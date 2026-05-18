"ฟ่านปิงปิง" เข้าพบกษัตริย์มาเลเซีย เยือนพระราชวังยะโฮร์ พร้อมตระเวนชิมสะเต๊ะดังที่มะละกา

ฟ่านปิงปิง นักแสดงหญิงชื่อดังของจีน เข้าพบสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอิบราฮิมแห่งมาเลเซีย ระหว่างเดินสายโปรโมตภาพยนตร์เรื่องใหม่ในมาเลเซีย พร้อมสร้างเสียงฮือฮาหลังแวะกิน “สะเต๊ะจิ้มหม้อ” เมนูขึ้นชื่อของมะละกา และบอกแฟน ๆ แบบติดตลกว่า อย่าทำร้านดังเกินไป เพราะยังอยากมีโต๊ะประจำในอนาคต
ฟ่านปิงปิง นักแสดงหญิงชื่อดังชาวจีน วัย 44 ปี ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอิบราฮิม สุลต่านอิสกันดาร์ แห่งมาเลเซีย ที่พระราชวังในรัฐยะโฮร์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา ระหว่างเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อโปรโมตภาพยนตร์เรื่องใหม่ “Mother Bhumi”
ภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นผลงานที่มีฉากหลังอยู่ในมาเลเซียช่วงทศวรรษ 1990 และถ่ายทำในรัฐเกดะห์ โดยผู้กำกับ ฉงเคียตอัน ก็เป็นชาวเกดะห์เช่นกัน
ในโพสต์บนโซเชียลมีเดียของสุลต่านอิบราฮิม มีภาพของฟ่านปิงปิงและผู้กำกับยืนเคียงข้างพระองค์ พร้อมถือโปสเตอร์ภาพยนตร์ที่มีลายเซ็น โดยโปสเตอร์ของฟ่านปิงปิงมีข้อความเขียนว่า “ขอให้สุขภาพแข็งแรง มีความสุข และเปี่ยมด้วยความรื่นรมย์ตลอดไป”
ในการเข้าพบครั้งนี้ ยังมี หว่องคิวซุน โปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์ รวมถึง เจอร์ซีย์ ฉง ผู้จัดการส่วนตัวของฟ่านปิงปิง ซึ่งเป็นชาวยะโฮร์ เข้าร่วมด้วย
ระหว่างการเดินทางครั้งนี้ ฟ่านปิงปิงยังได้พบปะแฟน ๆ ใน 5 รัฐของมาเลเซีย ได้แก่ กัวลาลัมเปอร์ ยะโฮร์ มะละกา ปีนัง และเกดะห์
หนึ่งในช่วงที่ได้รับความสนใจจากแฟน ๆ คือการที่เธอแวะไปกิน “สะเต๊ะจิ้มหม้อ” หรือ Satay Celup เมนูดังประจำเมืองมะละกา โดยเธอบอกว่า “ยังไงก็ต้องกลับมากินอีก” สร้างความเอ็นดูให้แฟนคลับจำนวนมาก
สะเต๊ะจิ้มหม้อเป็นอาหารขึ้นชื่อของมาเลเซีย ลักษณะคล้ายสุกี้ โดยใช้เนื้อสัตว์และผักเสียบไม้ นำไปจุ่มในหม้อน้ำซอสสะเต๊ะร้อน ๆ
ฟ่านปิงปิงยังพูดติดตลกกับแฟน ๆ ว่า อย่าทำให้ร้านที่เธอไปกิน “ดังเกินไป” เพราะเธอยังอยากมีโต๊ะประจำเวลามาเยือนครั้งหน้า
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ฟ่านปิงปิงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมาเลเซียมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2024 เธอได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐมะละกา
สถิติจากรัฐบาลรัฐมะละการะบุว่า ภายในเดือนกรกฎาคม 2024 มะละกามีนักท่องเที่ยวมากกว่า 8.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นถึง 84.55% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2023
ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2025 ฟ่านปิงปิงยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Darjah Pangkuan Seri Melaka (DPSM) จากผลงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว จนได้รับคำนำหน้าว่า “ดาโต๊ะ”
ด้าน อับ ราอูฟ ยูโซห์ มุขมนตรีรัฐมะละกา เคยกล่าวชื่นชมว่า ฟ่านปิงปิงมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้เป็นที่รู้จักในระดับโลก และทางการมาเลเซียรู้สึกซาบซึ้งต่อความพยายามของเธออย่างมาก