สุดยื้อ “สังข์ ดอกสะเดา” เสียชีวิตแล้ว!

เป็นข่าวเศร้าของวงการตลกอีกครั้ง หลังจากที่ลูกชาย “สังข์ ดอกสะเดา” ได้เผยผ่านเฟซบุ๊ก คุณสังข์ ดอกสะเดา แจ้งข่าวคุณพ่อเสียชีวิตแล้วอย่างสงบ
“ตอนนี้ พ่อเสียชีวิตแล้วนะครับ จากไปอย่างสงบ
พ่อไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะ จะทำตามทุกอย่างที่เคยคุยกันไว้
จะดูแลแม่อย่างดี 🥹🥹”
อย่างไรก็ตาม ลูกชายเพิ่งโพสต์เมื่อไม่กี่วันก่อนว่าพ่อยังไม่เสียชีวิต แต่ขอรักษาแบบไม่ผ่าตัด ไม่ปั๊มหัวใจ เพราะไม่อยากให้พ่อทรมาน หลังเข้ารพ.อยู่ในห้องไอซียู อาการโคม่า ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ซึ่งลูกชายเผยว่าพ่อป่วยเป็นโรคมะเร็ง ก่อนจากไปอย่างสงบในวันนี้ (18 พ.ค.)