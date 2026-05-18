“ส้มเช้ง สามช่า” เปิดใจทั้งน้ำตา สูญ 16 ล้าน! ลั่นไม่เคยแบมือขอเงิน “เท่ง เถิดเทิง”

“ส้มเช้ง สามช่า” เปิดใจทั้งน้ำตา ดื้อทำธุรกิจ สูญเงิน 16 ล้าน ต้องปิดร้านก๋วยเตี๋ยว แถมโดนโกงเงิน โต้คนซ้ำเติมหาเงินทำหน้า เผยไม่เคยแบมือขอเงิน “เท่ง เถิดเทิง” สักบาท ก่อนเผยความภูมิใจ “น้องคิม” ลูกสาวคว้าปริญญาโทจากอังกฤษ หวังลูกสาวได้สามีฝรั่งสานฝันตัวเอง
“ส้มเช้ง สามช่า” ขอเปิดใจ หลังต้องปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเซ่นพิษเศรษฐกิจ ประกาศขอรับงานรีวิวทุกชนิดเพื่อหาเงินมาลงทุน แต่กลับถูกคนบางกลุ่มซ้ำเติมว่าหาเงินไปทำหน้า วันนี้ควงลูกสาวคนเล็ก “น้องคิม” เล่าความภูมิใจ เรียนจบป.โทที่อังกฤษ ผ่านทางรายการ คุยแซ่บshow ช่อง One31 ที่มี “ดีเจพุฒ พุฒิชัย” และ “เป๊กกี้ ศรีธัญญา” เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
ล่าสุดน้องคิมจบป.โทที่อังกฤษ สาขาอะไร?
คิม : ดิจิทัลมาเก็ตติ้งค่ะ
ไปต่อปริญญาโทกี่ปี?
คิม : ประมาณปีครึ่งค่ะ
พี่ส้มภูมิใจ?
ส้มเช้ง : สุด เราเด็กต่างจังหวัด เรียนน้อย ลูกไปเรียนถึงต่างประเทศ เรารู้สึกดีใจกับเขาด้วย
คิม : ต่อยอดความฝันให้แม่ค่ะ แม่อยากได้แฟนอังกฤษ อยากได้แฟนฝรั่ง
ส้มเช้ง : ไม่ใช่ความรู้เหรอ
คิม : แม่เฉลยเขาไปเถอะ (หัวเราะ)
พี่ส้มอยากมีแฟนเป็นคนอังกฤษ?
ส้มเช้ง : ใช่ แม่ไม่ได้ไป ส่งลูกไปแทน (หัวเราะ)
ความฝันของแม่สำเร็จมั้ย?
คิม : ไม่สำเร็จค่ะ ตอนนี้ส่งแม่ไปอเมริกาสิ้นปีแทน
ส้มเช้ง : ส่งไปหาผัว (หัวเราะ)
กลับมานานหรือยัง?
คิม : จะสองเดือนแล้วค่ะ
แพลนอะไรไว้อยู่ไทย?
คิม : คิมมีสมัครแอร์ฯ ไว้ค่ะ จริงๆ อยากช่วยแม่ทำคอนเทนต์ยูทูปให้ได้เหมือนเดิม เขามีเรื่องเครียดด้วย ก็อยากหาแบรนด์ทำกับพี่ส่าวค่ะ
แต่เบื้องต้นอยากเป็นแอร์โฮสเตส เพราะอะไร?
คิม : จริงๆ เป็นความฝันตั้งแต่เด็กแล้ว แม่พาไปเที่ยว แล้วรู้สึกว่าแอร์ฯ เขาหน้าตาดีกันเนอะ เราก็หน้าตาไม่แย่ เราเป็นได้นี่
แม่ไม่อยากให้เป็น?
ส้มเช้ง : อยากให้เป็น แต่ไปเรียนอังกฤษมาได้ภาษา อยากให้ไปเป็นแอร์ฯ ต่างประเทศ ไปโน่นไปนี่ ไปกาตาร์ แต่น้องบอกว่าไม่ใช่ อยากเป็นแอร์ที่ประเทศไทย
คิม : ก็ได้ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศมา รู้สึกว่าชอบตัวเองตอนอยู่ที่ไทยมากที่สุดแล้ว ก็เลยอยากหาสายการบินที่ไทยมากกว่า จะได้อยู่ใกล้แม่ด้วย
ช่วงไปเรียนปริญญาโท ลองไปใช้ชีวิตที่เมืองนอก ไม่ชอบหรือยังไง?
คิม : มันไม่ถือว่าไม่ชอบ แต่รู้สึกว่าอยู่ไทยสบายใจกว่าเยอะมาก ทุกอย่างสะดวกกว่า คิมเลือกอาหารการกินเป็นหลัก ฉะนั้นอยู่ไทยเหมาะกับตัวคิมมากที่สุด
ส้มเช้ง : คิมกินเก่ง อาหารไทยได้หมดเลย ส้มตำ ยำ ลาบ น้ำพริก
ตอนไปเรียนป.โทที่โน่น ทำอาหารกินเองมั้ย?
คิม : ทำค่ะ แต่ให้คนอื่นทำให้ (หัวเราะ)
ช่วงไปเรียนป.โทที่อังกฤษ นอกจากเรียนไปทำพาร์ทไทม์ด้วย?
คิม : ใช่ค่ะ ทำสองที่ ตอนแรกคิมไปไล่ถ่ายรูปตามเอาท์เลตให้เขา อย่างที่สองคือทำที่ร้านอาหารไทย
แม่ว้าวมาก อยู่บ้านไม้กวาดไม่เคยจับ อยู่โน่นไปล้างจ้าง?
ส้มเช้ง : เราเลี้ยงมา ลูกคนเล็กเนอะ เขาเกิดมาค่อนข้างสบาย มีแม่บ้าน เขาเลยไม่ต้องทำอะไรเลย พอเขาส่งรูปมาเราตกใจ เจ้าของร้านบอกคุณส้ม ต่อไปคุณส้มสบายแล้วนะ ไล่แม่บ้านออกเลย ตอนนี้คิมทำเป็นหมดแล้ว เราช็อกเลย ลูกกูทำได้ขนาดนี้เหรอ (หัวเราะ) ภูมิใจค่ะ ได้หน่อยเดียว กลับมาก็ไม่เห็นทำเหมือนเดิม
พอไปอยู่ต่างประเทศ ต้องช่วยเหลือตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไปอยู่ที่ร้านอาหารเป็นยังไงบ้าง?
คิม : มันสนุกมาก มันเป็นอะไรใหม่ๆ มาก หนูได้ลองคุยกับชาวต่างชาติมากขึ้น ได้เสิร์ฟอาหาร ได้รู้จักเมนูอาหารมากกว่าเดิม สนุกเลย ได้กวาดบ้าน ถูบ้าน
ส้มเช้ง : ทำไมเธอไม่เอาความสนุกมาทำที่บ้านบ้างล่ะ
คิม : อันนั้นได้เงิน (หัวเราะ) หนูได้เจอสังคมดีๆ จากร้านอาหารเยอะมากค่ะ ถ้าแม่ให้เงิน หนูทำได้นะ (หัวเราะ)
ทำพาร์ทไทม์ชั่วโมงเท่าไหร่?
คิม : ชม.ละ 500-600 ประมาณนี้ค่ะ ทำวันนึง 6 ชม.ค่ะ
ส้มเช้ง : 3 พัน แม่ให้วันละ 300 ได้เลย
อยู่โน่นไม่เคยขอเงินค่าขนมแม่เลย?
คิม : มีบ้างค่ะ ถ้าเกิดว่าหนูเหนื่อยจากการทำงาน มีวีกที่พักแล้วขอแม่
ส้มเช้ง : เราแพลนให้เรียบร้อยแล้วว่าที่ส่งไปเรียน มีเงินก้อนนี้นะ ให้เขาเมเนทเอง ตอนหลังไม่พอ โทรมาขอ นี่ก็โวยไป แล้วก็ส่งไปอยู่ดี
พอกลับมาไทย ยังไม่ได้มีงาน แต่ไม่ได้ขอเงินคุณแม่?
คิม : ขอพี่สาวแทนค่ะ
ไปอยู่อังกฤษกับใคร?
คิม : อยู่คนเดียวค่ะ ไม่เหงา เพราะเพื่อนคนไทยเต็มไปหมดเลย
ก่อนคิมไปเรียนป.โทที่อังกฤษ พี่ส้มเป็นห่วงหนักมาก?
ส้มเช้ง : เขาเป็นลูกคนเล็ก แล้วคิมเป็นคนติดบ้านมาก คิมไม่ไปไหนเลย อยู่บ้านอย่างเดียว หิวก็ออกมากิน กินเสร็จเข้าห้อง
อินโทรเวิร์ตเหรอ?
ส้มเช้ง : แบบนั้นเลย
คิม : จริงๆ ไม่อินโทรเวิร์ตค่ะ คิมแค่ขี้เกียจ (หัวเราะ)
ส้มเช้ง : ไม่เที่ยวด้วย เราก็คิดว่าลูกฉันโลกจะกว้างกว่านี้มั้ย พอเขาบอกจะไปเรียนอังกฤษ โอ้โห ไปเลยลูก อะไรส่งลูกได้เต็มที่เลย ตอนแรกเป็นห่วงมาก อย่างน้อยตอนได้คุยกัน คิมอยู่ได้เหรอคนเดียว จะไปเรียนได้เหรอ ก็ส่งไปเรียนภาษาก่อน กลับมาบอกว่าแม่ หนูได้ ก็ไปสอบเรียบร้อย พอไปส่ง เห็นที่พักอีก ไปดูไปอยู่กับเขา 10 กว่าวัน แต่ตอนเราจะกลับ เราเห็นแล้วว่าห้องพักใหญ่โอเค สบาย แต่จะมีปัญหา ตอนเขาเลิกเรียน ประมาณ 6 โมง อังกฤษมันมืดแล้ว ลูกต้องเดินข้ามถนน มันค่อนข้างเปลี่ยว ก็โทรหา เราแพลนเวลาลูกเลิกเรียนแล้วก็โทรไป วันไหนโทรไปแล้วไม่รับ จะโทรอยู่นั่นแหละ แล้วส่งสติ๊กเกอร์ ไม่รับสักที ไม่ตอบกลับสักที ลูกตอบกลับผ่านไปสักประมาณ 3-4 ชม. แม่ หนูหลับอยู่
ที่เรียนกับที่พักค่อนข้างไกล มีเหตุการณ์อะไรน่ากลัว?
คิม : มีบ้างค่ะ ช่วงรอบัสกลับหอ มีคนเดินมาถามว่าสนใจโอเพ่นรีเลชั่นชิพมั้ย หนูรีบเดินเลยค่ะ น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่คบได้หลายคน
ส้มเช้ง : หน้าตาเป็นไงลูก
คิม : น่ากลัวค่ะ หนูอยู่คนเดียว หนูถ่ายคลิปแล้วเดินหนีมาเลย
อีกเรื่องที่พี่ส้มห่วง คิมเรียนคลาสเดียวกับอดีตคู่หู แฟนเก่า?
ส้มเช้ง : คู่หูเขาเป็นผู้หญิง ลูกแนะนำมาคือเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงน่ารัก แล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขา เริ่มซอยผมสั้น เราเข้าใจแล้ว ลูกคบคนนี้ ตั้งแต่โตเป็นสาวเลย คนเดียว กี่ปีนะ
คิม : ประมาณ 6 ปีค่ะ
ส้มเช้ง : เห็นความน่ารักของเขาสองคน เทคแคร์ ดูแลกัน แล้ววันนึงลูกบอกเขามีคนอื่น ลูกก็ร้องไห้ เราก็ปลอบลูก ถ้าเขาไม่เห็นความดีของลูกก็อย่าไปสนใจเลย ทำใจเนอะ คนเรามันไม่ใช่เนื้อคู่กัน ความฝันของเราคือวันใดลูกไปเรียนต่างประเทศ ลูกฉันจะได้แฟนฝรั่ง ฉันจะได้หลานตาสีฟ้า คิดไปต่างๆ นานา แต่นี่ปัญหาคือต้องบินไปเรียนด้วยกัน แต่ก่อนเรียนมีปัญหา แล้วเลิกกัน
ตอนแรกแพลนไปต่อโทด้วยกัน สุดท้ายเลิกกันซะก่อน?
คิม : ใช่
ส้มเช้ง : แล้วที่พีกไปกว่านั้น คิมไปสอบติดเรียบร้อยแล้ว จะบิน อีกคนสอบไม่ติด นี่ก็รออยู่กี่เดือน
คิม : ช่วงก.ย. ถึง ม.ค.
ส้มเช้ง : ตอนนั้นเริ่มระหองระแหง แต่นี่รักเขา ก็รอ แต่ทุกอย่างแพลนไปแล้ว ก็ต้องช้าไปอีก แต่ก็เข้าใจลูก รอก็รอ สุดท้ายแล้ว รอ เลิก
เขาสอบติดมั้ย?
คิม : ติดค่ะ เรียนอยู่คลาสเดียวกัน หนูไม่อึดอัด หนูรู้สึกว่าหนูเต็มที่กับความสัมพันธ์นี้ไปแล้ว เลยไม่รู้สึกเสียดายอะไรเลย อาจเหลือแค่ความเสียใจ ความเศร้าเท่านั้นเองค่ะ ก่อนไปอินกับครอบครัว อินกับเพื่อน เพราะเขาเป็นฝ่ายให้กำลังใจเราดีมากๆ หนูร้องไห้ก็มากล่อมจนหนูหลับเลย แม่ก็จะไลน์มาถามว่าวันนี้เจอเขาหรือเปล่า เป็นยังไงบ้าง
ใช้เวลานานมั้ยกว่าจะมูฟออน?
คิม : จนเรียนจบเลยค่ะ เพราะยังต้องเจอกันทุกวันๆ มันไม่ได้ใช้เวลาลองอยู่ด้วยตัวเองสักครั้ง ก็นั่นแหละค่ะ ใช้เวลาปีครึ่ง
ส้มเช้ง : แอบแย็บถามว่าเป็นยังไงบ้าง เขาบอกว่าแม่ หนูโอเคตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วนะ เราก็โอเค โล่งใจ
ระหว่างนั้นเราโสด เป็นสาวไทย ก็ป๊อบปูลาร์ในหนุ่มต่างชาติ?
คิม : มีหนุ่มรัสเซียค่ะ วาเลนไทน์เขาทักมาถามว่าอยากได้ดอกไม้มั้ย เพื่อนก็บอกว่าก็เอาสิ จะได้ถ่ายคอนเทนต์ด้วย หนูก็โอเค เอามาให้ เขาบอกขอขึ้นห้องได้มั้ย หนูบอกว่าไม่ได้ เขากลับไปก็รีบบอกแม่ แล้วตลกมาก ดอกไม้ดอกเดียว ขอขึ้นห้องเลย (หัวเราะ)
คิมชอบชาวต่างชาติมั้ย สเปกมั้ย?
คิม : จริงๆ ชาวต่างชาติก็หล่อนะคะ หน้าตาดีทั้งนั้นเลย แต่หนูไม่ชอบ รู้สึกว่าด้วยลักษณะนิสัย เคาท์เจอร์ต่างกัน เวลาเล่นมุกไปเขาไม่เก็ต ชอบคนไทยมากกว่า
ส้มเช้ง : ผิดหวัง ชีวิตจะมีคู่ ทำไมต้องเล่นมุกหรือไง
คิม : เขาไม่เก็ตเราไงแม่
ส้มเช้ง : ไม่เก็ตก็ไม่เป็นไร ชีวิตคู่ไม่ต้องเล่นมุกกันทุกวันลูก
คิม : มันต้องเล่น หนูชอบไร้สาระ
ส้มเช้ง : แม่ผิดหวังมาก เพราะอย่างที่บอกอยากได้หลานตาสีฟ้า เขาบอกเขาเปิดใจกับความรักไม่ได้จำกัดว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย พอมีผู้ชายมาจีบเรามีความหวังเลย
ดันลูกไม่ได้ ทำไมไม่ดันตัวเอง?
ส้มเช้ง : นี่ไง เขาบอกว่าเจ้าของร้าน พี่ตุ้ม เขาบอก แม่ เขาวัยเดียวกับแม่เลยนะ กลุ่มเพื่อนเขาได้ผัวฝรั่ง 70 ทุกคนเลยแม่ แม่มาแม่ได้เลย แม่เข้าก๊วนนี้ได้เลย พี่ตุ้มเขามีก๊วนเพื่อนสามีของเขา
สนใจมั้ย อายุ 70 หมดเลย?
ส้มเช้ง : ก็ได้อยู่นะ (หัวเราะ)
ช่วงคิมกลับมาอยู่ไทยสองเดือน พี่ส้มน้อยใจ คิมไม่ค่อยได้กลับมาหาพี่ส้ม?
ส้มเช้ง : เห็นหน้าสองครั้ง มาแว็บๆ ด้วย ลูกอยู่โน่นเราคิดถึงอยู่แล้ว พอลูกมาถึงเมืองไทยปุ๊บไปกินปิ้งย่าง หมูกระทะก่อนเลย วันนั้นก็ไม่ได้เจอกัน ก็ผ่านไป จนเข้าอาทิตย์ที่สอง ก็มาเจอกัน เจอได้แค่แป๊บเดียว เรายังโหยหาลูก เรานอยด์ บางอารมณ์ก็อยากข่มอารมณ์ให้ดีๆ ก็โทรหาเขา ก็ถามว่าตกลงกลับจากอังกฤษหรือยัง ฉันไม่เห็นหน้าเธอเลย เขาบอกแม่ว่างวันไหน เดี๋ยวหนูเข้าไป ก็หายไปอีก จนกระทั่งเพิ่งได้มาเจอกัน
ช่วงนี้ยิ่งนอยด์ สถานการณ์ไม่ค่อยดี ทุกอย่างติดขัดไปหมด?
ส้มเช้ง : พี่มีความดื้ออยู่ในตัว ตั้งแต่ไม่ได้อยู่บริษัท ออกมาปุ๊บ เขาบอกว่าชีวิตแม่พอแล้ว แม่ต้องหยุด ต้องเที่ยว แม่หาความสุขอย่างเดียว แม่อยากไปไหน แม่ไปเลย ทั้งสองคน ลูกเชียร์แบบนี้ แต่พี่ดื้อ พี่อยากทำโน่นทำนี่ พี่เป็นคนขยันคนนึง เห็นช่องทางทำมาหากิน ก็น่าจะได้ เงินจะงอกเงยขึ้นมา พี่มีเงินอยู่ก้อนนึงไว้ทำธุรกิจ ก็เอามาลง แต่พอลงก็ไม่เป็นอย่างที่เราหวัง ก็ขาดทุน หายร่อยหรอไป ก็เจอโปรเจกต์นึงก็เอาไปลง อันนี้แหละ ก็ลงไปเยอะ สรุปคือละลาย
ล่าสุดคือร้านก๋วยเตี๋ยว?
ส้มเช้ง : ใช่ แล้วมีอีกตัวนึงซึ่งไม่ได้ออกสื่อ เป็นอีกธุรกิจนึง เราก็ไว้ใจคนมากเกินไป ตัวนี้ก็หมด ละลายเลย
ช่วงที่หนักสุดๆ ถึงแม้ไม่ได้เจอหน้าคิม มีโทรไปร้องไห้กับลูก?
คิม : จริงๆ วันนั้นแม่โทรหาพี่สาว พี่หยกค่ะ พี่หยกก็รีบโทรตามเลย ว่าแม่ไม่ยอมกลับบ้าน ไปนั่งอยู่ร้านอาหาร ก็เลยรีบไป จนรู้เรื่องว่าแม่เครียด แม่เขาไม่ค่อยบอกหนูค่ะ เขาบอกพี่หยก หนูไม่รู้เรื่องอะไรเลย พอมารู้ทีหลัง ก็รู้สึก...(ร้องไห้) ยากจัง หนูช่วยแม่ไม่ได้เลย
ให้กำลังใจแม่ยังไง?
ส้มเช้ง : เขากอดก่อน แล้วก็ร้องไห้ หยกก็ร้องไห้ แล้วบอกว่าแม่รู้มั้ย ทุกครั้งที่แม่โทรไปแล้วเสียงแม่เหนื่อยมาก หนูไม่มีความสุขเลย (ร้องไห้) คนที่เหนื่อยมากกว่าแม่คือหนู หนูเครียด (ร้องไห้) หนูไม่อยากได้ยินเสียงแม่ที่เหนื่อยแบบนี้ (ร้องไห้) หนูอยากได้ยินเสียงหัวเราะของแม่ พี่รู้สึกว่าพี่ผิดมาก พี่ทำให้ลูกเสียใจ ร้องไห้ กอดเขาแล้วบอกว่าแม่ขอโทษ เราไม่รู้ว่าลูกเซนซิทีฟ หยกเคยมีภาวะซึมเศร้า หยกต้องกินยา ทุกอย่างเริ่มดีขึ้น เหมือนอย่างที่บอก เขาไม่อยากให้เราทำอะไรแล้ว แม่สบายแล้วนะ ไม่ต้องลำบากก็สามารถมีชีวิตมีความสุขได้แล้ว แม่ก็โทษตัวเอง เป็นเพราะแม่ดื้อ แม่โกรธตัวเอง เขาบอกแม่ไม่ต้องโกรธหรอก เมื่อก่อนเราก็ไม่เคยมี เรากลับไปอยู่บ้านเช่าก็ได้ เมื่อก่อนเราอยู่บ้านเช่านี่ เราก็บอกว่าไม่ถึงขนาดนั้น ทรัพย์สมบัติเรายังมี เราไม่ได้ขายทรัพย์สมบัติอะไรเลยสักอย่าง เขาก็บอกคนแย่กว่าเรามีตั้งเยอะ แล้วทำไมแม่ต้องเอาเสียงเศร้าๆ มาฝากหนู ก็เลยขอโทษเขา สัญญาว่าโอเค แม่ไม่คิดแล้ว แม่ไม่ทำแล้ว มันจมปลักกับความคิดตัวเอง โทษตัวเอง
เวลามีอะไรไม่ได้ตามที่หวังก็จะเล่าให้ลูกสาวคนโตฟัง แต่กับคิมไม่ค่อยเล่าให้เขาฟังเพราะอะไร?
ส้มเช้ง : อาจจะอยู่กับหยกตลอด มีอะไรก็โทรหาหยกตลอด หยกจะมีความเป็นผู้ใหญ่ หยกเหมือนเป็นแม่อีกคนของคิมเลย ถ้าเกิดอะไรขึ้น พี่จะเล่าให้หยกฟัง หยกก็จะไปซัปพอร์ตตัวน้องอีกที เราก็เลยเหมือนสนิทกับหยกมากกว่า แต่รักลูกเท่ากัน คิดว่าหยกมีความเป็นผู้ใหญ่ รับเรื่องของเราได้ ไม่อยากให้เล็กๆ น้อยๆ ให้ลูกรับรู้แล้วไม่สบายใจ
พอคิมรู้ว่าแม่ไม่ค่อยสบายใจ เศร้าแค่ไหน?
คิม : เศร้าค่ะ หนูกลายเป็นคนใช้ชีวิตปกติอยู่คนเดียว ไม่ได้รับรู้เรื่องเครียดๆ ของที่บ้านเลย (ร้องไห้) ถ้าหนูรู้ หนูอาจใช้ชีวิตระวังกว่านี้ ไม่ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายขนาดนี้ค่ะ พี่หยกจะมีความสุขยังไม่กล้ามีเลย แต่หนูมีความสุขทุกวัน (ร้องไห้)
หลังจากนี้คุณแม่สามารถเล่าให้คิมฟังได้มั้ย?
คิม : ได้ค่ะ แม่บอกหนูได้นะ หนูไม่ชอบมารู้ทีหลังแบบนี้เลย หนูห่วงแม่ค่ะ ตอนที่รู้เรื่องก็ช็อก แม่กับพี่หยกนั่งร้องไห้ หนูแบบ เกิดอะไรขึ้น หนูไม่เคยรู้ดีเทลขนาดนั้นเลย แต่ตอนนี้แค่รู้สึกว่าทุกอย่างมีทางออกหมดแล้วค่ะ เหลือแค่แม่มูฟออน ใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้ว แม่ไม่จมปลัก
ส้มเช้ง : แค่ความรู้สึกเท่านั้นเอง
ร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนจะมาดี เกิดอะไรขึ้น?
ส้มเช้ง : ก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าเศรษฐกิจไม่ดี โน่นนี่นั่น ร้านใหญ่เกินไป ลูกน้องเยอะเกินไป แบกภาระไว้เยอะเกินไป จนเกินกว่าเราจะแบกได้ ตอนนั้นเรามีทุนอยู่สบายๆ เราซัปพอร์ตวันละหมื่นสองหมื่นเราไม่สนใจเลย อยากให้ลูกน้องอยู่ แต่พอมันร่วงทุกอย่างสะสม ยิ่งอีกธุรกิจนึงที่เราไปลงแล้วมันสะดุด มาคิดต่อเดือนเราจ่ายหลายแสนมาก ที่เราต้องจ่ายแบบนี้ เป็นโดมิโน่เลย
ร้านก๋วยเตี๋ยวขาดทุนประมาณไหน?
ส้มเช้ง : เอาชัดๆ เลยมากกว่า 3 เดือนเข้าเนื้อตลอด 6 หลัก เยอะเลย
รวมตัวเลขในการทำธุรกิจที่ไม่สำเร็จไป สักเท่าไหร่?
ส้มเช้ง : 16 ล้าน ทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวและอีกธุรกิจ
มันผิดพลาดตรงไหน?
ส้มเช้ง : อีกธุรกิจนึง เราเชื่อใจคนมากเกินไป
โดนโกง?
ส้มเช้ง : ประมาณนั้น เป็นเรื่องการลงทุน
ก็เลยกระทบกับร้านก๋วยเตี๋ยว ตอนมาโปรโมตร้านก๋วยเตี๋ยวกับน้องหยก ตอนนั้นขายดีมาก?
ส้มเช้ง : ขายดีมาก อันดับหนึ่งคนที่ไป ต้องกินไส้ทอด เป็นสูตรซิกเนเจอร์ของทางร้านเลย ถ้าปีนี้ 30 คณเกิดมาไม่เคยกินไส้ทอดรสชาติแบบนี้เลย ยอดขายดีมากๆ เลย
มาไลฟ์สดในติ๊กต๊อก อยากได้งานทำ ติดขัดเรื่องการเงิน ตอนนี้ติดขัดขนาดไหน?
ส้มเช้ง : ต้องบอกว่าเงินที่เก็บไว้เป็นทุนทำธุรกิจ มันละลายหมดเลย มันไม่เหลือเลย พอเราจะเริ่มต้นใหม่ ก็ไม่ใช่กับการที่เราจะไปหยิบในก้อนของลูก ที่เราแบ่งไว้ จะเอามาลงกับตรงนี้มันก็ไม่ใช่แล้ว ก็อยากยืนด้วยตัวเอง ทำด้วยตัวเอง เราต้องหาทุนด้วยตัวเอง ก็เลยบอกว่าใครเห็นศักยภาพของส้ม ไปไลฟ์สดได้ รีวิวได้ ทำอะไรได้ ที่คุณมองเห็น สามารถทักมาได้เลย ตอนนี้อยากได้ทุนหนึ่งก้อน เพื่อลุยต่อ พี่ก็ไม่รู้จะลุยต่อเรื่องอะไร แต่เป็นที่ร้านแน่นอน แต่จะเป็นรูปแบบไหนยังไม่รู้ แต่ในใจพี่ที่คิดไว้ พี่จะไม่ทำเล็กๆ ขายก๋วยเตี๋ยวชามละ 55 บาทแล้ว
ไลฟ์สดวันก่อน น้ำตาแตก มีคนเข้ามาให้กำลังใจเยอะ?
ส้มเช้ง : ใช่ พี่ค่อนข้างเซนซิทีฟ วันที่เรารู้สึกว่ามันแย่ แล้วมีคนมาซัปพอร์ต แค่อ่านว่าพี่ส้ม พี่เป็นคนเก่งนะ พี่ต้องลุกขึ้นมายืนได้แน่นอน ให้กำลังใจพี่ คอมเมนต์ที่อ่านแล้วซึ้งใจ ก็เก็บความรู้สึกปีติดีใจไม่อยู่
แต่มีบางคอมเมนต์ บอกว่าพี่ส้มหาเงินเอาเงินไปทำหน้า ทำไมไม่ไปขอพี่เท่งบ้าง พี่เท่งก็รวย อยากตอบอะไรกับคอมเมนต์พวกนี้?
ส้มเช้ง : ถามว่าคิดได้ไง ส้มตกงานนะคะ มาขอรีวิวนะคะ ถ้าเห็นศักยภาพของส้มก็ติดต่อมาได้ ส้มจะเอาเงินไปทำหน้าค่ะ มันใช่เหรอ คิดได้ยังไง คุณเมนต์มาอย่างนี้ก็ทำให้คนอื่นเขารู้ว่าคุณไม่ได้รู้จักเราจริง หน้าเราทำมา 9 ปีแล้วค่ะทุกคน แล้วที่ไปเกาหลี ไม่ได้ไปทำหน้า ไปเอเจนซี่ส่งลูกค้าศัลยกรรมที่เกาหลีด้วย อีกหนึ่งการงานที่เราทำอยู่ค่ะ
อีกคอมเมนต์ที่บอกทำไมไม่ไปขอพี่เท่ง?
ส้มเช้ง : เพื่อ! เงินเขา เป็นพี่น้องกันก็จริง ให้เขารวยขนาดไหน มองย้อนกลับไป ตั้งแต่เกิดมา พี่เท่งเป็นพี่ชาย เจอเท่งถามเท่งนะคะ แม้แต่สลึงเดียวไม่เคยขอเงินเท่ง เท่งอยู่บริษัทดัง เป็นเท่งเถิดเทิงดังแล้ว พี่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว เลี้ยงลูกสองคนอยู่บ้านเช่า ยังหาเช้ากินค่ำ ทำกับข้าวขาย หุงข้าวขาย พี่ลำบากมาก แต่ไม่เคยแบมือขอเงินเท่งแม้แต่บาทเดียว พี่คิดว่าถ้าพี่จะทำ พี่ทำด้วยตัวเอง พี่จะมีความภาคภูมิใจมากกว่า
สูญเงินไป 16 ล้าน ทำให้เราเหมือนตกตะกอนชีวิต ได้ทำสิ่งนึงออกมา สิ่งนั้นคือ?
ส้มเช้ง : พี่ทำเพลงนึงออกมาค่ะ เพลงชื่อว่าตะวันตกดิน คนเราเกิดแก่เจ็บตาย ไม่มีอะไรแน่นอน ตะวันอยู่สูงเสียดฟ้า ถึงเวลายังตกดิน
จะได้ฟังเมื่อไหร่?
ส้มเช้ง : วันอังคารนี้ค่ะ ไปฟังที่ยูทูปได้เลย ทำไว้ประมาณครึ่งปีได้แล้ว ยังหาจังหวะออกไม่ได้ พอถึงจังหวะนี้มันสะท้อนตัวเอง มันใช่เลย ก็ขอออกช่วงนี้แหละค่ะ พ่อแหวง เป็นคนแต่งค่ะ เพลงนี้ความหมายดีมากๆ สุดจริงๆ พอได้ฟังที่พ่อเขาร้องแล้วบอกว่าพ่อ หนูอยากได้เพลงนี้เลย มันดีมากๆ ก็เลยทำ
คิมฟังเพลงเต็มๆ หรือยัง?
คิม : ลองฟังแล้วค่ะ เป็นเพลงปลุกใจ ให้กำลังใจ มีดนตรีไทยสไตล์แม่ค่ะ
