้ สัมผัสไอเทมเด็ดจาก JMsolution, Medipeel และ ADDICT, K-Food สายกิน ฟินกับรสชาติออริจินัลจาก CJ Bibigo และ Nongshim, K-Lifestyle สายไลฟ์สไตล์ ของแต่งบ้าน และเครื่องใช้ดีไซน์เก๋จาก Geochang Yugi และ SEOLLAB
ไฮไลต์ที่ห้ามพลาด เวิร์กชอปสุดจึ้ง และ โอกาสกระทบไหล่ “นิชคุณ” งานนี้จัดเต็มกิจกรรมให้ได้ลองทำจริง ทั้งตู้ลองเสื้อผ้าเสมือนจริง (AI Virtual Fitting), จุดถ่ายเซลฟี่สติกเกอร์บิวตี้แบบ AR รวมถึงคลาสเวิร์กชอปสุดเลิศ เช่น Style Build Up คลาสสไตลิ่งชุดฮันบกประยุกต์ โดย คุณอีฮเยมี (Hyemi Lee) ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ฮันบกโมเดิร์นชื่อดัง, Touch Up คลาสสอนแต่งหน้าสไตล์ K-Beauty โดยครีเอเตอร์สายบิวตี้ Queen Solmi, Color-Tea Blending เวิร์กชอปเบลนด์ชาดอกไม้ดั้งเดิมของเกาหลี โดยทีมาสเตอร์ คุณพัคชินยอง (Shinyoung Park)
พลาดไม่ได้กับไฮไลต์สำคัญในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม เวลา 16.00 น.-17.30 น. เตรียมพบกับ Meet & Greet สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ “นิชคุณ” ที่จะมาร่วมพูดคุยแชร์มุมมองในหัวข้อ “K-Lifestyle and Modern Hanbok Design” พร้อมกิจกรรม Hi-Bye และถ่ายภาพร่วมกับแฟนๆ อย่างใกล้ชิดที่เวที K-Mood Switch Stage
มาร่วมสัมผัสอินเนอร์ความเป็นเกาหลีในแบบเต็มอิ่มได้ที่งาน KDAY Bangkok 2026 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2569 เวลา 11.00 น.-19.00 น. ณ NEX HALL สยามพารากอน เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย! ติดตามภาพบรรยากาศ และไฮไลต์ของงานแบบเรียลไทม์ได้ทาง Instagram: @kday_thailand และ YouTube: @kday_global