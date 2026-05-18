xs
xsm
sm
md
lg

สุดยื้อ “สังข์ ดอกสะเดา” เสียชีวิตแล้ว!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นข่าวเศร้าของวงการตลกอีกครั้ง หลังจากที่ลูกชาย “สังข์ ดอกสะเดา” ได้เผยผ่านเฟซบุ๊ก คุณสังข์ ดอกสะเดา แจ้งข่าวคุณพ่อเสียชีวิตแล้วอย่างสงบ

“ตอนนี้ พ่อเสียชีวิตแล้วนะครับ จากไปอย่างสงบ

พ่อไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะ จะทำตามทุกอย่างที่เคยคุยกันไว้

จะดูแลแม่อย่างดี 🥹🥹”

อย่างไรก็ตาม ลูกชายเพิ่งโพสต์เมื่อไม่กี่วันก่อนว่าพ่อยังไม่เสียชีวิต แต่ขอรักษาแบบไม่ผ่าตัด ไม่ปั๊มหัวใจ เพราะไม่อยากให้พ่อทรมาน หลังเข้ารพ.อยู่ในห้องไอซียู อาการโคม่า ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ซึ่งลูกชายเผยว่าพ่อป่วยเป็นโรคมะเร็ง ก่อนจากไปอย่างสงบในวันนี้ (18 พ.ค.) 










สุดยื้อ “สังข์ ดอกสะเดา” เสียชีวิตแล้ว!
สุดยื้อ “สังข์ ดอกสะเดา” เสียชีวิตแล้ว!
สุดยื้อ “สังข์ ดอกสะเดา” เสียชีวิตแล้ว!
สุดยื้อ “สังข์ ดอกสะเดา” เสียชีวิตแล้ว!
สุดยื้อ “สังข์ ดอกสะเดา” เสียชีวิตแล้ว!