"ไอยู" น้ำตาคลอ ขอโทษแฟน ๆ หลัง “Perfect Crown” เจอดราม่าการแสดง-บิดเบือนประวัติศาสตร์

ไอยูกลั้นน้ำตาไม่อยู่ ระหว่างพูดคุยกับแฟนคลับในงานแฟนสกรีนนิงซีรีส์ “Perfect Crown” พร้อมยอมรับคำวิจารณ์เรื่องการแสดงและกล่าวขอโทษที่ทำให้หลายคนผิดหวัง ขณะที่ซีรีส์กำลังเผชิญกระแสถกเถียงหนักเรื่องความผิดพลาดด้านประวัติศาสตร์จนทีมงานต้องออกแถลงการณ์ขออภัยอย่างเป็นทางการ
ไอยู นักร้องและนักแสดงชื่อดังชาวเกาหลีใต้ ถึงกับหลั่งน้ำตาระหว่างงานแฟนสกรีนนิงของซีรีส์เรื่อง “Perfect Crown” หลังผลงานดังกล่าวถูกวิจารณ์อย่างหนักทั้งในเรื่องการแสดงของนักแสดงนำ รวมถึงประเด็นบิดเบือนประวัติศาสตร์ที่กลายเป็นดราม่าร้อนในโลกออนไลน์เกาหลีใต้ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ซึ่งตรงกับวันเกิดของไอยู นักแสดงสาวได้เช่าโรงภาพยนตร์ภายใน CGV Yongsan I-Park Mall กรุงโซล เพื่อจัดกิจกรรมพบปะแฟนคลับ พร้อมร่วมชมตอนจบของซีรีส์ โดยเธอยังได้บริจาคเงินจำนวนมากในโอกาสพิเศษดังกล่าวอีกด้วย
ภายหลังการฉายจบ ไอยูได้เปิดใจถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากระหว่างการออกอากาศของซีรีส์ โดยกล่าวว่า ช่วงนี้เธอกำลังเตรียมอัลบั้มใหม่และในขณะเดียวกันซีรีส์ก็กำลังใกล้จบ ทำให้เธอคิดกับตัวเองมากขึ้นว่า จำเป็นต้องทำให้ดีกว่านี้และต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำมากขึ้นกว่าเดิม
เธอยังพูดถึงเสียงวิจารณ์ที่เกิดขึ้นต่อฝีมือการแสดงของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาว่า หากเธอทำให้แฟน ๆ ผิดหวัง หรือแสดงออกมาได้ไม่ดีพอ นั่นถือเป็นความผิดของเธอเองทั้งหมด
แม้แฟนคลับภายในงานจะตะโกนตอบกลับว่า “ไม่จริง” เพื่อให้กำลังใจ แต่ไอยูกลับกล่าวตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า “มันเป็นความจริงค่ะ” พร้อมยืนยันว่าเธอจะรับผิดชอบต่อคำวิจารณ์เหล่านั้น และพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อให้เป็นศิลปินที่แฟน ๆ ภาคภูมิใจได้
นักแสดงสาวยังเผยอีกว่า ช่วงหลังมานี้เธอคิดหลายอย่างอยู่ตลอด และเชื่อว่าหากตัวเองทำได้ดีกว่านี้ หลายเรื่องอาจไม่จบลงแบบนี้ พร้อมสัญญาว่าจะทำงานหนักยิ่งกว่าเดิม เพราะเธอได้รับความรักจากแฟน ๆ มากมาย และไม่อยากปล่อยให้ทุกช่วงเวลาต้องสูญเปล่า
ไอยูกล่าวขอบคุณแฟนคลับที่ยังคงสนับสนุนเธอ แม้ตัวเองจะยังมีข้อบกพร่องอีกหลายด้าน พร้อมบอกว่า ทุกคำพูดจากแฟน ๆ ล้วนมีเหตุผล และเป็นสิ่งที่เธอจำเป็นต้องรับฟัง หากมีจุดไหนที่ยังทำได้ไม่ดี เธอก็อยากให้แฟน ๆ ช่วยตักเตือนต่อไป
ตลอดช่วงการพูดคุย ไอยูมีน้ำเสียงสั่นเครือและพยายามกลั้นน้ำตา ก่อนจะร้องไห้ออกมาในช่วงท้าย พร้อมกล่าวว่า เธอรักแฟน ๆ ทุกคน และอยากแสดงด้านที่ดีกว่านี้ให้ทุกคนเห็น แต่ก็รู้สึกเสียใจที่ยังทำได้ไม่ดีพอ ก่อนโค้งคำนับผู้ชมในงานอย่างสุภาพ
ซีรีส์ “Perfect Crown” ซึ่งออกอากาศทางช่อง MBC ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึง 16 พฤษภาคม ถูกจับตามองในฐานะหนึ่งในซีรีส์ฟอร์มใหญ่แห่งปี แต่กลับเผชิญเสียงวิจารณ์ตั้งแต่สัปดาห์แรก หลังไอยูและพระเอก บยอนอูซอก ถูกตั้งคำถามเรื่องคุณภาพการแสดง
อย่างไรก็ตาม กระแสต่อต้านยิ่งรุนแรงขึ้นในช่วงท้ายของเรื่อง เมื่อผู้ชมจำนวนมากออกมาวิพากษ์วิจารณ์ความไม่ถูกต้องด้านประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะฉากพิธีราชาภิเษกในตอนที่ 11 ซึ่งตัวละครขุนนางตะโกนคำว่า “ชอนเซ” แทน “มันเซ” ที่สื่อถึงเอกราชของชาติ ขณะที่ “ชอนเซ” ถูกมองว่าเป็นคำที่ใช้ในรัฐประเทศราชภายใต้อาณาจักรใหญ่
นอกจากนี้ ยังมีการวิจารณ์เรื่องเครื่องแต่งกายขององค์ชายเอียน ซึ่งสวม “กูรยูมยองกวาน” มงกุฎพิธีการที่ historically ใช้โดยเจ้าแคว้นภายใต้จักรพรรดิ รวมถึงฉากพิธีชงชาที่ถูกมองว่ามีกลิ่นอายจีนมากเกินไป
ภายหลังเสียงวิจารณ์ลุกลาม ทีมผู้ผลิตซีรีส์ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม โดยระบุว่า ขอน้อมรับคำวิจารณ์จากผู้ชมเกี่ยวกับการสร้างโลกสมมติและความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์ พร้อมยอมรับว่า ทีมงานตรวจสอบพัฒนาการของธรรมเนียมราชสำนักโชซอนไม่ละเอียดเพียงพอ
ทีมงานยังระบุว่า แม้ “Perfect Crown” จะเป็นทั้งซีรีส์โรแมนติกและงานแนวประวัติศาสตร์สมมติ แต่พวกเขาควรระมัดระวังมากกว่านี้ในการผสมผสานโลกสมมติกับบริบททางประวัติศาสตร์จริง พร้อมยอมรับว่าการตรวจสอบรายละเอียดของโลกในเรื่องยังไม่รอบคอบเพียงพอ
ผู้ผลิตยังประกาศว่า จะมีการแก้ไขเสียงพากย์และคำบรรยายในฉากที่เป็นปัญหา สำหรับการรีรัน เวอร์ชัน VOD และการสตรีมผ่านแพลตฟอร์ม OTT ในอนาคต โดยซีรีส์ปิดฉากด้วยเรตติงสูงสุดที่ 13.8%
อย่างไรก็ตาม แม้ไอยูจะออกมาพูดทั้งน้ำตาต่อหน้าแฟนคลับ แต่ชาวเน็ตเกาหลีจำนวนไม่น้อยยังคงวิจารณ์เธออย่างต่อเนื่อง โดยมองว่าเธอควรออกมาขอโทษต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการ มากกว่าพูดเฉพาะในงานแฟนมีต ขณะเดียวกัน บยอนอูซอก พระเอกของเรื่อง ก็ถูกวิจารณ์เช่นกัน หลังยังคงเงียบต่อประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นทั้งหมด